Planul care schimbă producția militară din România. Ce a anunțat Radu Miruță la Mediaș

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni, în timpul unei vizite la facilitățile de producție din Mediaș, că echipamentele militare achiziționate pentru Armata Română trebuie să contribuie la dezvoltarea producției și a capacităților industriale din țară.

Oficialul a subliniat că achizițiile realizate pentru dotarea armatei trebuie să aibă efecte și asupra industriei de apărare din România. Declarația a fost făcută în contextul comenzilor derulate prin mecanismul SAFE.

Radu Miruță a explicat că România nu urmărește doar achiziționarea unor echipamente disponibile în alte state, ci dezvoltarea unor capacități de producție pe plan intern. Ministrul a rezumat această abordare prin afirmația: „Nu cumpărăm de pe raftul altor țări”.

„Ceea ce comanda Armata Română, ceea ce am adăugat în comenzile prin SAFE, se produce în România. Nu cumpărăm de pe raftul altor țări, nu se validează propaganda asta care se tot derula în jurul programelor din SAFE”, a declarat Radu Miruță.

Vizita de la Mediaș a inclus facilitățile în care sunt produse vehicule și alte sisteme destinate Armatei României. Potrivit informațiilor transmise ulterior de Ministerul Apărării Naționale, producția pentru aceste programe se află deja în desfășurare.

Aproximativ 100 de vehicule militare COBRA II se află în prezent în diferite stadii de producție la fabrica Otokar din Mediaș, potrivit MApN. Vehiculele urmează să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

Mașinile destinate Armatei României vor purta eticheta „Fabricat în România”, după finalizarea procesului de producție. Programul reprezintă una dintre activitățile industriale desfășurate la Mediaș pentru dotarea forțelor armate.

Ministerul Apărării a precizat că în unitățile Otokar și Rheinmetall din complexul Automecanica Mediaș lucrează peste 400 de angajați români. O parte dintre aceștia au beneficiat de pregătire de specialitate în Turcia și Germania.

Dezvoltarea producției este însoțită și de transfer de know-how către România, potrivit MApN. Pregătirea personalului și dezvoltarea competențelor locale fac parte din extinderea activităților industriale desfășurate la Mediaș.

În ceea ce privește activitatea Rheinmetall, compania derulează investiții destinate dezvoltării capacităților de producție de la Mediaș. Facilitățile sunt dezvoltate pentru realizarea unor sisteme și platforme militare destinate Armatei României.

Printre echipamentele care urmează să fie produse la Mediaș se numără platformele SKYNEX, SKYRANGER și LYNX. Aceste programe sunt incluse în planurile de dezvoltare a producției militare locale prezentate de Ministerul Apărării.

MApN susține că extinderea facilităților de producție ar putea permite, în perspectivă, furnizarea unor echipamente militare realizate la Mediaș și către armatele altor state membre NATO. Astfel, producția dezvoltată pentru necesarul Armatei României ar putea fi utilizată și pentru alte comenzi externe.

Activitățile derulate la Mediaș includ atât producția de vehicule militare COBRA II, cât și dezvoltarea unor capacități destinate platformelor SKYNEX, SKYRANGER și LYNX. Potrivit datelor transmise de Ministerul Apărării, la aceste operațiuni participă deja sute de angajați români, iar investițiile în facilitățile locale continuă.