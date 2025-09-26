Potrivit informațiilor tranmise de CFR Călători, reducerea se aplică la toate categoriile de trenuri, respectiv regio, interregio și intercity. Pot beneficia de această reducere studenții români și străini cu vârsta de până la 30 de ani, înscriși la forma de învățământ cu frecvență în instituții de învățământ superior acreditate din România.

În plus, reducerea de 90% se acordă și studenților orfani de unul sau ambii părinți, precum și celor proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistenți maternali. Pentru călătoria la clasa 1 sau în vagoane de dormit și cușetă, studenții trebuie să achite integral diferențele tarifare.

Pentru a obține bilete sau abonamente cu reducere, studenții trebuie să prezinte legitimația de student pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar în curs, în original. Aceasta trebuie să conțină denumirea și localitatea instituției de învățământ. De asemenea, este obligatorie prezentarea actului de identitate în original, care atestă domiciliul.

Studenții cu carte electronică de identitate pot prezenta un document sau certificat emis de autoritățile de evidență a populației, fie în format digital, fie pe suport fizic, pentru a dovedi domiciliul.

„În conformitate cu legislaţia în vigoare, în cursul anului universitar 2025/2026, studenţii români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, beneficiază de reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri (regio, interregio, intercity), doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi localitatea unde se află instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi”, a transmis CFR Călători într-un comunicat.

Până la 30 noiembrie 2025 inclusiv, reducerile de 90% pot fi obținute și pe baza legitimației de student vizate pentru anul universitar 2024-2025. Studenții din anul I, care încă nu au primit legitimația, pot beneficia de reducere până la aceeași dată în baza unei adeverințe emise de instituția de învățământ pentru anul universitar 2025-2026.

„Până la data de 30 noiembrie 2025 inclusiv, reducerea de 90% (bilete /abonamente lunare), se poate acorda în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport, în original, vizată pentru anul universitar 2024-2025”, este scris în comunicat.

Începând cu 1 decembrie 2025, reducerea se acordă exclusiv pe baza legitimației de student vizate pentru anul universitar 2025-2026, inclusiv pentru cei din anul I. La verificările efectuate în tren, călătorii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul cu reducere, împreună cu legitimația vizată pentru anul universitar în curs, în original.

„Începând cu data de 1 decembrie 2025, reducerea de 90% pentru studenţi se acordă doar în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2025-2026, inclusiv pentru studenţii din anul I. La verificarea călătoriei în tren, studenţii trebuie să prezinte biletul/abonamentul cu reducere şi legitimaţia de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs, în original”, arată comunicatul.

Biletele și abonamentele cu reducere cumpărate online pot fi prezentate fie în format digital (document PDF cu cod QR), fie tipărite pe hârtie. În cazul abonamentelor achiziționate prin aplicația mobilă CFR Călători, acestea pot fi prezentate exclusiv în format electronic, pe dispozitivul asociat.

„Biletele/abonamentele cu reducere procurate online pot fi prezentate în format digital ca document pdf. electronic sau tipărite pe hârtie având cod QR. Abonamentele cu reducere procurate online prin aplicaţia descărcabilă se prezintă numai în format electronic pe dispozitivul cu care este asociat”, a subliniat CFR.

Începând cu 1 octombrie 2025, studenții cetățeni români înmatriculați la instituții de învățământ superior din străinătate, la forma de învățământ cu frecvență, vor beneficia de o reducere de 50% la transportul feroviar pe teritoriul României.

Această facilitate se aplică pentru toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Pentru călătoria la clasa 1 sau în vagoane de dormit și cușetă, acești studenți vor achita integral diferențele de tarif.

Compania de Transport Public Cluj (CTP) a anunțat că, și în anul universitar 2025-2026, studenții, masteranzii și doctoranzii înscriși la universitățile din Cluj-Napoca vor beneficia de transport public gratuit. Facilitățile se acordă celor cu vârsta de până la 30 de ani, înscriși la forma de învățământ cu frecvență.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca și CTP precizează că oferirea de abonamente gratuite pentru studenți este o prioritate, fiind urmărit accesul rapid, simplu și fără cozi. În acest scop au fost demarate discuții și colaborări cu instituțiile de învățământ superior pentru implementarea unor măsuri care să eficientizeze eliberarea abonamentelor. Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) a încheiat convenția cu CTP Cluj, ceea ce permite emiterea abonamentelor gratuite direct la punctele de vânzare CTP.

