Reguli pentru cei care stau la bloc. Asociația trebuie să emită obligatoriu 4 chitanțe proprietarului pentru această plată

Plata întreținerii generează, în mod normal, o dovadă fiscală. Aceasta poate fi sub formă de chitanță sau bon fiscal, emisă de asociația de proprietari sau de firma care administrează blocul. Regula generală prevede că fiecare plată efectuată trebuie însoțită de un document care să ateste tranzacția. Astfel, pentru fiecare lună pentru care achitați întreținerea, ar trebui să primiți o chitanță corespunzătoare.

Mulți proprietari părăsesc casieria asociației de locatari cu o singură chitanță, considerând că procedura de plată este completă. În practică, există situații în care documentarea sumelor achitate trebuie realizată separat, în funcție de tipurile de contribuții incluse pe lista de plată.

Potrivit expertilor de la „Consultanta Asociatii Proprietari”, atunci când pe aceeași listă figurează mai multe categorii de sume, plata efectuată în numerar poate necesita evidențiere distinctă pentru fiecare componentă. Astfel, în locul unui singur document, pot fi emise mai multe chitanțe, corespunzătoare fiecărui tip de fond sau cotă.

Pe listele de întreținere pot apărea cota de întreținere, fondul de reparații, fondul de rulment și eventuale fonduri speciale aprobate de adunarea generală a proprietarilor. Fiecare dintre aceste sume are un scop diferit și este evidențiată separat în contabilitatea asociației. În cazul plății la casierie, aceste sume nu sunt tratate ca un total unic din punct de vedere al documentelor justificative, ci pot fi înregistrate individual.

Cota de întreținere – se achită în termen de maximum 30 de zile de la afișarea listei de plată. Aceasta acoperă cheltuielile curente ale imobilului și reprezintă obligația periodică a proprietarilor.

Fondul de reparații – este destinat exclusiv lucrărilor, investițiilor și reparațiilor din condominiu și NU se restituie proprietarului. Acest fond este gestionat separat și utilizat strict pentru intervenții asupra proprietății comune.

Fondul de rulment – are evidență separată și, la vânzarea apartamentului, poate fi restituit proprietarului, dacă actele de înstrăinare nu prevăd altceva. Acesta funcționează ca rezervă financiară pentru acoperirea cheltuielilor curente ale asociației.

Fondurile speciale – aprobate de adunarea generală pentru diverse necesități ale asociației, au de asemenea evidență distinctă și necesită chitanță separată. Aceste sume sunt colectate punctual, în funcție de deciziile adoptate de proprietari.

Una dintre cele mai frecvente surse de discuții în asociațiile de proprietari este legată de fondul de rulment. În practică, apar frecvent întrebări precum „De ce trebuie să îl plătesc?”, „Pot să refuz?”, „Se poate solicita din nou?” sau „Se restituie la vânzarea apartamentului?”.

Răspunsul este stabilit prin legislația aplicabilă: Fondul de rulment este OBLIGATORIU potrivit Legii nr. 196/2018. Acesta are rolul de a asigura plata la timp a facturilor către furnizorii de utilități și către prestatorii de servicii. În lipsa lui, asociația poate întâmpina dificultăți în acoperirea cheltuielilor curente sau poate acumula penalități.

Destinația fondului și modul de utilizare: Fondul de rulment nu poate fi utilizat pentru lucrări de reparații, investiții sau alte intervenții la nivelul imobilului. Destinația sa este strict legată de plata facturilor curente ale asociației. Sumele colectate trebuie depuse în contul bancar al asociației de proprietari. Acestea nu pot fi păstrate de administrator sau de președinte în alte forme de evidență decât cele legale.

Pentru sumele achitate cu titlu de fond de rulment, administratorul are obligația de a emite documente de plată distincte. Practica evidențierii separate este necesară pentru a diferenția acest fond de celelalte contribuții ale proprietarilor.

Fondul de rulment are un regim distinct față de alte sume colectate la nivelul asociației, iar evidențierea sa separată este parte din gestionarea contabilă a condominiului. În mod obișnuit, fondul de rulment se restituie la momentul vânzării apartamentului, dacă între părți nu există alte înțelegeri stabilite prin actele de înstrăinare.

Restanțele asociate acestui fond pot fi recuperate pe cale legală, inclusiv prin acțiuni în instanță. În anumite situații, pot fi aplicate și penalități, în funcție de regulamentele asociației și de prevederile legale.

Neconstituirea fondului de rulment poate atrage sancțiuni cuprinse între 2.500 și 5.000 lei. De asemenea, utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele prevăzute de lege poate fi sancționată cu amenzi între 4.000 și 9.000 lei.

În rândul proprietarilor apar frecvent întrebări legate de aplicarea acestor reguli în practică. Sunt vizate aspecte precum existența fondului în fiecare asociație, modul în care este explicat și nivelul de informare al locatarilor.