Nu ține aceste plante în casă! Devine toxice în sezonul cald. Sunt un pericol pentru tine și animalele de companie

Unele dintre cele mai populare plante decorative ascund pericole mortale pentru copii și animalele de companie în sezonul cald. O simplă frunză, o picătură de sevă sau chiar polenul pot provoca intoxicații grave, uneori fatale. Iată la ce plante trebuie să renunți neapărat vara!

Plantele toxice reprezintă un risc pe tot parcursul anului, însă pericolul crește considerabil în sezonul cald. Temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea rapidă a acestora, înflorirea abundentă și producerea unei cantități mai mari de sevă. În plus, multe plante sunt mutate vara pe balcoane sau lângă ferestre deschise, devenind mai accesibile și mai atractive pentru copii sau animalele de companie, care pot fi tentați să le atingă sau să le guste.

Specialiștii atrag atenția că unele plante ornamentale populare pot provoca intoxicații grave și chiar decesul în cazul ingerării. Printre cele mai periculoase se numără leandrul (Nerium oleander), apreciat pentru florile sale spectaculoase. Planta conține glicozide cardiace, iar ingerarea chiar și a unei singure frunze poate provoca aritmii severe, stop cardiac și moarte atât la oameni, cât și la animale.

O altă plantă des întâlnită în locuințe este dieffenbachia, cunoscută și sub numele de „trestia mută”. Frunzele și tulpina acesteia conțin cristale microscopice de oxalat de calciu care provoacă arsuri intense și umflarea severă a gurii, limbii și gâtului. În cazul copiilor, câinilor și pisicilor, aceste reacții pot duce rapid la blocarea căilor respiratorii și asfixiere.

Pe lista plantelor extrem de periculoase se află și trandafirul deșertului (Adenium obesum), o specie care înflorește spectaculos în timpul verii. Seva sa conține substanțe toxice cu efect asupra inimii, fiind utilizată în trecut chiar și pentru otrăvirea săgeților de vânătoare. Contactul cu seva poate provoca iritații ale pielii, iar ingerarea este considerată letală pentru multe animale.

Medicii veterinari avertizează și asupra unor plante care reprezintă un risc major pentru câini și pisici. Palmierul pitic, cunoscut și sub denumirea de Sago Palm (Cycas revoluta), este una dintre cele mai periculoase plante ornamentale de interior și terasă. Toate părțile sale sunt toxice, însă semințele sunt cele mai periculoase, provocând insuficiență hepatică severă. Potrivit specialiștilor, rata de mortalitate în cazul câinilor și pisicilor care ingeră părți din această plantă poate ajunge la aproximativ 50%, chiar și atunci când beneficiază de tratament.

Crinii adevărați din genul Lilium reprezintă un pericol deosebit pentru pisici. Polenul, frunzele sau chiar apa din vază pot provoca insuficiență renală acută ireversibilă în doar câteva zile. În schimb, pentru oameni și câini, aceștia provoacă de regulă doar tulburări digestive ușoare.

Monstera și Philodendronul, două dintre cele mai populare plante decorative ale momentului, conțin și ele oxalați de calciu. Dacă sunt roase de animale, acestea pot provoca salivație excesivă, vărsături și dureri severe la nivelul cavității bucale. De asemenea, Aloe Vera, cunoscută pentru proprietățile sale benefice asupra pielii, poate deveni toxică pentru câini și pisici din cauza latexului galben aflat sub coaja frunzelor, care provoacă letargie, vărsături și diaree severă.

Proprietarii de păsări și rozătoare trebuie să fie și mai atenți, deoarece aceste animale au tendința de a roade plantele din jur. Păsările sunt deosebit de sensibile la toxine din cauza masei corporale reduse și a sistemului respirator foarte delicat. Ficusul, indiferent de specie, poate provoca leziuni ale tractului digestiv prin seva lăptoasă și iritantă pe care o elimină atunci când frunzele sunt rupte.

Periculoasă este și iedera dracului (Pothos sau Epipremnum), o plantă curgătoare frecvent întâlnită în apartamente. Frunzele sale pot provoca inflamații severe la nivelul cavității bucale și dificultăți de respirație în cazul păsărilor și al altor animale mici care le ingeră.

Un alt exemplu este planta de avocado, cultivată adesea în apartamente din sâmbure, ca experiment. Frunzele, coaja și sâmburele conțin persină, o substanță toxică ce poate provoca detresă respiratorie, acumularea de lichid în jurul inimii și chiar moarte subită în cazul păsărilor și rozătoarelor.

Specialiștii recomandă ca toate plantele cu potențial toxic să fie ținute departe de accesul copiilor și animalelor de companie sau, în cazul speciilor extrem de periculoase, să fie eliminate complet din locuințele în care există riscul contactului accidental.