Urmează un weekend prelungit de trei zile. Elevii și profesorii au liber luni, 5 octombrie

Elevii și profesorii din învățământul preuniversitar nu vor avea cursuri pe 5 octombrie 2026, când este marcată Ziua Internațională a Educației. Ziua liberă este prevăzută în structura anului școlar 2026-2027 și va aduce un weekend prelungit pentru grădinițe, școli și licee.

După cursurile de vineri, 2 octombrie, elevii se vor întoarce la școală marți, 6 octombrie. Ziua de 5 octombrie este prevăzută și în contractul colectiv de muncă din învățământ între zilele în care angajații din sistem beneficiază de timp liber.

Ordinul Ministerului Educației privind structura anului școlar 2026-2027 stabilește explicit că pe 5 octombrie nu sunt organizate cursuri. Prevederea se aplică întregului sistem de învățământ preuniversitar, inclusiv grădinițelor, școlilor și liceelor.

„În ziua de 5 octombrie – Ziua Internațională a Educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri”, prevede articolul 3 din Ordinul ministrului Educației nr. 3.194/2026.

Elevii vor avea astfel trei zile consecutive fără cursuri, de sâmbătă, 3 octombrie, până luni, 5 octombrie. Activitatea școlară va fi reluată marți, 6 octombrie.

Ziua Internațională a Educației este marcată în fiecare an pe 5 octombrie. La nivel internațional este cunoscută drept World Teachers’ Day, respectiv Ziua Mondială a Profesorilor.

Aceasta a fost instituită de UNESCO în anul 1994.

În România, 5 octombrie a devenit zi nelucrătoare pentru elevii și profesorii din învățământul preuniversitar începând din 2016.

Ziua liberă este prevăzută atât în structura anului școlar, cât și în contractul colectiv de muncă din învățământ.

Ziua liberă din 5 octombrie intervine în timpul primului modul al anului școlar 2026-2027. Primul modul a început pe 7 septembrie și se încheie pe 23 octombrie 2026.

Imediat după acesta urmează vacanța de toamnă, programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Elevii vor reveni la cursuri pentru al doilea modul pe 2 noiembrie.

Modulul al doilea se va încheia pe 22 decembrie, iar vacanța de iarnă va începe pe 23 decembrie 2026 și va dura până pe 10 ianuarie 2027.

Anul școlar are, în general, 36 de săptămâni de cursuri și este împărțit în cinci module. Al treilea modul începe pe 11 ianuarie 2027 și se termină pe 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de perioada aleasă pentru vacanța mobilă de fiecare inspectorat școlar.

Așa-numita „vacanță de schi” va avea o săptămână și poate fi stabilită în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

În funcție de această alegere, modulul al patrulea va începe pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie și se va încheia pe 23 aprilie.

Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai 2027.

Ultimul modul al anului școlar începe pe 5 mai și se încheie pe 18 iunie, iar vacanța de vară va începe pe 19 iunie 2027.

Calendarul școlar mai prevede o zi liberă pentru elevi și profesori cu ocazia Zilei Învățătorului, sărbătorită în România pe 5 iunie. Data coincide cu ziua de naștere a pedagogului Gheorghe Lazăr, care a trăit între 1779 și 1823 și este considerat întemeietorul învățământului românesc modern.

În 2027, însă, 5 iunie va fi într-o zi de sâmbătă. Prin urmare, elevii și profesorii din învățământul preuniversitar nu vor beneficia atunci de încă o zi liberă în timpul săptămânii.