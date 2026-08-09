Nazare: Economia României începe să se redreseze din această toamnă. Ratingul de investiții, esențial pentru finanțarea țării

România scapă, pentru moment, de o lovitură care ar fi putut îngreuna finanțarea țării. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că păstrarea ratingului de investiții este esențială, dar avertizează că dezechilibrele economice nu au dispărut. Oficialul estimează că primele semne de redresare ar putea apărea chiar din această toamnă.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că situația economică a României ar putea începe să se îmbunătățească în această toamnă, pe fondul unei posibile scăderi a inflației. El a subliniat, totodată, importanța menținerii ratingului de investiții al țării, în condițiile în care România trebuie să își asigure finanțarea cheltuielilor de pe piețele internaționale.

Întrebat la „România TV” dacă deciziile agențiilor de rating Fitch și Moody’s reprezintă o veste bună pentru România sau doar o amânare a unui eventual verdict negativ, Nazare a spus că păstrarea calificativului de investiții era „vitală” pentru țară în acest moment.

Ministrul Finanțelor a explicat că menținerea României în categoria recomandată investițiilor permite statului să se finanțeze în continuare de pe piețele internaționale. Potrivit lui, investitorii beneficiază în continuare de validarea agențiilor de rating pentru a cumpăra titluri de stat românești, ceea ce este extrem de important pentru finanțarea cheltuielilor țării în perioada următoare.

Nazare a apreciat că cele două rapoarte ale agențiilor de rating validează, pentru moment, parcursul României, după o perioadă foarte intensă și marcată de turbulențe politice importante. El a atras însă atenția că menținerea calificativului de investiții nu înseamnă că riscurile au dispărut sau că România nu mai are probleme de rezolvat.

Oficialul a avertizat că țara se confruntă în continuare cu dezechilibre importante, în special cu deficite gemene și un deficit bugetar ridicat. În opinia sa, România trebuie să continue măsurile pentru corectarea acestor dezechilibre.

Nazare a subliniat că, deși România a reușit să depășească o etapă dificilă într-un context caracterizat de turbulențe politice semnificative, riscurile economice rămân, iar autoritățile au în continuare foarte mult de lucru pentru echilibrarea finanțelor țării.

„În mod cert este o veste bună. Prezervarea calificativului de investiții era vitală pentru România în acest moment. Nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă nu reușeam să prezervăm acest calificativ de investiții în privința modului în care ne-am fi putut finanța cheltuielile până la finalul anului și în anii următori. Ar fi fost mult mai greu. Deci, din punctul meu de vedere, faptul că rămânem pe harta investițiilor și piețele financiare, investitorii în continuare au girul agențiilor de rating să investească în titlurile de stat românești, este extrem de important pentru finanțarea cheltuielilor României în următoarea perioadă. A fost o perioadă foarte intensă, dar cele două rapoarte ne validează pentru moment acest parcurs, ceea ce nu înseamnă că nu rămân riscuri și nu avem foarte mult de lucru în continuare. Riscurile rămân pentru că dezechilibrele pe care în momentul de față le are România, vorbind de deficitele gemene, vorbind de deficitul bugetar, sunt foarte multe lucruri pe care România trebuie să le echilibreze în continuare. Dar, pentru moment, am reușit să trecem de o etapă foarte grea într-un moment de turbulențe politice importante”, a punctat Nazare.

Întrebat când ar putea românii să înceapă să simtă o îmbunătățire a situației economice, ministrul Finanțelor a indicat trimestrul al treilea și, în special, trimestrul al patrulea al acestui an.

Potrivit lui, situația economică ar putea începe să se amelioreze odată cu debutul procesului de dezinflație, așteptat în această toamnă. Nazare estimează că în trimestrul al patrulea consumul ar putea înregistra o creștere, ceea ce ar contribui la îmbunătățirea situației economice.

Pentru anul 2027, ministrul Finanțelor estimează o creștere economică de peste 2%. El a precizat că există un consens în acest sens atât în rândul agențiilor de rating, cât și la nivelul Comisiei Europene.

Nazare consideră că relansarea economiei va face mai ușor de suportat procesul de ajustare fiscală pe care România va trebui să îl continue în următorii ani. Oficialul a explicat că măsurile de consolidare fiscală vor fi mai ușor de gestionat într-un context în care economia își va relua creșterea.