Parlamentul Greciei a aprobat o lege care le permite angajatorilor din sectorul privat să mărească ziua de lucru, chiar dacă mulți angajați au protestat din cauza costului tot mai mare al vieții.

Proiectul de lege a fost aprobat de majoritatea celor 300 de parlamentari. Legea le dă dreptul angajatorilor să ceară angajaților să lucreze până la 13 ore pe zi, în loc de 8 ore. Guvernul de la Atena spune că această măsură ar trebui să facă piața muncii mai flexibilă și mai eficientă. Programul de lucru mai lung poate fi folosit doar trei zile pe lună și cel mult 37 de zile pe an.

Legea le oferă angajatorilor mai multă libertate să facă angajări pe termen scurt și le permite angajaților, dacă sunt de acord, să lucreze patru zile pe săptămână tot anul.

De altfel, legea îi protejează pe angajați de concediere dacă refuză să lucreze ore suplimentare, dar sindicatele avertizează că aceasta le ia din puterea de negociere. Ele atrag atenția că în Grecia există multă muncă nedeclarată și salarii încă destul de mici. propunerea a dus la două greve generale în această lună, pentru că muncitorii cred că li se încalcă drepturile exact când se confruntă cu salarii care nu mai cresc și cu prețuri tot mai mari la alimente și chirii.

„Când restul Europei discută despre reducerea programului de lucru, în Grecia îl mărim. Chiria mea s-a dublat în ultimii doi ani”, a zis un grec, relatează agenția de presă Reuters.

Datele Eurostat ne arată că grecii lucrează deja mai mult decât majoritatea europenilor — aproximativ 40 de ore pe săptămână. Țara a trecut printr-o criză a datoriilor între anii 2009 și 2018, o perioadă cu măsuri foarte dure de economisire, în care economia a pierdut un sfert din producția totală.

În ultimii ani, economia Greciei a crescut, ceea ce a permis scăderea unor taxe și creșterea salariilor. Totuși, veniturile oamenilor sunt încă mai mici decât înainte de criză, iar grecii au una dintre cele mai scăzute puteri de cumpărare din Uniunea Europeană.

Guvernul Mitsotakis a pierdut din popularitate în sondajele de opinie pentru că mulți oameni sunt dezamăgiți că redresarea economică nu a adus și o viață mai bună. Fostul ministru al Muncii din Grecia, George Koutroumanis, a dezvăluit faptul că oamenii se așteptau ca după criză lucrurile să revină la normal, dar a numit noua lege „absurdă”.