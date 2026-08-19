Consiliul Legislativ pune sub semnul întrebării contractul CFR: Guvernul interimar ar depăși limitele atribuțiilor

Guvernul interimar Bolojan se lovește de un nou blocaj juridic, de această dată în cazul CFR. Consiliul Legislativ susține că noul contract al companiei feroviare depășește atribuțiile unui Executiv demis, în timp ce sindicatele avertizează că întârzierea aprobării documentului poate pune în pericol plata salariilor și funcționarea transportului feroviar național.

Consiliul Legislativ consideră că Guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură și aflat în prezent în regim interimar, nu poate adopta prin hotărâre Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. pentru perioada 2026-2030. Fără acest document, compania riscă să nu mai poată efectua plățile salariale și să își achite alte obligații.

Problema apare în contextul în care Guvernul interimar a aprobat Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, document care precede, potrivit procedurii legislative, adoptarea Contractului de activitate și performanță al CFR SA.

Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului și analizează proiectele de legi, propunerile legislative, precum și proiectele de ordonanțe și hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului. Avizele sale vizează exclusiv respectarea normelor de tehnică legislativă și a legislației în vigoare.

Instituția este condusă din octombrie 2020 de Florin Iordache, fost deputat PSD și fost ministru al Justiției în Guvernul Grindeanu. În timpul mandatului său de ministru, Iordache a promovat controversata Ordonanță de Urgență 13/2017, care modifica legislația penală și a provocat proteste de amploare în România. El a depus jurământul pentru primul mandat la conducerea Consiliului Legislativ pe 9 noiembrie 2020.

Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat de urgență o ședință extraordinară a Guvernului, în cadrul căreia a fost aprobată Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030. Demersul a urmărit să permită, ulterior, adoptarea și semnarea Contractului de activitate și performanță al CFR SA. Sindicatele au avertizat însă că, în lipsa actelor necesare, companiile feroviare de stat ar putea ajunge în situația de a nu mai putea plăti salariile și alte datorii.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a avertizat săptămâna trecută că CFR SA riscă să nu mai poată achita salariile dacă Contractul de activitate și performanță 2026-2030 nu este aprobat rapid. Sindicaliștii susțin că blocajul administrativ poate provoca perturbări grave și chiar blocarea transportului feroviar.

„În cadrul întâlnirii de azi, 13 august 2026, cu administrația CNCF «CFR» SA, reprezentanților organizațiilor sindicale li s-a comunicat clar că, dacă nu este aprobat Contractul de activitate și performanță 2026-2030, compania nu va putea asigura plata salariilor”, a transmis federația sindicală.

Organizația susține că situația nu este provocată de angajați sau de activitatea acestora, ci de un blocaj administrativ între instituțiile statului. Potrivit sindicatelor, Ministerul Justiției a restituit fără aviz favorabil proiectul Contractului de activitate și performanță, motivând că acesta nu poate fi adoptat înaintea aprobării, prin hotărâre de Guvern, a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030. Ministerul a avertizat, de asemenea, că adoptarea contractului fără respectarea acestei succesiuni ar putea duce la suspendarea și, ulterior, la anularea actului în instanța de contencios administrativ.

Situația este complicată și de faptul că Guvernul interimar a mai adoptat în trecut strategii prin hotărâri de Guvern, însă acestea au fost contestate în instanță de PSD. În urma acestor demersuri, unele documente au trebuit adoptate ulterior sub forma unor proiecte de lege în Parlament.

După demiterea Guvernului, premierul interimar Ilie Bolojan a fost nevoit să promoveze prin intermediul parlamentarilor mai multe proiecte legislative, inclusiv pentru a evita pierderea unor fonduri europene din PNRR. Un exemplu este Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030, care fusese inițial aprobată de Guvern tot prin hotărâre.

Executivul susține că strategia feroviară aprobată nu introduce politici publice noi și nu schimbă direcțiile deja stabilite. Potrivit Guvernului, documentul actualizează și continuă pentru perioada 2026-2030 măsurile și proiectele prevăzute în documentele strategice aflate în vigoare, inclusiv Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 și Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030.

Guvernul mai arată că strategia are caracter de planificare indicativă, iar actualizarea periodică a acesteia este prevăzută atât de legislația națională, cât și de dreptul Uniunii Europene. România are, totodată, obligația de a informa Comisia Europeană cu privire la adoptarea documentului.

În aceste condiții, problema Contractului de activitate și performanță al CFR SA rămâne legată de statutul actualului Guvern și de limitele atribuțiilor unui Executiv demis. În timp ce sindicatele avertizează asupra riscului blocării plăților și al perturbării transportului feroviar, Consiliul Legislativ pune sub semnul întrebării posibilitatea legală ca Guvernul interimar să adopte contractul prin hotărâre.

Consiliul Legislativ a formulat un aviz negativ cu privire la proiectul de hotărâre privind adoptarea Contractului de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. pentru perioada 2026-2030.

În motivarea sa, Consiliul susține că actul nu se limitează la instituirea unor măsuri cu caracter exclusiv administrativ, care ar putea fi adoptate de un Guvern interimar. Potrivit instituției, prevederile proiectului depășesc sfera administrării treburilor publice, atribuție la care este restrâns un Executiv demis.

Consiliul Legislativ consideră că proiectul de contract conține elementele unei politici publice noi, ceea ce ar depăși limitele competențelor unui Guvern interimar. În aceste condiții, adoptarea documentului prin hotărâre de Guvern este considerată necorespunzătoare din punct de vedere juridic.

Pe lângă avizele negative repetate acordate Guvernului Bolojan, Consiliul Legislativ a reclamat, de altfel, și neconstituționalitatea unor acorduri internaționale adoptate de Parlament.