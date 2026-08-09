Europa, vulnerabilă în fața atacurilor cu drone. Rusia, suspectată de o campanie coordonată (studiu)

Dronele care survolează aeroporturi și obiective sensibile din Europa ridică tot mai multe semne de întrebare. Un studiu al IISS avertizează că statele europene nu dispun încă de suficiente capacități pentru a detecta, atribui și contracara rapid aceste incidente.

Europa nu este suficient de pregătită pentru a contracara atacurile cu drone atribuite Rusiei și, în prezent, întâmpină dificultăți în stabilirea clară a responsabilității pentru astfel de incidente, potrivit unui studiu realizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), cu sediul la Londra, Anglia. Analiza a fost realizată cu participarea Fundației Hanns Seidel din Germania.

Studiul a analizat 144 de incidente produse între august 2024 și februarie 2026 în 12 state membre NATO și în Irlanda. Printre acestea s-au numărat atacuri sau incursiuni cu drone în apropierea unor aeroporturi și a unor instalații militare sensibile.

Autorii raportului estimează că este foarte probabil ca Rusia să fi desfășurat o campanie coordonată împotriva Europei, folosind vehicule aeriene fără pilot (UAV). Cu toate acestea, statele europene nu au reușit, în numeroase cazuri, să stabilească rapid și fără echivoc dacă Moscova s-a aflat în spatele incidentelor.

Potrivit studiului, actuala capacitate europeană de contracarare a atacurilor cu drone nu ține încă pasul cu amploarea amenințării. Deși NATO, Uniunea Europeană și guvernele naționale acordă o atenție tot mai mare acestei probleme, capacitatea de detectare rămâne neuniformă, responsabilitățile legale sunt împărțite, iar opțiunile de răspuns sunt adesea disproporționate.

O altă problemă importantă este viteza cu care pot fi atribuite atacurile. Autorii studiului avertizează că procesul este încă prea lent pentru a permite un răspuns rapid și pentru a contribui eficient la descurajarea unor noi atacuri.

Studiul arată că identificarea responsabililor pentru atacurile cu drone reprezintă în continuare o provocare majoră pentru guvernele europene. Autorii raportului consideră că lipsa unei imagini de ansamblu asupra incidentelor îngreunează stabilirea rapidă a unei legături între atacurile produse în diferite țări.

Potrivit informațiilor oferite de oficialii europeni în cadrul cercetării, guvernele s-au concentrat în principal pe gestionarea incidentelor la nivel național, fără să analizeze suficient conexiunile dintre evenimentele raportate în mai multe state europene.