România pregătește o misiune economică în Mexic. Schimburile comerciale dintre cele două țări sunt în creștere

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) pregătește organizarea unei misiuni economice în Mexic, cu participarea companiilor interesate de dezvoltarea relațiilor de afaceri dintre cele două țări. Planul a fost discutat de președintele CCIR, Mihai Daraban, cu ambasadoarea Statelor Unite Mexicane în România, Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez.

Întâlnirea din 14 septembrie a vizat relațiile economice bilaterale, investițiile mexicane existente în România și posibilitățile de dezvoltare a colaborării dintre companiile celor două state.

Mihai Daraban consideră că America Latină poate deveni o destinație importantă pentru investițiile românești, iar apropierea culturală reprezintă un avantaj care poate fi valorificat.

„America Latină, incluzând America Centrală și cea de Sud, poate reprezenta o poartă de acces pentru investițiile românești, iar apropierea culturală este un mare avantaj care trebuie fructificat. Mexicul este partenerul cu care România înregistrează cel mai mare volum al schimburilor comerciale din regiune, ceea ce constituie un argument solid pentru organizarea unei misiuni economice în Mexic, care să aducă împreună reprezentanți ai celor două medii de afaceri, activi în domenii de interes comun”, a declarat președintele CCIR.

Misiunea economică ar urma astfel să creeze contacte directe între firmele românești și cele mexicane interesate de domenii comune de investiții și comerț.

Relațiile comerciale dintre cele două țări au crescut în 2025. Volumul schimburilor a ajuns la 488,79 milioane de euro, față de 412,2 milioane de euro în anul precedent.

Exporturile României către Mexic s-au ridicat la 363,42 milioane de euro, în timp ce importurile au fost de 125,37 milioane de euro.

România a înregistrat astfel un excedent comercial de 238,05 milioane de euro în relația cu Mexicul.

Tendința de creștere s-a menținut și în 2026. În primele cinci luni ale anului, schimburile comerciale bilaterale au însumat 198,05 milioane de euro.

Prezența capitalului mexican în economia românească rămâne însă relativ redusă raportat la dimensiunea schimburilor comerciale.

Potrivit datelor disponibile în septembrie 2026, în România sunt înregistrate 71 de companii cu capital mexican.

Capitalul social subscris al acestora totalizează 3,05 milioane de euro.

Dezvoltarea investițiilor reciproce este unul dintre obiectivele discutate de reprezentanții CCIR și ai Mexicului, în contextul în care autoritățile mexicane încearcă să atragă mai mult capital străin.

Ambasadoarea Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez a transmis că Mexicul promovează în prezent o politică activă pentru atragerea investițiilor din alte state și a salutat intenția CCIR de a organiza o delegație de afaceri.

„În prezent, statul mexican acordă o atenție deosebită și promovează o politică activă de susținere și atragere a investițiilor străine, astfel încât implementarea planului CCIR de realizare a unei misiuni economice care să includă companii este bine-venită”, a declarat aceasta.

Un alt element care ar putea contribui la dezvoltarea relațiilor economice este noul acord comercial interimar convenit între Uniunea Europeană și Mexic.

Potrivit ambasadoarei, acesta ar urma să faciliteze exporturile și investițiile reciproce și să reducă barierele comerciale, inclusiv pentru companiile românești.