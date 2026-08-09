Cuscuta, „sfoara” galbenă care poate distruge plantele din grădină! Cum elimini buruiana și previi o nouă infestare

Pare doar o încurcătură de fire galbene, dar cuscuta poate deveni rapid un adevărat coșmar pentru grădinari. Planta parazită se hrănește cu resursele altor flori și le poate slăbi până la moarte. Cum ajunge în grădină, cum o recunoști și, mai ales, cum o poți opri?

O anumită plantă parazită ar trebui ținută departe de orice grădină. Deși, în mod obișnuit, nu invadează straturile de flori, este important să știi cum poate fi prevenită apariția ei și ce măsuri trebuie luate dacă ajunge în grădină. O grădină bine îngrijită poate oferi flori frumoase și recolte bogate, însă buruienile pot apărea oricând și pot afecta plantele cultivate.

Cuscuta, cunoscută și sub denumirea de amarbel, este o plantă parazită care poate provoca probleme serioase în grădină. Aceasta se dezvoltă folosind resursele altor plante și le poate afecta puternic sănătatea. Prezența ei poate duce la recolte mai mici, o sensibilitate crescută la boli, tulburări de creștere și apariția unor probleme provocate de insecte. În cazurile severe, plantele atacate pot chiar să moară.

Cuscuta poate fi recunoscută relativ ușor datorită aspectului său specific. Planta seamănă cu o încurcătură de fire subțiri, asemănătoare unei sfori, care pot avea nuanțe galbene sau portocalii. Tocmai acest aspect o diferențiază de multe dintre buruienile întâlnite în mod obișnuit în grădină.

Semințele de cuscută pot ajunge în grădină prin numeroase surse externe. Uneltele de grădinărit, animalele, hainele, sistemele de irigații, gunoiul de grajd și chiar semințele plantate pot contribui la răspândirea acestei plante. De aceea, prevenția este importantă, dar grădinarii trebuie să cunoască și metodele de eradicare, în cazul în care cuscuta reușește să pătrundă în grădină.

Plantele invazive nu dispar de la sine. Cuscuta poate începe prin a se dezvolta pe o singură plantă-gazdă pentru ca ulterior să se răspândească în întreaga grădină. De aceea, este important ca buruiana să fie îndepărtată imediat ce este observată. Intervenția rapidă poate limita pagubele deja produse și poate împiedica apariția unor noi focare.

Buruiana trebuie smulsă cu grijă, inclusiv de la rădăcină. După îndepărtarea zonei afectate, planta-gazdă trebuie tăiată până în punctul în care a fost identificată infestarea. Dacă atacul a fost extins, zona trebuie supravegheată în perioada următoare pentru a verifica dacă apar noi plante. În anumite situații, poate fi luată în considerare și folosirea unui erbicid, însă este important ca intervenția să fie făcută cât mai devreme. Cu cât problema este identificată și rezolvată mai repede, cu atât sunt mai mari șansele de a preveni răspândirea cuscutăi.

Prevenirea infestării începe cu folosirea unor unelte și utilaje de grădinărit curate, precum și cu alegerea unor semințe care nu sunt contaminate cu cuscută. Semințele acestei buruieni se pot răspândi cu ușurință prin intermediul uneltelor sau utilajelor folosite într-o zonă infestată și apoi transportate în altă parte a grădinii.

Pentru a reduce riscul de răspândire, uneltele de grădinărit trebuie curățate și dezinfectate temeinic după fiecare utilizare. Resturile și deșeurile vegetale rezultate în urma lucrărilor trebuie, de asemenea, îndepărtate corespunzător, mai ales atunci când uneltele au fost împrumutate sau folosite pe o altă proprietate. Astfel, poate fi redus riscul ca semințele cuscutăi să fie transportate accidental într-o grădină sănătoasă.