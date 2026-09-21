Siegfried Mureșan răspunde PSD după refuzul de a susține Guvernul: Nu mai avem timp de pierdut

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a reacționat după ce conducerea PSD a decis să nu susțină viitorul său Guvern. Acesta acuză social-democrații că au luat o decizie înainte de prezentarea programului de guvernare și susține că PSD trebuie să aleagă între susținerea cabinetului și prelungirea crizei politice.

Siegfried Mureșan susține că social-democrații au decis să nu voteze viitorul cabinet înainte de a vedea programul de guvernare și înainte de existența unor discuții despre prioritățile acestuia.

„Înainte să vadă programul nostru de guvernare și înainte să existe un dialog pe prioritățile României, conducerea PSD a transmis deja membrilor săi de partid să nu susțină guvernul pe care îl propunem”, a transmis premierul desemnat într-o postare pe Facebook.

Mureșan consideră că prin această poziție actuala conducere a PSD arată că nu dorește rezolvarea crizei politice.

Premierul desemnat a prezentat și principalele direcții ale programului de guvernare la care lucrează în această perioadă. Acesta spune că obiectivul final este creșterea sustenabilă și pe termen lung a nivelului de trai.

Una dintre direcțiile anunțate de Mureșan vizează reforma companiilor de stat. Premierul desemnat susține că acestea trebuie să aducă beneficii populației și să nu mai consume resurse publice pentru ceea ce el a numit „sinecuri de partid”.

Programul ar urma să includă și măsuri pentru o administrație publică mai eficientă, capabilă să furnizeze servicii la standarde europene.

Mureșan promite totodată o guvernare predictibilă, bazată pe reguli clare și fără schimbări frecvente pe care le atribuie intereselor partidelor.

O altă prioritate este utilizarea responsabilă a banilor publici. Potrivit premierului desemnat, această abordare ar trebui să asigure resursele necesare pentru finanțarea creșterii nivelului de trai.

Siegfried Mureșan a indicat securitatea drept o altă direcție importantă a viitorului program. În opinia sa, siguranța este necesară atât pentru bunăstarea populației, cât și pentru atragerea investitorilor.

Premierul desemnat susține și că România trebuie să aibă o voce mai puternică la nivel european.

Printre provocările pe care le consideră imposibil de gestionat separat de fiecare stat european, Mureșan a enumerat apărarea și securitatea, dezvoltarea inteligenței artificiale, competitivitatea și combaterea schimbărilor climatice.

„Deciziile europene pe aceste priorități pot fi influențate în interesul României doar dacă avem un guvern capabil să-și impună punctul de vedere în Europa”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat a pus presiune directă pe social-democrați în perspectiva votului din Parlament.

„Nu mai avem timp de pierdut. România are nevoie de un guvern”, a transmis Mureșan.

Potrivit acestuia, PSD poate susține cabinetul, ceea ce ar permite, în opinia sa, deblocarea crizei politice în mai puțin de o săptămână, sau poate vota împotrivă. În al doilea scenariu, Mureșan acuză PSD că ar prelungi criza despre care afirmă că a fost declanșată în urmă cu cinci luni printr-o moțiune de cenzură.

Reacția premierului desemnat vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut luni, 21 septembrie, să își depună mandatul dacă nu intenționează să construiască o majoritate împreună cu PSD și nici nu poate obține suficiente voturi din alte zone politice.

Biroul Permanent Național al PSD a decis să nu susțină viitorul Guvern Mureșan. Hotărârea trebuie înaintată Consiliului Politic Național al partidului, care va lua decizia finală.

„Îndemnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că o majoritate parlamentară poate exista și fără social-democrați dacă Mureșan reușește să obțină voturile necesare din alte zone. În caz contrar, Grindeanu consideră că premierul desemnat ar trebui să renunțe la mandat pentru a permite o altă soluție politică.