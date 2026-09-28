Reducere de 90% la tren pentru studenți. Ruta pe care trebuie să o respecte pentru a beneficia de facilitate

Studenții care îndeplinesc condițiile stabilite de legislația în vigoare pot beneficia, în anul universitar 2026-2027, de reduceri la transportul feroviar. Pentru anumite categorii, facilitatea ajunge la 90%, însă reducerea nu se aplică pentru orice traseu. CFR Călători a precizat regulile care trebuie respectate pentru acordarea biletelor și abonamentelor cu tarif redus.

Studenții români și străini care nu au împlinit 30 de ani și sunt înscriși la forma de învățământ cu frecvență în instituții de învățământ superior acreditate din România și la Academia Română pot beneficia de reducerea de 90%. Facilitatea este valabilă pentru călătoriile la clasa a II-a, indiferent dacă este vorba despre trenuri Regio, InterRegio sau InterCity.

Reducerea este însă legată de traseul efectuat. Potrivit informațiilor transmise de CFR Călători, studenții eligibili beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri (regio, interregio, intercity), doar pentru rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află instituția de învățământ unde sunt înmatriculați.

Aceeași facilitate este disponibilă și pentru anumite categorii de studenți aflați în situații speciale. De reducerea de 90% beneficiază și studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal.

Tariful redus se referă la călătoria la clasa a II-a. Studenții care aleg clasa I sau un vagon de dormit ori cușetă trebuie să suporte integral diferențele tarifare corespunzătoare acestor servicii.

Obținerea legitimațiilor de călătorie (bilete și abonamente) cu reducere 90%:

de la casele de bilete din stațiile și agențiile de voiaj CFR Călători;

online, accesând site-ul.cfrcalatori.ro și aplicația descărcabilă pe dispozitive mobile (telefon, tabletă, etc.);

online, accesând site-ul.cfrcalatori.ro și aplicația descărcabilă pe dispozitive mobile (telefon, tabletă, etc.); de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în stații, după confirmarea calității de student și obținerea ID-ului de student de la casa de bilete;

de la personalul de tren, la urcarea din stațiile în care nu există posibilitatea procurării biletelor de călătorie,

conform condițiilor specifice prezentate în detaliu pe cfrcalatori.ro, la secțiunea Trafic intern / Facilități / Reduceri pentru elevi și studenți/ Reduceri pentru studenții înmatriculați în România.

Documente necesare:

Pentru cumpărarea biletelor și abonamentelor cu reducere 90%, studenții trebuie să aibă asupra lor documentele solicitate de CFR Călători:

legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs, în original, pe care trebuie să fie înscrisă/localitatea în care se află instituția la care studentul este înmatriculat;

actul de identitate în original, din care să reiasă domiciliul studentului.

În cazul studenților care au carte electronică de identitate, domiciliul poate fi dovedit printr-un document sau certificat eliberat digital ori pe suport fizic de structurile specializate de evidență a populației care să ateste domiciliul persoanelor.

Pentru o perioadă de tranziție, există reguli distincte privind documentele utilizate pentru obținerea reducerii. Până la data de 30 noiembrie 2026 inclusiv, reducerea de 90% pentru bilete și abonamente lunare poate fi acordată pe baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, în original, vizată pentru anul universitar 2025-2026.

Există o excepție pentru studenții al căror an universitar 2025-2026 este terminal. Aceștia nu mai beneficiază de facilitățile aferente începând cu 1 decembrie 2026. Pentru studenții din anul I, perioada de tranziție permite utilizarea unei adeverințe până la emiterea legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport.

Reducerea de 90% poate fi folosită pentru călătoriile efectuate până la 30 noiembrie 2026, pe baza adeverinței în original emise de instituția de învățământ pentru anul universitar 2026-2027.

Începând cu data de 01 decembrie 2026, reducerea de 90% pentru studenți se acordă doar pe baza legitimației de student pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar 2026-2027. Regula este valabilă și pentru studenții din anul I.

La verificarea călătoriei în tren, studentul trebuie să poată prezenta biletul sau abonamentul cu reducere împreună cu legitimația de student pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar în curs, în original.

