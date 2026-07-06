Radu Miruță: România va susține la Summitul NATO consolidarea flancului estic și dezvoltarea industriei naționale de apărare

România va susține, la Summitul NATO din 7-8 iulie, consolidarea flancului estic și dezvoltarea industriei naționale de apărare, a anunțat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Potrivit acestuia, măsurile urmăresc întărirea capacităților de apărare ale Alianței Nord Atlantice și creșterea producției militare în statele membre.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, a anunțat că România va susține, la Summitul NATO din 7-8 iulie, organizat la Ankara, Turcia, extinderea capacităților militare pe flancul estic și continuarea sprijinirii industriei naționale de apărare.

Întrebat la Digi24 care sunt așteptările României de la reuniunea Alianței Nord Atlantice, ministrul a explicat că agenda transmisă de NATO statelor membre vizează, în principal, menținerea obiectivului de alocare a 5% din PIB pentru apărare, precizând că România se încadrează, deocamdată, în acest angajament.

Totodată, Miruță a arătat că, la nivelul Alianței Nord Atlantice, se conturează tot mai clar preocuparea ca fiecare stat să își dezvolte capacitatea de a produce pe teritoriul propriu echipamente și capabilități necesare înarmării Europei. În acest context, el a susținut că măsurile adoptate de România prin programul SAFE plasează țara într-o poziție favorabilă.

Oificialul român a afirmat că industria națională de apărare a României a fost, timp de aproximativ 30 de ani, insuficient valorificată. El a explicat că prevederile introduse prin programul SAFE, potrivit cărora o parte semnificativă din echipamentele achiziționate de Armata Română trebuie produse pe teritoriul național, vor contribui la dezvoltarea unor noi capacități de producție și la construirea unor fabrici în România. În opinia sa, această abordare va aduce atât beneficii strategice pentru Ministerul Apărării, cât și avantaje economice pentru România.

Miruță a subliniat că este foarte important ca România și celelalte state de pe flancul estic al NATO să acorde o atenție sporită consecințelor războiului din Ucraina. El a arătat că agresiunea declanșată de Rusia împotriva Ucrainei produce efecte și asupra țărilor din regiune, inclusiv asupra României.

„Mărirea capacităților pe flancul estic, continuarea sprijinului pentru industria națională de apărare din fiecare țară. Există o agendă transmisă înainte din partea NATO pentru toate țările, care se referă în principal la menținerea scopului de ajunge la 5% din PIB, bani pentru apărare în fiecare țară, unde noi stăm în grafic deocamdată. Există, de asemenea, o discuție care începe să fie din ce în ce mai consistentă cu privire la preocuparea fiecărei țări de a avea capacitate să producă pe teritoriul național, capabilități necesare înarmării Europei. Ce am făcut noi prin SAFE ne pune într-o poziție acceptabilă. Condițiile pe care noi le-am pus prin SAFE ca ceea ce achiziționează Armata Română, o bună parte, să se producă pe teritoriul național, înseamnă, de fapt, capacități noi de producție, fabrici de producție în România, ceea ce ne ajută strategic și pe noi la Ministerul Apărării, ajută economic și România”, a declarat Miruță.

Întrebat despre amenințările președintelui SUA, Donald Trump, privind retragerea unui număr mai mare de trupe americane din Europa și despre impactul pe care o astfel de decizie l-ar putea avea asupra României, Miruță a declarat că nu poate comenta sau anticipa deciziile liderului de la Casa Albă privind retragerea ori redistribuirea forțelor militare americane.

Miruță a subliniat că o prezență militară americană mai consistentă în Europa, în special pe flancul estic al NATO, are un puternic efect de descurajare. El a explicat că acest efect este asigurat atât prin prezența trupelor, cât și prin tehnica militară desfășurată în regiune. Totodată, Miruță a precizat că România poate doar să urmărească evoluția acestor decizii, fără a le putea influența.