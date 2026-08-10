Datele din trimestrul II scot la iveală o schimbare importantă în economia României

Evoluția comerțului exterior al României din trimestrul al II-lea din 2026 indică o intensificare a activității economice și a schimburilor comerciale. IMM ROMÂNIA atrage însă atenția că deficitul comercial se menține la un nivel ridicat și reprezintă în continuare una dintre vulnerabilitățile importante ale economiei și ale mediului de afaceri.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, exporturile României au ajuns la 49,04 miliarde de euro. În aceeași perioadă, importurile au însumat 65,50 miliarde de euro, ceea ce a dus la un deficit comercial de 16,46 miliarde de euro.

Comparativ cu primele șase luni din 2025, deficitul comercial a fost cu 2,0% mai mic. Evoluția din trimestrul al II-lea arată, totodată, o îmbunătățire față de începutul anului, după un prim trimestru în care schimburile comerciale au avut un ritm mai moderat.

Accelerarea a fost mai vizibilă în luna iunie. Exporturile au crescut cu 5,9% față de iunie 2025, în timp ce importurile au avansat cu 9,9%. Din perspectiva IMM ROMÂNIA, aceste evoluții indică o revenire a cererii externe și o intensificare a activității din sectoarele industriale și de producție.

Pentru întreprinderile mici și mijlocii, dinamica schimburilor externe aduce noi oportunități de extindere pe piețele internaționale. Creșterea volumului comerțului exterior și consolidarea cererii pentru produsele românești pot susține activitatea companiilor care au capacitatea de a accesa piețele externe.

În același timp, IMM-urile se confruntă cu presiuni asupra costurilor de producție și aprovizionare. O parte importantă dintre companii depinde de importuri pentru materii prime, componente și echipamente, ceea ce le expune direct evoluțiilor costurilor de pe piețele externe.

Ritmul mai rapid de creștere a importurilor în trimestrul al II-lea față de exporturi arată că economia internă continuă să fie alimentată într-o măsură semnificativă de bunuri provenite din exterior. Potrivit IMM ROMÂNIA, această situație influențează competitivitatea producătorilor locali și contribuie la menținerea deficitului comercial la un nivel ridicat.

Pentru întreprinderile mici și mijlocii, efectele se pot reflecta în marje de profit mai reduse și într-o nevoie mai mare de finanțare a capitalului de lucru. Totodată, companiile rămân expuse fluctuațiilor costurilor logistice și ale cursului de schimb.

Structura schimburilor comerciale evidențiază în continuare rolul important al relațiilor economice cu statele membre ale Uniunii Europene. Peste 72% din exporturile României și 73% din importuri sunt realizate cu parteneri din Uniunea Europeană.

Această pondere confirmă integrarea companiilor românești în lanțurile europene de producție și aprovizionare. Pentru firme, integrarea oferă acces la piețe și parteneriate stabile, dar le face în același timp dependente de evoluția economiilor europene și de nivelul cererii din principalele state partenere.

În ceea ce privește produsele comercializate, mașinile și echipamentele de transport ocupă în continuare cea mai importantă poziție în structura comerțului exterior. Acestea reprezintă 46,8% din exporturi și 36,5% din importuri.

Ponderea ridicată a acestei categorii confirmă rolul industriei prelucrătoare și al companiilor exportatoare în economia României. Evoluția comerțului exterior rămâne astfel strâns legată de activitatea acestor sectoare și de relațiile comerciale dezvoltate pe piețele europene.

IMM ROMÂNIA subliniază însă că evoluția schimburilor comerciale trebuie analizată în contextul încetinirii economiei și al presiunilor tot mai mari asupra mediului de afaceri, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

Majorarea salariului minim brut pe economie a determinat o creștere directă a costurilor cu forța de muncă, într-un moment în care companiile se confruntă deja cu diminuarea ritmului de creștere economică, reducerea consumului și menținerea unor costuri operaționale ridicate.

În lipsa unor măsuri de sprijin pentru investiții și creșterea productivității, această presiune suplimentară asupra cheltuielilor salariale poate afecta competitivitatea IMM-urilor și capacitatea acestora de a se extinde pe piețele externe.

În perspectiva reducerii deficitului comercial și a valorificării potențialului exportator al economiei românești, IMM ROMÂNIA indică necesitatea unor măsuri destinate susținerii întreprinderilor mici și mijlocii. Printre acestea se numără facilitarea accesului la finanțare pentru investiții în capacități de producție și internaționalizare, precum și extinderea programelor de promovare a exporturilor.

Organizația indică, de asemenea, participarea la târguri și misiuni economice, sprijinirea digitalizării și inovării în companiile cu potențial de export și reducerea costurilor administrative și logistice care afectează competitivitatea firmelor românești.

„Datele din trimestrul II 2026 arată că firmele românești, în special întreprinderile mici și mijlocii integrate în lanțurile europene de producție, au reușit să își consolideze activitatea externă. Totuși, ritmul mai rapid de creștere al importurilor față de exporturi în trimestrul II indică faptul că presiunile asupra competitivității și asupra balanței comerciale persistă”, a declarat Florin Jianu, Președinte IMM România.

IMM ROMÂNIA arată că evoluția din trimestrul al II-lea oferă semnale privind dinamizarea activității economice, în timp ce măsurile orientate spre creșterea valorii adăugate a exporturilor, dezvoltarea producției interne și consolidarea prezenței companiilor românești pe piețele externe rămân în atenția organizației.