Până la 30 noiembrie inclusiv, poate fi prezentată legitimația vizată pentru anul universitar 2025-2026. Studenții din anul I pot utiliza, în aceeași perioadă, adeverința care confirmă calitatea de student. Pentru documentele cumpărate online există, de asemenea, reguli privind forma în care acestea sunt prezentate la control.

Biletele și abonamentele cu reducere cumpărate online pot fi prezentate în format digital ca document PDF electronic sau tipărite pe hârtie, cu cod QR. Abonamentele cu reducere cumpărate prin aplicația descărcabilă trebuie prezentate numai în format electronic, pe dispozitivul cu care sunt asociate.

O categorie distinctă este reprezentată de studenții români care urmează cursurile unor instituții de învățământ superior din străinătate. Pentru aceștia, facilitatea prevăzută de legislație este o reducere de 50%, aplicabilă pe teritoriul României.

CFR Călători precizează că studenţii cetăţeni români înscrişi la instituţii de învăţământ superior din străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă, pot beneficia de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe orice distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

Pentru călătoriile la clasa I sau în vagoane de dormit ori cușetă, diferențele tarifare se achită integral. Studenții români înscriși în străinătate pot cumpăra bilete cu reducere la trenurile Regio, InterRegio și InterCity, pe orice distanță, la clasa a II-a, inclusiv tichet de rezervare cu reducere de 50%.

Obținerea legitimațiilor de călătorie cu reducere 50%:

de la casele de bilete din stațiile și agențiile de voiaj CFR Călători;

de la personalul de tren, la urcarea din stațiile în care nu există posibilitatea procurării biletelor de călătorie,conform condițiilor specifice prezentate în detaliu pe site www.cfrcalatori.ro, la secțiunea Trafic intern / Facilități / Reduceri pentru elevi și studenți/ Reduceri pentru studenții români înmatriculați în străinătate.

Documente necesare:

Pentru emiterea biletelor cu reducere 50%, studenții trebuie să prezinte documentele solicitate în original și în format fizic:

documentul care atestă calitatea de student însoțit de o traducere legalizată care să ateste că studentul este înscris la o instituţie de

învăţământ din străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă;

actul de identitate (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, pașaport), din care să reiasă că

studentul este cetățean român și vârsta studentului (care nu trebuie să depășească 30 de ani).

Până la sfârșitul lunii noiembrie sunt acceptate documente aferente unuia dintre cei doi ani universitari. Până la data de 30 noiembrie 2026 inclusiv, reducerea de 50% pentru bilete și abonamente lunare poate fi acordată în baza documentului care atestă calitatea de student, însoțit de traducerea legalizată. Documentul trebuie să confirme înscrierea la o instituţie de învăţământ din străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă, și poate fi valabil pentru anul universitar 2025-2026 sau 2026-2027.

Începând cu data de 01 decembrie 2026, pentru reducerea de 50% este necesar documentul care atestă calitatea de student, împreună cu traducerea legalizată, iar documentul trebuie să fie valabil pentru anul universitar 2026-2027.

La verificarea legalității călătoriei în tren, studenții trebuie să prezinte biletul de călătorie cu reducere 50%, documentul care atestă calitatea de student însoţit de traducerea legalizată și actul de identitate, în format fizic, în original.

Mențiune: Documentul care atestă calitatea de student poate fi carnetul/cardul/legitimația de student sau o adeverință emisă de instituția de învățământ superior la care este înmatriculat studentul.

În situația în care, la controlul efectuat în tren, studentul nu prezintă documentele solicitate sau prezintă alte documente eliberate de instituția de învățământ superior la care este înmatriculat, călătoria este considerată fără legitimație de călătorie. În astfel de cazuri se aplică reglementările în vigoare.

Pentru informații suplimentare despre facilitățile acordate studenților, CFR Călători indică site-ul companiei, în secțiunea Trafic intern / Facilități / Reduceri pentru elevi și studenți, precum și personalul din stațiile de cale ferată și agențiile de voiaj CFR Călători.

CFR Călători pune la dispoziție mai multe surse pentru verificarea circulației trenurilor și a informațiilor despre călătorii. Datele pot fi obținute telefonic, online, prin aplicația TRENUL MEU sau direct de la personalul din stații.