Studenții, masteranzii și doctoranzii de la UBB pot obține abonamentele gratuite prin trei modalități:

Comanda online pentru primul card – Studenții din anul I și cei care nu dețin un card de transport pot face o comandă online pe site-ul www.ctpcj.ro sau pe platforma https://e-primariaclujnapoca.ro/ctp/. După verificarea eligibilității CNP-ului în baza de date a UBB, cardul se emite încărcat cu abonamentul gratuit, iar studenții primesc pe e-mail detalii despre ridicare, fără cozi sau așteptare;

Prelungirea la automate – Cei din anii II, III, IV, masteranzii și doctoranzii care dețin un card și au achiziționat deja abonamentul gratuit în luna septembrie pot face prelungirea abonamentului la cele 64 de automate din stații;

Centrele de vânzare CTP – La cele 11 centre CTP, cu program extins între 06:00 și 21:30, pot fi efectuate primele încărcări pentru cardurile de transport ale studenților care nu mai au abonament valabil. Verificarea statutului de student se face pe baza carnetului vizat sau a CNP-ului, comparat cu baza de date a UBB. Compania recomandă ca abonamentele să fie încărcate încă din luna septembrie. Ulterior, reîncărcările lunare se vor face simplu, direct la automate, pe baza instrucțiunilor afișate și a tutorialelor disponibile pe www.ctpcj.ro.

Reprezentanții companiei au transmis următorul mesaj:

„Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează că și ȋn anul universitar 2025-2026 studenţii, masteranzii și doctoranzii cu vârsta de până la 30 de ani, înscriși la forma de învățământ cu frecvență ȋn cadrul universităţilor din Cluj-Napoca, vor beneficia de transport gratuit ȋn Municipiul Cluj-Napoca. Asigurarea accesului facil, rapid și fără cozi de așteptare la abonamentele gratuite esenţiale pentru studenţi reprezintă o preocupare constantă pentru Primăria Municipiului Cluj-Napoca și pentru Compania de Transport Public. În acest sens au fost demarate din timp discuţiile și colaborările cu instituţiile de ȋnvăţămant superior, ȋn vederea implementării unor măsuri menite să eficientizeze procesul de eliberare a abonamentelor. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a semnat Convenţia cu C.T.P. Cluj-Napoca S.A, ceea ce permite eliberarea abonamentelor gratuite direct la punctele de vânzare CTP”.

Studenții altor universități clujene – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Universitatea de Artă și Design și Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” – nu beneficiază de același sistem simplificat, deoarece instituțiile respective nu au semnat convenția cu CTP.

Aceștia trebuie să achiziționeze lunar abonamentele, la un preț de 56 de lei, sumă care va fi ulterior decontată de universități. Studenții din aceste instituții nu pot prelungi abonamentele la automate și nu pot comanda online carduri noi. În consecință, aceștia trebuie să se prezinte la centrele de vânzare CTP, având asupra lor cartea de identitate și carnetul de student vizat pentru anul universitar 2025-2026.

„Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară, Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Universitatea de Artă și Design și Academia Naţională de Muzică “Gheorghe Dima” nu au ȋncheiat convenţia cu C.T.P. Cluj-Napoca, astfel ȋncat studenţii vor chiziţiona lunar, contracost, abonamentele ȋn valoare de 56 de lei, sumă pe care o vor recupera de la universităţi. Studenţii acestor universităţi nu pot beneficia de prelungirea la Automate si nu pot comanda on-line carduri noi, prin urmare ȋi invităm să se prezinte la Centrele de vanzare CTP cu următoarele documente: Cartea de identitate și carnetul de student vizat pe anul 2025-2026. Amintim studenţilor de la aceste Institutii de invăţământ superior că au dreptul la abonamente cu reducere sau gratuite și ȋi așteptăm la Centrele de vânzare pentru emiterea acestora, ȋn baza documentelor de mai sus”, au conchis reprezentanții CTP.

CTP reamintește că toți studenții din Cluj-Napoca au dreptul la abonamente gratuite sau cu reducere, iar emiterea acestora se face doar pe baza documentelor menționate.