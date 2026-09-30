Prima plată a burselor din noul an școlar are o dată exactă. Ce bani primesc elevii în noiembrie

Bursele școlare din anul școlar 2026-2027 sunt plătite lunar, iar prima plată pentru elevii beneficiari este programată pentru 20 noiembrie 2026. Aceasta va include drepturile aferente lunilor septembrie și octombrie.

Ulterior, bursele sunt achitate în data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Atunci când data de 20 este zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară.

În anul școlar 2026-2027, acordarea burselor este legată fie de veniturile familiei, în cazul bursei sociale, fie de rezultatele școlare, pentru bursa de merit. Bursa tehnologică reprezintă o altă categorie de sprijin financiar acordată elevilor.

Bursele sunt acordate lunar, iar sumele aferente sunt virate în conturile asociate dosarului de bursă al elevului, depus la secretariatul unității de învățământ.

Potrivit metodologiei în vigoare, unitățile de învățământ plătesc bursele la data de 20 a fiecărei luni, pentru drepturile aferente lunii precedente. În situația în care data stabilită pentru plată este o zi de repaus, o sărbătoare legală sau o altă zi liberă, plata este făcută în ziua lucrătoare anterioară.

Pentru anul școlar 2026-2027, prima plată are o particularitate. Drepturile aferente lunilor septembrie și octombrie sunt achitate împreună, în data de 20 noiembrie 2026.

Astfel, primele burse intra pe 20 noiembrie 2026. Elevii primesc atunci sumele aferente lunilor septembrie si octombrie. După această plată, calendarul obișnuit presupune virarea burselor în data de 20 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Plata nu mai este stabilită pentru data de 15, așa cum se întâmpla în anii precedenți.

Pentru bursa de merit pentru elevii de clasa a V-a, situația este diferită, deoarece listele beneficiarilor sunt stabilite în luna ianuarie.

În cazul acestor elevi, plata începe din luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie. Virarea sumelor continuă până la finalul cursurilor din anul școlar respectiv.

Bursele sunt acordate în funcție de condițiile prevăzute pentru fiecare categorie. Bursa socială este raportată la veniturile familiei, în timp ce bursa de merit este acordată în funcție de performanțele școlare.

Sumele acordate pentru burse sunt destinate elevilor care îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologia aplicabilă în anul școlar 2026-2027.

În anul școlar 2026-2027, cuantumul burselor este stabilit astfel: bursa de merit are o valoare de 450 de lei pe lună, iar bursa socială și bursa tehnologică sunt de câte 300 de lei pe lună.

Pentru bursa de merit, suma este de 450 de lei lunar. Bursa socială, potrivit regulilor privind acordarea bursei sociale în 2026-2027, este de 300 de lei pe lună.

Bursa tehnologică are, la rândul său, o valoare de 300 de lei pe lună. Aceste cuantumuri reprezintă valorile stabilite pentru anul școlar 2026-2027.

Valoarea burselor poate fi suplimentată prin hotărârea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de sumele alocate de autoritățile administrației publice locale și de alte venituri ale școlilor care pot fi folosite pentru această destinație.

Sumele acordate drept burse sunt neimpozabile. Acestea nu sunt luate în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie necesar pentru obținerea venitului minim garantat și nici pentru acordarea altor beneficii sociale.

Banii sunt virați în conturile asociate dosarului de bursă al elevului, dosar depus la secretariatul unității de învățământ la care acesta este înscris.

Metodologia-cadru privind acordarea burselor prevede că plata se realizează, de regulă, prin transfer bancar sau în numerar, după caz. Unitățile de învățământ nu pot impune deschiderea unui cont la o anumită bancă pentru virarea sumelor aferente burselor școlare.

Pentru lunile din anul școlar în care există perioade de vacanță, calculul bursei de merit se face în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de numărul zilelor de vacanță din luna respectivă.

În această formulă, CmB reprezintă cuantumul minim al bursei, stabilit prin lege sau prin ordin de ministru. NZL este numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar NZV reprezintă numărul zilelor de vacanță din acea lună.

La calcul sunt luate în considerare și sărbătorile legale, precum și zilele declarate libere prin lege, acestea fiind considerate zile lucrătoare pentru formula de calcul.

„(CmB/NZL) x (NZL – NZV), unde:

CmB = cuantumul minim al bursei, stabilit prin lege/ordin de ministru;

NZL = numar de zile lucratoare din luna respectiva;

NZV = numar de zile de vacanta din luna respectiva”, arată portalinvatamant.ro

Lista elevilor care beneficiază de bursă poate fi actualizată ori de câte ori este necesar. Aceasta este aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ, este semnată de director și transmisă inspectoratului școlar județean sau Inspectoratului Școlar al Municipiului București, după caz.

Modificarea listei este permisă în situații justificate, precum transferul unui elev, decesul unui părinte, divorțul părinților, apariția unei situații medicale dintre cele prevăzute în metodologia-cadru, identificarea unei erori materiale a personalului unității de învățământ sau obținerea unor premii de către elevii din ultimul an de studii. Pe listă nu sunt adăugați elevii ai căror părinți nu au depus în termenul-limită documentele necesare pentru acordarea burselor sociale sau de merit.