BERBEC Marți s-ar părea că ar trebui să ai energie multă, dar direcția poate fi greu de găsit. Poți să te simți ca și cum toată lumea te provoacă să reacționezi, iar Marte te împinge spre confruntare. Totuși, e bine să alegi bătăliile cu grijă, nu toate pot să merite să fie duse până la capăt. Pe plan personal, poți descoperi că răbdarea și tăcerea îți pot aduce mai mult respect decât replicile acide. Spre seară, un moment de relaxare alături de cineva drag îți poate schimba complet starea.

TAUR Ziua îți poate aduce un tonus bun și dorința de a face lucrurile ca la carte. S-ar putea să ai de rezolvat câteva chestiuni legate de casă, sau familie, dar atmosfera generală e favorabilă. Un proverb românesc se potrivește perfect azi: „Cum îți așterni, așa dormi” – ai ocazia să-ți organizezi mai bine viața și să pregătești terenul pentru zile mai senine. Dacă primești o invitație la o discuție prietenească, nu refuza, poate ieși ceva folositor.

GEMENI De dimineață pari să te simți plin de idei, dar Saturn te poate trage înapoi cu întârzieri și obligații de care ai vrea să scapi. Poți simți că ziua se mișcă prea lent pentru ritmul tău obișnuit. Totuși, această încetinire forțată îți poate oferi șansa să verifici detalii importante, pe care altfel le-ai fi trecut cu vederea. Dacă te abții să te plângi și îți canalizezi energia către organizare, poți încheia ziua cu satisfacție.

RAC Ziua de marți poate fi una plină de revelații emoționale. Jupiter îți trimite un strop de noroc, mai ales în interacțiunile cu ceilalți. Poți primi un sprijin neașteptat de la cineva apropiat sau o veste bună legată de bani. Relațiile afective pot fi favorizate, dar trebuie să fii atent să nu repeți tipare vechi de posesivitate. Spre seară, un mic răsfăț culinar poate fi răsplata potrivită pentru eforturile depuse.

LEU Ai putea simți că toată lumea așteaptă ceva de la tine, iar tu nu pari să ai chef să împarți starea de bine cu oricine. Totuși, comunicarea pare să fie cheia, astăzi. Chiar dacă preferi să domini conversațiile, încearcă să fii mai deschis la opiniile altora. Poate fi un moment bun să revizuiești un proiect sau să aduci o schimbare mică, dar semnificativă, în viața ta de zi cu zi. Seara te poate găsi într-o companie plăcută, unde rasul poate face minuni pentru starea ta de spirit.

FECIOARĂ Astăzi, ordinea și planificarea pot fi atuurile tale principale. Te poți simți atras să pui totul la punct, de la facturi la planuri pentru săptămâna care vine. Totuși, Venus se pare că-ți trimite influențe blânde și-ți amintește că nu totul trebuie să fie perfect, mai lasă loc și pentru tandrețe neprecizată. O discuție sinceră cu partenerul sau cu un prieten apropiat îți poate aduce liniște și claritate. Spre seară, un film, sau o carte bună, îți pot relaxa mintea obosită.

BALANŢĂ Marți, stelele îți pot aduce un suflu proaspăt în relații. Te poți simți mai dispus să împărtășești gânduri și planuri cu ceilalți, iar oamenii par să reacționeze pozitiv la energia ta. Pe de altă parte, poate fi nevoie de prudență: ai tendința să promiți mai mult decât poți oferi. Concentrează-te pe lucruri simple și tangibile. Spre seară, un moment dedicat creativității – pictură, scris, muzică – poate fi cel mai bun mod de a încheia ziua.

SCORPION Ziua de marți se pare că te găsește într-o formă destul de bună, dar și cu dorința de a controla tot ce mișcă în jurul tău. Marte îți poate accentua spiritul combativ, dar dacă transformi energia ta în inițiativă constructivă, poți muta munții din loc. Relațiile cu familia au nevoie de mai multă răbdare, chiar dacă te tentează să „înțepi”. Spre seară, un film enigmatic, sau o discuție profundă cu cineva drag îți poate aduce satisfacție.

SĂGETĂTOR Marți, pari să fii într-o stare activă și optimistă, chiar dacă unele lucruri parcă nu merg exact cum ai vrea. Pari să ai chef de planuri mari și de discuții lungi. Influențele astrale te pot ajuta să vezi detalii pe care altădată le-ai fi ignorat. Fii atent la finanțe: cheltuielile neprevăzute pot apărea oricând. Spre seară, o întâlnire cu prietenii îți poate ridica moralul și-ți poate da ocazia să-ți spui părerea cu entuziasm.

CAPRICORN Ziua de marți îți poate aduce un ritm intens, dar pe gustul tău. Poți să duci la capăt lucruri importante și să te simți mândru de rezultatele obținute. Totuși, Saturn te poate învăța lecția răbdării, nu te grăbi să finalizezi ceva doar de dragul bifării activității respective. În dragoste, o conversație simplă și sinceră poate aduce clarificări. Spre seară, liniștea casei și o cină caldă pot fi exact ce ai nevoie.

VĂRSĂTOR Astăzi pari să ai o dispoziție jucăușă și poate chiar rebelă. Îți poate veni mai greu să urmezi reguli stricte și poți simți mai pronunțat nevoia de libertate. Venus îți poate aduce favoruri pe plan sentimental: poți avea parte de o întâlnire plăcută, sau de un gest tandru neașteptat din partea partenerului. Prietenii pot fi o sursă de energie pozitivă, dar ai grijă să nu-ți neglijezi odihna. Seara poate fi bună pentru socializare, dar și pentru un moment de introspecție.

PEŞTI Ziua îți poate aduce o stare ușor oscilantă, dar și inspirație. Uneori poți să fii prea preocupat de grijile altora, iar asta te poate obosi. Jupiter îți poate trimite un strop de noroc, mai ales în domeniul profesional, sau financiar. O conversație cu cineva mai experimentat îți poate deschide o ușă la care nici nu te gândeai. Spre seară, un moment liniștit, poate cu muzică relaxantă, îți poate aduce pacea sufletească de care ai nevoie.