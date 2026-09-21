Diana Buzoianu, despre programul de 400 de milioane de lei pentru bateriile prosumatorilor: Va ajuta la scăderea prețului energiei

Ministerul Mediului pregătește un program dedicat stocării energiei produse de sistemele fotovoltaice, cu un buget de 400 de milioane de lei. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, susține că instalarea unui număr mai mare de baterii ar putea contribui la reducerea prețului energiei prin diminuarea importurilor în orele de vârf.

Diana Buzoianu a explicat, la conferința „Energia în priză”, organizată de Ziarul Bursa, că România are deja un număr important de prosumatori cu panouri fotovoltaice, însă multe dintre aceste sisteme nu dispun și de baterii.

Stocarea ar permite păstrarea unei părți din energia produsă în timpul zilei și utilizarea acesteia seara, când producția fotovoltaică scade, iar necesarul de energie poate determina creșterea importurilor.

„Apoi a venit criza legată de secetă și de Cernavodă și, brusc, discuția despre stocare, despre faptul că am fi putut să ajutăm la scăderea prețului pe energie pentru simplul motiv că am avea stocare de energie și că nu mai importăm la vârf de preț, seara, ci reușim să folosim energia pe care noi deja o avem, doar că nu o stocăm, a devenit mult mai acceptată”, a declarat ministra.

Buzoianu a amintit că ideea schimbării accentului de la finanțarea panourilor fotovoltaice către baterii a generat inițial reacții critice. În opinia sa, problemele provocate ulterior de secetă și situația de la centrala nucleară de la Cernavodă au evidențiat importanța capacităților de stocare.

Programul care urmează să fie lansat în 2026 nu ar trebui să fie o măsură aplicată într-un singur an, potrivit ministrei Mediului. Diana Buzoianu consideră că schema trebuie continuată timp de cel puțin trei sau patru ani.

Obiectivul ar fi reducerea decalajului dintre numărul sistemelor fotovoltaice deja instalate și cel al bateriilor disponibile pentru stocarea energiei produse de acestea.

„Proiectul pe care noi îl lansăm anul acesta, de stocare, de baterii, aș vrea să fie o politică publică pentru următorii cel puțin trei-patru ani, să reușim să prindem din urmă panourile fotovoltaice care au fost puse în piață. Cred că asta va ajuta la scăderea prețului, pe termen relativ mediu”, a spus Buzoianu.

Dacă procedurile vor fi respectate conform calendarului, bateriile finanțate prin programul lansat în acest an ar putea fi instalate în 2027.

Ministerul Mediului dispune în prezent de 400 de milioane de lei pentru noua schemă. Modul de acordare a finanțării va fi însă diferit față de sistemul bazat pe principiul „primul venit, primul servit”.

Dosarele vor fi evaluate, iar cofinanțarea va reprezenta unul dintre criteriile principale luate în calcul.

Potrivit Dianei Buzoianu, schimbarea ar trebui să permită finanțarea unui număr mai mare de baterii cu același buget disponibil.

„Am mai făcut și o schimbare de la «primul venit, primul servit» la un sistem de evaluare a dosarelor, ceea ce presupune că, pe un buget de 400 de milioane de lei pe care îl avem în momentul de față pentru acest program, vom avea mult mai multe baterii instalate, din simplul motiv că inclusiv cofinanțarea va fi unul dintre criteriile principale”, a explicat ministra.

Diana Buzoianu susține că aceeași abordare ar trebui păstrată și în anii următori. Scopul este ca resursele limitate ale Ministerului Mediului să fie folosite pentru instalarea unui număr cât mai mare de sisteme de stocare.