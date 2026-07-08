MApN: România participă la noi proiecte NATO pentru consolidarea apărării și modernizarea capacităților militare

România își consolidează rolul în cadrul NATO prin participarea la o serie de proiecte comune dedicate modernizării apărării și creșterii capacităților militare. Noile inițiative vizează supravegherea spațiului aerian, apărarea antiaeriană, pregătirea piloților militari și achizițiile comune de echipamente, cu scopul întăririi securității Alianței și a țării.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat miercuri, 8 iulie, că România participă, alături de aliații din NATO, la o serie de proiecte destinate consolidării apărării colective și modernizării capacităților militare ale Alianței. Potrivit instituției, în cadrul Forumului Industriei de Apărare al NATO, desfășurat în marja Summitului de la Ankara, delegația MApN, condusă de ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a luat parte la lansarea și semnarea unor proiecte care urmează să contribuie la întărirea securității Alianței în anii următori.

MApN a precizat că România va participa la dezvoltarea unor noi sisteme NATO de supraveghere a spațiului aerian, menite să identifice din timp potențiale amenințări. Țara noastră va colabora cu aliații pentru achiziția unor sisteme moderne de apărare aeriană și de rachete, prin proiecte comune care, potrivit instituției, vor reduce costurile și vor crește interoperabilitatea între statele membre.

Totodată, MApN a informat că piloții militari români vor avea acces la programe de pregătire și antrenament alături de partenerii din NATO, inclusiv pentru operarea noilor tehnologii și a dronelor. În plus, România s-a alăturat unei inițiative comune privind achiziția unor rachete moderne destinate apărării navale.

Potrivit MApN, implementarea acestor proiecte va contribui la creșterea nivelului de pregătire al Armatei României, la dotarea acesteia cu echipamente mai performante și la consolidarea securității naționale în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

MApN a anunțat, tot miercuri, că Forțele Navale Române vor avea, alături de Bulgaria și Turcia, misiunea de a contribui la protejarea infrastructurii critice submarine din Marea Neagră, esențială pentru comunicații, energie și economie.

Potrivit MApN, în marja Summitului NATO de la Ankara, Miruță a semnat amendamentul la Memorandumul de Înțelegere dintre România, Bulgaria și Turcia, prin care atribuțiile Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea) sunt extinse pentru a include și protejarea infrastructurii critice submarine. În urma acestei modificări, grupul operativ nu va mai avea doar misiunea de identificare și neutralizare a minelor marine, ci va contribui și la protejarea infrastructurii submarine esențiale pentru comunicații, energie și libertatea de navigație.

MApN a informat că, în perioada 9–24 iulie, vânătorul de mine „Căpitan Constantin Dumitrescu” va participa la cea de-a XI-a activitate a Grupului MCM Black Sea, urmând să contribuie la monitorizarea zonei maritime și la desfășurarea în condiții de siguranță a exercițiului multinațional BREEZE 2026.

MApN a anunțat, totodată, că România participă la o serie de proiecte strategice în cadrul NATO, menite să consolideze capacitățile de apărare ale Alianței și să răspundă provocărilor actuale de securitate.

Potrivit MApN, Miruță și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au participat la NATO Summit Defence Industry Forum (NSDIF), unul dintre principalele evenimente dedicate cooperării, inovării și dezvoltării capabilităților militare ale Alianței. În cadrul forumului, România a făcut pași importanți în mai multe proiecte, printre care dezvoltarea noii generații de sisteme NATO de supraveghere și avertizare timpurie (iAFSC), consolidarea apărării împotriva dronelor și a amenințărilor aeriene prin inițiativele NATO Drone Edge și Air Defence Capabilities Against Lower Level Air Threats, pregătirea viitorilor piloți militari și derularea unor achiziții comune de tehnică militară împreună cu statele aliate.

Potrivit MApN, în perioada următoare vor fi prezentate pe rând detalii privind fiecare dintre aceste proiecte și impactul lor asupra capacităților de apărare ale României. MApN a subliniat că toate deciziile adoptate în cadrul forumului au ca obiectiv consolidarea apărării României și a securității întregii Alianțe Nord-Atlantice.