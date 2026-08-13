Social-democrații își mențin poziția privind legea hidrocentralelor. Replica lui Sorin Grindeanu pentru Nicușor Dan: Nu își permite nimeni să dea ordine PSD-ului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat joi, la Parlament, că partidul își menține poziția privind legea care permite continuarea unor proiecte hidroenergetice aflate în arii naturale protejate, după ce Nicușor Dan a trimis actul normativ înapoi în Parlament pentru reexaminare. Liderul social-democrat a invocat faptul că legea a trecut deja de controlul Curții Constituționale și a afirmat că PSD consideră forma actuală a legii drept una corectă.

Grindeanu a declarat că forma actuală a legii este bună și că partidul nu intenționează să își modifice punctul de vedere, subliniind că actul normativ a fost deja verificat din perspectiva constituționalității.

„Să știți că ne vom păstra punctul de vedere pe legea cu hidrocentralele, adică nu ne modificăm și o considerăm în forma asta a fi bună, mai ales că a trecut și de controlul constituțional, a trecut și de CCR”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ulterior, liderul PSD a insistat că poziția formațiunii rămâne neschimbată în ceea ce privește legea hidrocentralelor.

„PSD nu-și schimbă punctul de vedere. Apropo și de legea hidrocentralelor”, a subliniat Grindeanu.

Întrebat dacă îl consideră pe Nicușor Dan prea încăpățânat în disputa privind hidrocentralele, Sorin Grindeanu a evitat un atac direct la adresa șefului statului. El a afirmat că fiecare își gestionează politicile publice pe care le consideră necesare, însă PSD își menține punctul de vedere și consideră important faptul că legea a trecut deja de controlul de constituționalitate.

„Nu își permite nimeni să dea ordine PSD-ului. (…) Fiecare își gestionează sau își face politicile publice pe care le consideră necesare. (…) Dar noi nu ne schimbăm punctul de vedere apropo de această lege a hidrocentralelor. Mai ales că a trecut și de control de constituționalitate”, a răspuns Grindeanu.

Acesta a revenit și asupra acuzațiilor de dezinformare susținând că afirmațiile PNL privind poziția PSD față de legile din PNRR sunt incorecte.

„PNL-ul face dezinformări”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că economia României traversează o perioadă dificilă, caracterizată de falimente, scăderea investițiilor și pierderea locurilor de muncă. Liderul social-democrat afirmă că, în primele patru luni ale anului, aproape 8.300 de firme au intrat în faliment sau insolvență, ceea ce înseamnă că aproximativ 69 de companii dispar în fiecare zi.

Potrivit lui Grindeanu, capitalul autohton este grav afectat, iar sectoarele HoReCa și turismul se confruntă cu probleme majore. El susține că aproximativ trei sferturi dintre pensiuni sunt închise sau nu au clienți și că cifra de afaceri din turism a scăzut cu 13% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, invocând date ale Institutului Național de Statistică (INS).

„Capitalul autohton este aproape distrus. În numai patru luni, aproape 8.300 de firme au intrat în faliment sau insolvență. Pe scurt, dacă facem un calcul, aproape 69 de firme dispar în fiecare zi în România”, a declarat liderul PSD.

Liderul PSD afirmă că au scăzut și investițiile străine directe și că efectele se resimt direct asupra angajaților. Potrivit acestuia, aproximativ 163 de români își pierd locul de muncă în fiecare zi, iar trei din patru dintre cei afectați provin din sectorul industrial.

„Toate aceste lucruri au efect asupra românilor și asupra angajaților. Aproximativ 163 de români își pierd locul de muncă în fiecare zi, trei din patru fiind din industrie”, a afirmat Grindeanu.

În ceea ce privește consumul, Grindeanu susține că România se află în a unsprezecea lună consecutivă de scădere. El consideră că reducerea inflației este doar marginală și face referire la o exprimare recentă a ministrului interimar Radu Miruță.

„Am spune că vestea bună e că a scăzut inflația, dar asta e ca centimetrii lui Miruță… A scăzut marginal”, a spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu critică și ritmul de creștere a datoriei publice, afirmând că Guvernul României se împrumută cu aproximativ 1.000 de euro pe secundă. El susține că datoria publică ar crește cu aproximativ 434 de milioane de lei pe zi, fără ca aceste împrumuturi să fie însoțite de investiții palpabile.

„434 de milioane de lei în plus la datoria publică a României pe zi, fără a vedea în acest moment nicio investiție palpabilă”, a susținut liderul PSD.

Potrivit liderului PSD, Guvernul Ciolacu s-ar fi împrumutat în 2024 cu 252 de miliarde de lei, iar pentru acest an estimează că Guvernul Bolojan va ajunge la împrumuturi de aproximativ 275 de miliarde de lei. În opinia sa, bilanțul actual indică lipsă de eficiență, contracție economică, sărăcie și un model de dezvoltare bazat pe îndatorare.

„Cam acesta e bilanțul pe care voiam să-l prezint. Nu am văzut eficiență, am văzut contracție economică, sărăcie, trai pe datorie”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu afirmă și că parlamentarii PSD au rămas în sesiune extraordinară aproape toată vara pentru a salva milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El anunță că parlamentarii social-democrați vor continua să rămână în Parlament și în săptămânile următoare și îi critică pe premierul Ilie Bolojan și pe reprezentanții USR, despre care spune că se încăpățânează să rămână în funcții.

„Am stat în sesiune extraordinară în această vară aproape toată perioada și am salvat milioane de euro prin PNRR. Vă anunț că vom rămâne aici și săptămânile viitoare”, a afirmat Grindeanu.

Declarațiile liderului PSD pot fi urmărite aici.

Declarațiile liderului social-democrat vin la o zi după ce Nicușor Dan a cerut Parlamentului reexaminarea legii care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru continuarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 29 iunie 2007.

Șeful statului solicită Parlamentului să analizeze din nou dacă derogarea prevăzută de lege mai este necesară și justificată și cere introducerea unor verificări privind viabilitatea proiectelor, precum și a unor garanții suplimentare pentru protecția mediului.

Legea permite Ministerului Mediului, la solicitarea beneficiarului, să modifice limitele unor arii naturale protejate și să scoată anumite suprafețe din interiorul acestora dacă, la data de 29 iunie 2007, pentru terenurile respective existau proiecte hidroenergetice aprobate prin hotărâri de Guvern sau decrete de stat, iar lucrările fuseseră deja începute.

În practică, actul normativ instituie o procedură specială pentru continuarea unor hidrocentrale începute înainte ca terenurile pe care sunt amplasate să intre sub un regim mai strict de protecție.

Nicușor Dan contestase anterior legea la Curtea Constituțională. Pe 24 iunie 2026, CCR a respins, cu majoritate de voturi, obiecția formulată de președinte și a stabilit că prevederile contestate și legea în ansamblu sunt constituționale în raport cu criticile formulate. Decizia nr. 735/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial la începutul lunii august.

După publicarea deciziei Curții Constituționale, senatorul PSD Daniel Zamfir, unul dintre principalii susținători ai actului normativ, anunța că legea se apropie de intrarea în vigoare.

Nicușor Dan a ales însă să folosească și procedura cererii de reexaminare și a trimis legea înapoi Parlamentului pe 12 august, ceea ce redeschide dezbaterea legislativă asupra actului normativ.