România participă săptămâna viitoare la Summitul NATO de la Ankara. Radu Miruță și Gheorghiță Vlad vor face parte din delegație

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, și Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, vor face parte din delegația României care va participa, în perioada 7-8 iulie 2026, la Summitul NATO de la Ankara.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, delegația României va fi condusă de Nicușor Dan și va participa la reuniunile dedicate principalelor teme de securitate și apărare aflate pe agenda Alianței Nord-Atlantice.

Printre subiectele care vor fi discutate în cadrul summitului se numără evaluarea progreselor privind implementarea deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Haga, consolidarea apărării colective, creșterea investițiilor în domeniul apărării, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

În marja summitului, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, va participa la NATO Security and Defence Industry Forum (NSDIF), eveniment dedicat consolidării cooperării dintre statele aliate pentru dezvoltarea capacităților industriale de apărare, accelerarea producției și promovarea inovării în acest domeniu.

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, fac parte din delegaţia României, condusă de Preşedintele Nicuşor Dan, care va participa, în perioada 7-8 iulie 2026, la Summitul NATO de la Ankara. Pe agenda reuniunii se află evaluarea progreselor în implementarea deciziilor adoptate la Summitul de la Haga, consolidarea apărării colective, creşterea investiţiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare şi continuarea sprijinului pentru Ucraina”, au transmis, duminică, reprezentanţii Ministerului Apărării.

La acest forum, România va fi reprezentată de delegații ale Ministerului Apărării Naționale, ale Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, precum și de reprezentanți ai companiilor din industria națională de apărare.

Totodată, ministrul Apărării Naționale va participa la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO și a partenerilor din regiunea Indo-Pacific, respectiv Australia, Japonia, Noua Zeelandă și Republica Coreea. De asemenea, acesta va lua parte la recepția oficială a miniștrilor apărării din statele membre ale Alianței.

Agenda celei de-a doua zile a summitului va fi dedicată reuniunii Consiliului Nord-Atlantic la nivelul șefilor de stat și de guvern.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că, în cadrul summitului, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, va susține prioritățile militare ale României privind consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic, cu accent asupra regiunii Mării Negre. De asemenea, acesta va susține continuarea procesului de adaptare a structurilor de forțe și a capabilităților necesare pentru implementarea deciziilor adoptate de Alianță.