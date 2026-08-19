Bursele sociale ale elevilor, tăiate în vacanța de vară. Ilie Bolojan anunță că măsura va fi reanalizată

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat motivul pentru care Ministerul Educației propune ca bursele sociale să fie acordate doar în lunile de școală, nu și în vacanța de vară. Potrivit acestuia, ministerul consideră că acest sprijin are rolul de a-i ajuta pe elevii aflați în situații vulnerabile să participe la procesul educațional și nu trebuie tratat asemenea alocației pentru copii. Propunerea va fi analizată înaintea unei decizii finale. În paralel, autoritățile discută și noile reguli privind examenele organizate de licee.

Modificarea sistemului de acordare a burselor sociale este una dintre măsurile pregătite de Ministerul Educației și aflate în transparență decizională.

Conform proiectului, sprijinul financiar nu ar mai fi acordat în perioada vacanței de vară. Ilie Bolojan spune că raționamentul ministerului pornește de la destinația acestor bani: susținerea elevilor vulnerabili pe durata procesului educațional.

”Logica ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de şcoală şi nu în vacanţa de vară, pentru că nu este o alocaţie aşa cum sunt celelalte alocaţii de care beneficiază copiii. Este o formă de a-i susţine pe cei care au probleme sociale să meargă la şcoală, să susţină procesul de învăţământ, să semnalizeze acest lucru. Dar am discutat cu domnul ministru, o să analizăm ambele propuneri (..) în aşa fel încât să clarificăm acest aspect şi în momentul în care se termină perioada de consultare care durează 10 zile, să luăm decizia corectă”, a anunţat premierul interimar.

Așadar, forma pusă în dezbatere nu înseamnă automat că eliminarea burselor sociale pe timpul verii va rămâne neschimbată. Guvernul va analiza observațiile înainte de stabilirea variantei finale.

În paralel cu problema burselor, Ministerul Educației a pus în dezbatere și un ordin referitor la organizarea examenelor de către licee.

Bolojan a precizat că posibilitatea organizării acestor examene rezultă din legea adoptată în 2023, iar ministerul pregătește acum aplicarea prevederilor.

”Sunt două subiecte care au venit din zona Ministerului Educaţiei, pentru că au pus în transparenţă nişte acte, unul care se referă la organizarea examenelor de către licee, un ordin care este pus în dezbatere, şi un proiect de hotărâre legat de plata burselor sociale, fără vacanţa de vară. Şi am vorbit cu domnul ministru Dimian pe tema asta. În ceea ce priveşte primul subiect, suntem în situaţia în care înţeleg că legea din 2023, care a fost adoptată, prevede că de anul viitor se pot organiza aceste examene. Deci ministerul n-a făcut decât să pună în practică o lege. Există două posibilităţi, sau să nu o pună în practică sau în Parlament, dacă se consideră că această formă de organizare nu este potrivită, sunt tot felul de păreri, unele pro, unele contra, eu sunt de acord că dacă nu e bine organizat, riscăm să stricăm lucruri care nici aşa nu sunt în perfectă stare în educaţie. Atunci, lucrurile se pot amâna şi se ia o decizie”, a spus Ilie Bolojan la B1.

Premierul interimar nu exclude ca introducerea examenelor organizate de licee să fie amânată dacă autoritățile ajung la concluzia că sistemul nu este suficient de bine pregătit.

Bolojan a atras atenția că o modificare insuficient pregătită ar putea produce efecte nedorite într-un sistem educațional care se confruntă deja cu probleme.

În cazul în care actuala formulă va fi considerată nepotrivită, există fie varianta amânării aplicării prevederilor, fie cea a unei intervenții legislative în Parlament.

Cele două dosare – bursele sociale și examenele organizate de licee – rămân astfel pe masa Ministerului Educației și a Guvernului, însă au situații diferite: în cazul burselor este analizată perioada pentru care se acordă sprijinul financiar, în timp ce în cazul examenelor discuția privește punerea în aplicare a unei prevederi introduse încă din 2023.