Conform studiului realizat de Reveal Marketing Research, 58% dintre români au în prezent sentimente predominant pozitive. Dintre aceștia, 31% se simt relaxați, abordând cu calm evenimentele din jur, iar 27% se declară optimiști și plini de energie.

Comparativ cu martie 2025, proporția celor care se simt pozitiv a crescut de la 50% la 58%, o evoluție influențată și de revenirea multor români din vacanțe, cu forțe și energie proaspătă.

În schimb, percepția românilor asupra stării celor din jur rămâne în mare parte negativă, majoritatea considerându-i nervoși și furioși (59%) sau obosiți și plictisiți (23%). Această discrepanță poate fi explicată prin efectul de negativity bias și prin influența unui mediu social tensionat, care îi determină pe oameni să observe mai degrabă trăsăturile negative ale celorlalți.

Cele mai mari surse de satisfacție pentru români provin din relațiile interpersonale: 86% se declară mulțumiți de legăturile cu familia și prietenii, 76% sunt satisfăcuți de nivelul lor de dezvoltare personală, iar 71% de relațiile sentimentale. Totuși, persoanele cu venituri sub 5000 RON raportează un grad mai scăzut de satisfacție în viața de cuplu, de doar 55%.

La polul opus, cele mai mici niveluri de satisfacție se înregistrează în sfera economică (57% pentru situația financiară personală) și în domeniul socio-politic (32% pentru situația politică a României și 29% pentru situația economică a țării).

În ceea ce privește mândria națională, 46% dintre români se simt mândri într-o măsură mare sau foarte mare că sunt români, procent în scădere cu 5% față de martie 2025.

49% dintre români consideră, într-o măsură mare sau foarte mare, că achizițiile lor actuale sunt strict necesare pentru acoperirea nevoilor de bază.

Doar 35% afirmă că aceste achiziții le conferă un sentiment de sănătate și siguranță, iar 31% că le oferă oportunități de dezvoltare personală sau de experimentare.

În ultima lună, românii au cheltuit cel mai mult pe produse alimentare (72%), utilități (65%), produse de igienă personală (62%) și produse pentru întreținerea locuinței (55%). În comparație cu martie 2025, proporția celor care au menționat cheltuieli pentru vacanțe și călătorii a crescut de la 13% la 25%.

Într-un context economic și emoțional dificil, românii se așteaptă ca firmele să protejeze angajații și să evite concedierile (49%) și să aloce resursele pentru producerea bunurilor de care este cea mai mare nevoie (40%).

De asemenea, ei consideră că brandurile ar trebui să pună mai mult accent pe informarea punctuală despre produse și oferte de preț (36%, față de 27% în martie 2025) și pe măsurile luate în contextul economic și politic actual (27%, față de 22% în martie).

Pornind de la realitatea românilor, care resimt din ce în ce mai mult impactul schimbărilor economice asupra stilului de viață, și utilizând studii de imagine de brand, analize ale traseelor din Consumer Decision Journey (CDJ) și cercetări de tip U&A (Usage & Attitudes), brandurile pot înțelege mai bine consumatorii și își pot adapta strategiile la nevoile actuale ale acestora.