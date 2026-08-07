Comisia Europeană, magnet pentru candidați. Ce se află dincolo de salariile atractive și prestigiul funcției

Mii de candidați pentru posturile din instituțiile UE, atracția salariilor de până la 7.000 de euro și realitatea din interiorul Comisiei Europene

Posturile din administrația europeană continuă să fie printre cele mai căutate locuri de muncă din sectorul public.

La începutul acestui an, aproximativ 170.000 de persoane au aplicat pentru 1.500 de poziții de nivel de intrare în instituțiile Uniunii Europene, potrivit datelor prezentate de Politico. Funcțiile oferite de Comisia Europeană atrag candidați din întreaga Europă datorită stabilității, prestigiului și pachetului financiar asociat. Pentru unii dintre cei care reușesc să obțină un astfel de post, însă, experiența profesională nu corespunde întotdeauna așteptărilor inițiale.

Mai mulți funcționari europeni au descris pentru sursa menționată o instituție în care volumul ridicat de muncă, procedurile administrative complexe și, în anumite situații, problemele de management au generat stări de oboseală și nemulțumire. Persoanele intervievate au lucrat în cabinetele comisarilor europeni sau în direcții generale diferite, având niveluri variate de experiență și provenind din mai multe state membre.

Comisia Europeană are aproximativ 30.000 de angajați, iar experiențele acestora diferă semnificativ de la un departament la altul. Totuși, aceleași probleme au fost menționate în mod repetat de unii dintre funcționarii consultați: presiunea constantă, ritmul intens de lucru și dificultățile birocratice.

„Condițiile sunt din ce în ce mai dificile”, a declarat Nicolas Mavraganis, președintele Union Syndicale Fédérale, organizație care reunește aproximativ 20 de sindicate din instituții europene și internaționale. Funcționar al Comisiei din 1994 și lider al federației din 2019, acesta a afirmat: „Există o încărcătură de muncă din ce în ce mai mare, ceea ce înseamnă o presiune din ce în ce mai mare.”

Potrivit mai multor angajați, rolul tot mai important al Uniunii Europene în gestionarea unor dosare internaționale a amplificat sentimentul că fiecare proiect are o miză ridicată. Oficialii au indicat situații precum răspunsul european la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relația cu China și schimbările din politica Statelor Unite ca factori care au crescut complexitatea activității.

Plângerile privind volumul de muncă sau procesele interne nu sunt specifice doar Comisiei Europene și pot fi întâlnite și în alte instituții publice sau organizații private. Funcționarii intervievați au spus însă că dimensiunea instituției, presiunea politică și nivelul de responsabilitate creează o experiență profesională aparte. „Este executivul UE, așa că oamenii au acest complex ciudat de Dumnezeu”, a spus un oficial.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că instituția este „angajată să fie un loc de muncă modern, respectuos și atractiv”. Acesta a făcut referire la o analiză inițiată de președinta Ursula von der Leyen privind modul de funcționare al instituției. Un sondaj intern arată că 74% dintre angajați consideră Comisia un angajator atractiv.

Posturile de administrator de nivel AD-5, destinate inclusiv absolvenților selectați prin procedurile de recrutare ale Uniunii Europene, oferă salarii de aproximativ 6.000 până la 7.000 de euro pe lună înainte de indemnizații. Funcționarii europeni plătesc impozite către Uniunea Europeană, nu către statele naționale, iar venitul net este influențat de acest sistem.

Beneficiile suplimentare, precum alocațiile familiale, anumite reduceri pentru achiziții auto și siguranța locului de muncă, contribuie la atractivitatea acestor poziții. Unii angajați au declarat că își păstrează familiile în alte țări și fac naveta către Bruxelles în majoritatea weekendurilor.

Mai mulți funcționari au afirmat însă că prestigiul asociat muncii în Comisia Europeană poate aduce presiuni suplimentare. Documentele interne, notele de informare și comunicatele trec prin mai multe niveluri de verificare, iar procesul decizional implică numeroase etape de aprobare. Un angajat din cabinetul unui comisar a spus că programul său începe frecvent la ora 7 sau 8 dimineața și se încheie în jurul orei 19. Un alt funcționar din domeniul comunicării a relatat că volumul de muncă a dus la momente în care a plâns seara, după ore întregi petrecute la birou.

Problemele de comunicare între cabinetele comisarilor și direcțiile generale au fost indicate drept o altă sursă de dificultăți. Un funcționar a explicat: „Directorii generali așteaptă fragmente de informații de la cabinete, care sunt atât de suprasolicitate încât nu au capacitatea de a le furniza aceste informații. Este o problemă structurală. Toată lumea încearcă să obțină informații unii de la alții.”

Un alt angajat a descris sentimentul de anonimat generat de dimensiunea instituției: „Sunt mii de oameni la Comisie, așa că, chiar dacă lucrezi acolo timp de 20 de ani, majoritatea oamenilor nu te-au văzut niciodată. Ești doar o moleculă minusculă într-un organism imens.”

Pentru mulți angajați, experiența profesională depinde în mare măsură de echipa în care ajung și de stilul de conducere al superiorilor. Funcționarii au spus că atmosfera poate varia semnificativ între cabinetele comisarilor și departamentele instituției.

Mai mulți angajați au afirmat că anumite echipe sunt percepute intern ca având un mediu de lucru mai echilibrat, în timp ce altele ar fi fost asociate cu conflicte interne și presiuni ridicate.

Au existat relatări despre comportamente agresive din partea unor manageri, inclusiv situații în care angajații au fost certați în fața colegilor sau supuși unor presiuni puternice. Un funcționar a afirmat că superiorul său l-ar fi lovit cu pumnul.

Unii angajați au spus că au puțină încredere că sesizările lor vor conduce la schimbări. Comisia Europeană a anunțat măsuri pentru gestionarea plângerilor privind hărțuirea, inclusiv numirea unui consilier principal confidențial în 2024 și formarea unei echipe de aproximativ 40 de consilieri.

Potrivit unui purtător de cuvânt al instituției, din septembrie 2024 consilierul principal a primit 960 de raportări de la angajați care se considerau afectați de situații de hărțuire, persoane acuzate, martori, manageri sau reprezentanți ai resurselor umane.

Comisia a precizat că 14.000 de angajați au participat la prezentări despre politica anti-hărțuire, iar 2.400 de manageri au urmat sesiuni obligatorii de instruire în ultimii doi ani.

Pe lângă dificultățile legate de muncă și management, unii angajați au semnalat probleme legate de spațiile în care își desfășoară activitatea.

Clădirea Berlaymont, sediul principal al Comisiei Europene, a fost renovată, însă alte sedii ale instituției au prezentat probleme legate de infrastructură. Angajații Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală s-au plâns de lipsa unui sistem adecvat de aer condiționat în timpul unui val de căldură.

La sediul Direcției Generale pentru Concurență din Turnul Madou, funcționarilor li s-a recomandat să evite consumul de apă din anumite fântâni din cauza unei posibile contaminări. Conducerea clădirii a recunoscut că unele sisteme de încălzire și canalizare nu funcționau la nivelul așteptat.

La Berlaymont, angajații unor etaje inferioare au reacționat după oprirea aerului condiționat în timpul unui val de căldură, în timp ce sistemele au rămas active la etajele superioare ocupate de comisari și oficiali de rang înalt.

Mulți dintre funcționarii intervievați au spus că, în ciuda dificultăților întâlnite, continuă să fie interesați de natura muncii lor. Un angajat al Comisiei, întrebat dacă este mulțumit de activitatea sa, a răspuns: „E o treabă interesantă.”