Noi controverse privind animalele de companie la bloc. Unde există limită pentru numărul de câini și pisici

Persoanele care cresc câini sau pisici în apartamente trebuie să țină cont nu doar de legislația națională, ci și de regulamentele adoptate de autoritățile locale. De la un oraș la altul, condițiile impuse proprietarilor pot varia considerabil, la fel și nivelul sancțiunilor aplicate atunci când normele nu sunt respectate.

În ultimii ani, administrațiile locale au introdus prevederi care vizează atât prevenirea disconfortului creat vecinilor, cât și gestionarea modului în care animalele sunt ținute în locuințe colective. În paralel, modificările aduse Legii 61/1991 au majorat sancțiunile pentru faptele care afectează liniștea publică.

Există localități unde deținerea unui animal de companie este condiționată de acordul vecinilor sau al asociației de proprietari, în timp ce alte administrații au renunțat la astfel de cerințe după decizii ale instanțelor. Diferențele sunt vizibile inclusiv în ceea ce privește numărul de animale permis într-un apartament.

La Satu Mare, regulamentul local prevede obligații specifice pentru persoanele care cresc câini în blocuri sau în clădiri cu mai multe locuințe. Proprietarii trebuie să obțină acordul scris al vecinilor cu care împart un perete comun. Cerința este valabilă indiferent dacă imobilul are sau nu asociație de proprietari.

Excepția este aplicată câinilor utilitari folosiți pentru activități educative. Totodată, regulamentul stabilește obligația de a evita producerea zgomotelor și a lătrăturilor care pot deranja ceilalți locatari. Încălcarea acestor prevederi poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei.

Și la Baia Mare există condiții stricte pentru deținerea animalelor în apartamente. Pentru a putea ține un câine într-o locuință de bloc este necesar acordul asociației de proprietari, exprimat prin votul majorității proprietarilor. În plus, trebuie obținut acordul persoanelor care locuiesc în apartamentele aflate deasupra, dedesubt și în imediata vecinătate a locuinței.

La Oradea, proprietarii de animale de companie trebuie să obțină sprijinul majorității proprietarilor de pe scară sau din clădire. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni între 300 și 500 de lei pentru persoanele fizice.

Autoritățile din Buzău au introdus prevederi care vizează în mod direct zgomotul produs de animale. Proprietarii care nu iau măsuri pentru a limita lătratul câinilor riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

La Timișoara nu există obligația unui acord general pentru creșterea unui câine în apartament. Regulamentul local se concentrează însă asupra situațiilor care generează disconfort în spațiile comune și asupra obligațiilor privind supravegherea animalelor și folosirea lesei. Normele prevăd sancțiuni pentru abaterile legate de utilizarea curților comune și a altor spații folosite de locatari.

Printre cele mai discutate măsuri adoptate la nivel local se află cea din Craiova. Autoritățile au stabilit că într-un apartament pot fi ținuți cel mult doi câini sau două pisici. Reglementarea a fost contestată, iar legalitatea acesteia a ajuns să fie analizată de instanță.

În alte orașe, abordarea este diferită. La Cluj-Napoca și Iași s-a stabilit în mod expres că numărul câinilor nu poate fi restricționat atât timp cât proprietarii respectă normele de igienă, liniște și protecție a animalelor.

O situație asemănătoare s-a înregistrat și la Sibiu. O prevedere mai veche care condiționa deținerea animalelor de acordul asociației de proprietari sau al locatarilor a fost anulată definitiv printr-o decizie judecătorească.

Regulamentul din Baia Mare include și alte limitări. Deținerea a mai mult de patru câini în gospodăriile individuale este supusă taxării, potrivit prevederilor locale. De asemenea, autoritățile interzic ținerea câinilor pe spațiile comune ale imobilelor, în zonele din jurul acestora sau în adăposturi amplasate pe domeniul public.

Astfel, obligațiile impuse proprietarilor de animale diferă semnificativ de la un oraș la altul, iar nerespectarea regulilor locale poate atrage sancțiuni financiare importante.