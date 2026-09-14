Ministerul Mediului anunță finanțări de 15.000 de milioane de lei pentru prosumatori. Beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe condiții

Ministerul Mediului a anunțat finalizarea și publicarea în Monitorul Oficial a Ghidului Programului pentru baterii, primul program național de acest tip gestionat de instituție. Forma finală a documentului a fost stabilită după o perioadă de consultare publică în cadrul căreia au fost primite peste 200 de puncte de vedere și au avut loc zeci de intervenții.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că observațiile și propunerile primite în cadrul consultării publice au fost analizate și integrate în forma finală a ghidului, cu scopul de a face programul mai echitabil, mai sigur și mai bine adaptat nevoilor prosumatorilor.

„Forma finală a ghidului este rezultatul unei munci reale de a include observațiile primite pentru a lansa cu succes primul program național de baterii gestionat de Ministerul Mediului. Peste 200 de puncte de vedere și zeci de intervenții au contribuit la această dezbatere publică vie și ne bucurăm că, astfel, am reușit să îmbunătățim ghidul pus în transparență. Se cuvine astfel să le mulțumim tuturor celor care au participat cu argumente și soluții concrete. Am preluat propunerile care fac programul mai echitabil, mai sigur și mai bine adaptat nevoilor prosumatorilor”, a declarat ministra Diana Buzoianu.

Programul are un buget de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, potrivit informațiilor publicate pe Facebook.

Finanțarea acordată prin Administrația Fondului pentru Mediu poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului. Valoarea finanțării nu poate depăși însă 15.000 de lei, TVA inclus.

Una dintre principalele modificări introduse după consultarea publică vizează capacitatea minimă eligibilă a sistemului de stocare. Aceasta a fost redusă de la 12 kWh la 10 kWh.

În același timp, standardul de cost maxim eligibil a fost majorat. Valoarea a crescut de la 1.250 de lei pentru fiecare kWh la 1.500 de lei/kWh, TVA inclus.

O altă modificare elimină criteriul de punctaj raportat la puterea instalației fotovoltaice. Acest criteriu putea avantaja sistemele de mari dimensiuni.

În ceea ce privește capacitatea de stocare, punctajul maxim este acordat pentru o capacitate de 20 kWh. Sistemele care depășesc această capacitate nu primesc puncte suplimentare, iar finanțarea acordată prin AFM rămâne plafonată la 15.000 de lei.

Ghidul final aduce modificări și în ceea ce privește existența unei baterii instalate anterior. Deținerea unei astfel de baterii nu mai reprezintă, prin ea însăși, un criteriu de neeligibilitate.

Au fost modificate și cerințele referitoare la durata de funcționare a bateriei. Cerința minimă a fost majorată de la 3.000 la 5.000 de cicluri de încărcare-descărcare.

Sistemele care beneficiază de finanțare trebuie să includă și un sistem de gestionare a bateriei, denumit BMS. Acesta are rolul de a monitoriza parametrii esențiali și de a proteja echipamentul.

O altă condiție este ca sistemul să permită încărcarea automată a bateriei din surplusul de energie produs de instalația fotovoltaică.

Ministerul Mediului a precizat că dezbaterea publică a permis includerea unor propuneri și soluții concrete în forma finală a programului. În perioada următoare, Administrația Fondului pentru Mediu va comunica perioada în care se vor putea face înscrierile și detaliile operaționale ale sesiunii de finanțare.

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