BERBEC Sâmbătă, energia ta s-ar părea debordează și ai putea să-ți pui în cap să rezolvi tot ce ai amânat toată săptămâna. Doar că… nu-i musai să faci totul într-o singură zi. Ia-ți timp și pentru relaxare, altfel poți să ajungi să alergi de colo-colo fără să te bucuri de nimic. După prânz, o ieșire scurtă la terasă, sau o partidă de jocuri de societate cu prietenii, poate fi exact ce-ți trebuie ca să-ți consumi surplusul de energie într-un mod distractiv.

TAUR Astăzi poți să te simți ca un psihoterapeut pentru toată lumea, toți pot să vină la tine după sfaturi, iar tu, generos, oferi cu drag. Dar nu uita să-ți rezervi și ție niște momente de tihnă, cu o cafea bună și o carte sau poate un mic răsfăț culinar. Spre seară, e rost de un film bun, poate chiar ceva vechi, nostalgic, care să-ți aducă aminte că și tu meriți să fii îngrijit, nu doar să ai grijă de ceilalți.

GEMENI Ziua de astăzi s-ar părea că te găsește pus pe glume și conversații spumoase. Poți fi sufletul petrecerii, chiar și atunci când e doar o întâlnire de familie sau o plimbare prin parc. Totuși, atenție la tendința de a vorbi prea mult și de a lăsa planurile în aer. Spre seară, poate fi o idee bună să organizezi o cină cu câțiva prieteni apropiați, nimic sofisticat, doar bună dispoziție și intenții pozitive.

RAC S-ar putea să ai chef să stai mai mult în casă astăzi, dar asta nu trebuie să însemne că trebuie să fie și o zi plictisitoare. Poți încerca o rețetă nouă, poate chiar ceva dulce și să-ți transformi bucătăria într-un mic laborator de experimente culinare. Spre seară, o comedie ușoară, sau un serial relaxant, poate fi rețeta perfectă pentru a-ți încheia ziua cu zâmbetul pe buze.

LEU Ai vrea să fii în centrul atenției chiar și sâmbăta, iar universul parcă te ajută. O întâlnire, o ieșire sau o simplă vizită la prieteni se poate transforma rapid într-o mică scenă unde tu strălucești. Totuși, ai grijă să nu exagerezi cu teatrul, oamenii te iubesc oricum, chiar și fără discursuri dramatice. Spre seară, dansul – fie în club, fie în sufragerie – poate fi un mod excelent de a-ți încheia ziua.

FECIOARĂ Astăzi s-ar putea să te apuce dorul de ordine și eficiență, dar stelele spun că poate ar fi mai bine mai bine să reduci la jumătate lista de sarcini. Weekendul e pentru relaxare, nu pentru maratoane domestice. După ce termini ce-i mai important, dă-ți voie la o ieșire scurtă în natură sau o vizită la un târg local. Spre seară, atmosfera poate fi foarte plăcută dacă alegi să stai cu cineva drag și să depănați amintiri vechi.

BALANȚĂ Sâmbătă s-ar putea să ai chef de socializare și parcă atragi oamenii în jurul tău. Poate ieși la un ”brunch”, poate te prinde seara la o terasă cochetă cu muzică live, profită de ce ți-a mai rămas din vara aceasta. Important e să te încarci cu energie bună și să te lași purtat de farmecul conversațiilor relaxate. Dacă nu ai planuri, fii tu cel care dă startul și organizează ceva spontan, surprizele pot fi cele mai frumoase.

SCORPION Dimineața poate fi mai leneșă, dar nu te grăbi, căci ultima sâmbătă a lunii august poate fi o zi bună să faci totul pe ritmul tău. Poate începi cu un mic dejun lung, britanic, ca la hotel și apoi te lași purtat de inspirație. Pe seară, conjunctura astrală spune că s-ar putea să fii mai romantic decât de obicei și că poți surprinde plăcut partenerul cu un gest simplu, dar memorabil: un vin bun, lumânări și muzica voastră preferată.

SĂGETĂTOR Ai chef de aventură și sâmbăta asta parcă nu te lasă să stai locului. Poate fi o excursie rapidă, un sport nou sau măcar o plimbare lungă pe jos printr-un cartier pe unde n-ai mai fost. S-ar putea să simți nevoia să simți că descoperi ceva. Spre seară, prietenii te pot ademeni la o petrecere sau la o ieșire veselă și cel mai probabil vei fi primul care spune „da!”. Stelele spun că nu vei regreta!

CAPRICORN De obicei serios și responsabil, astăzi e posibil să te poți surprinde chiar și pe tine cu dorința de a lenevi puțin. Și e perfect normal! Poate fi o zi bună pentru a te ocupa de tine: un masaj, o baie lungă sau pur și simplu un pui de somn, fără alarma pornită la ceas. Ai câștigat aceste binecuvântări, permite-ți să te bucuri de ele! Seara te poate prinde mai relaxat și deschis către discuții calde cu cei apropiați.

VĂRSĂTOR Astăzi s-ar părea că poți fi pus pe idei trăsnite și poți veni cu propuneri neașteptate pentru cei din jur. Poate o vizită într-un loc artistic, poate o ieșire improvizată la un spectacol stradal sau chiar un ”karaoke” cu prietenii. Nu contează ce alegi, important e să fie ceva diferit și să-ți dea senzația de libertate. Spre seară, energia ta debordantă poate deveni molipsitoare pentru toți cei din jur.

PEȘTI Conjunctura astrală a zilei de sâmbătă poate aduce un aer relaxat și artistic pentru tine. Poți picta, scrie, cânta sau pur și simplu visa cu ochii deschiși. Atenție doar să nu te lași prins de excese: prea mult somn, prea mult zahăr, sau prea multă… nostalgie. Spre seară, o cină liniștită în familie sau cu prietenii apropiați te poate ancora foarte bine în prezent și îți poate da senzația că ești exact acolo unde trebuie să fii.