Ce pregătește Nicușor Dan la Cotroceni. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR, chemați la discuții

Președintele Nicușor Dan i-a convocat din nou la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție. Discuțiile au ca miză atât identificarea unei majorități care să susțină un nou guvern, cât și deblocarea proiectului Legii salarizării, act normativ de care depinde accesarea unei sume de 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Întâlnirea este programată pentru ora 16.00 și are ca subiect proiectul Legii salarizării, discutat de grupul de lucru constituit la nivelul partidelor. La reuniune sunt așteptați președintele PSD, Sorin Grindeanu, liderul PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, și liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Alături de liderii formațiunilor politice vor participa și reprezentanți ai partidelor implicate în grupul de lucru pentru proiectul legislativ. Discuțiile de la Cotroceni vin într-un moment în care adoptarea Legii salarizării reprezintă una dintre condițiile importante pentru obținerea fondurilor europene prevăzute prin PNRR.

Legea salarizării personalului bugetar este un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar termenul pentru îndeplinirea acestuia este 31 august 2026. Adoptarea actului normativ ar permite României să primească 770 de milioane de euro prin PNRR.

Demersurile pentru adoptarea Legii salarizării au fost blocate după ce proiectul a fost pus în dezbatere publică. Principalele controverse au vizat veniturile anumitor categorii profesionale, iar criticile apărute în urma publicării proiectului au amplificat disputele dintre partidele politice.

În acest context, a escaladat ”războiul” dintre PNL și PSD, în timp ce organizațiile sindicale au solicitat retragerea proiectului. Sindicatele au anunțat, de asemenea, că nu vor mai participa la consultări referitoare la forma actuală a legii.

Tensiunile au fost însoțite și de proteste în sectorul sanitar, cadrele medicale intrând în grevă pentru două zile. Situația a complicat discuțiile privind forma în care proiectul ar putea fi adoptat și calendarul necesar pentru îndeplinirea jalonului din PNRR.

Președintele Nicușor Dan încearcă acum să obțină o poziție comună a formațiunilor politice care au făcut parte din fosta coaliție, astfel încât proiectul să poată fi adoptat și să fie redus riscul pierderii celor 770 de milioane de euro alocate prin PNRR.

Potrivit surselor citate, șeful statului urmărește ca forma proiectului de lege să fie acceptată de toate partidele din fosta coaliție. O astfel de înțelegere ar putea facilita adoptarea actului normativ în sesiunea extraordinară a Parlamentului.

Discuțiile despre Legea salarizării nu sunt însă singurul subiect pentru care Nicușor Dan intenționează să se consulte cu liderii politici. Potrivit acelorași surse, președintele ar urma să îi convoace din nou săptămâna viitoare pentru negocieri privind susținerea unui nou guvern.

Pentru formarea viitorului Executiv, șeful statului ar putea propune două variante. Prima ar fi constituirea unui guvern tehnocrat, soluție care a fost luată în calcul și în momentul desemnării lui Eugen Tomac, însă aceasta nu a mai fost dusă până la capăt după retragerea sa, pe fondul anticipării lipsei unei susțineri suficiente la votul din Parlament.

A doua variantă pe care Nicușor Dan ar putea să o propună este formarea unui cabinet minoritar, care să beneficieze de susținere parlamentară. Această soluție ar putea fi luată în calcul în condițiile actualei configurații politice din Parlament.

Varianta unui guvern minoritar ar putea fi susținută, cel puțin teoretic, de PSD, în condițiile în care social-democraților le-ar mai lipsi aproximativ 20 de voturi pentru a ajunge la majoritatea necesară în Parlament.

Până la următoarele discuții programate la Cotroceni, reprezentanții PSD urmează să poarte negocieri pentru obținerea voturilor de care au nevoie. Social-democrații vor încerca astfel să identifice sprijinul parlamentar necesar pentru asigurarea majorității.

Negocierile politice se desfășoară în paralel cu discuțiile referitoare la proiectul Legii salarizării. Cele două teme sunt urmărite de conducerea politică în contextul în care una vizează formarea unui nou Executiv, iar cealaltă este legată de îndeplinirea unui jalon din PNRR și de accesarea celor 770 de milioane de euro.

La întâlnirea de la Cotroceni sunt așteptați liderii PSD, PNL, USR și UDMR, alături de reprezentanții formațiunilor care participă la grupul de lucru privind proiectul Legii salarizării.