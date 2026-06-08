Obligație la bloc 2026. Ai voie să renovezi apartamentul când vrei? Regulile pe care trebuie să le respecte toți proprietarii

Reguli la bloc, 2026. Bormașina de la prima oră, zgomotul demolărilor și conflictele dintre vecini revin în fiecare sezon al renovărilor. Totuși, unde se termină dreptul de a-ți moderniza locuința și unde începe dreptul celorlalți la liniște?

Reguli la bloc, 2026. Sezonul renovărilor într-un bloc de locuințe poate fi gestionat eficient atunci când sunt respectate câteva principii simple: respectarea unor intervale orare clare, informarea prealabilă a vecinilor, concentrarea lucrărilor într-o perioadă cât mai scurtă și manifestarea unui minim de considerație față de ceilalți locatari. Specialiștii în administrarea condominiilor arată că, în imobilele unde aceste reguli sunt aplicate consecvent, conflictele dintre vecini se reduc semnificativ, iar numărul reclamațiilor adresate administratorilor sau poliției este considerabil mai mic.

În România, liniștea în locuințele colective este reglementată atât prin normele de conviețuire socială, cât și prin regulamentele interne ale asociațiilor de proprietari. În practică, acest lucru presupune că lucrările care generează zgomot puternic nu pot fi efectuate la orice oră. De regulă, nopțile, weekendurile și zilele de sărbătoare beneficiază de un regim special, iar majoritatea administrațiilor recomandă limitarea activităților deranjante în aceste perioade.

În multe localități există intervale de liniște stabilite între orele 22:00 și 08:00, precum și între 13:00 și 14:00, perioade în care zgomotul trebuie redus la minimum. În ceea ce privește renovările, numeroase asociații de proprietari recomandă desfășurarea lucrărilor între orele 09:00 și 17:00, cu o pauză la prânz, pentru a diminua impactul asupra locatarilor care lucrează de acasă sau în schimburi. Deși vecinii nu pot solicita oprirea unei renovări doar pentru că aceasta le provoacă disconfort, nici proprietarul care efectuează lucrările nu are dreptul să transforme blocul într-un șantier permanent. În 2026, buna conviețuire în astfel de situații se bazează pe disciplină și comunicare, nu pe improvizație.

Experiența administratorilor și a președinților de asociații arată că cele mai eficiente reguli nu sunt neapărat cele mai restrictive, ci cele mai clare și mai ușor de respectat. De aceea, este recomandat ca lucrările să fie anunțate cu 3-7 zile înainte, atât la avizier, cât și în grupurile de comunicare ale scării, acolo unde acestea există. De asemenea, este utilă stabilirea unor intervale fixe pentru activitățile zgomotoase și evitarea lucrărilor foarte deranjante în weekend, mai ales în blocurile în care locuiesc mulți copii sau persoane în vârstă.

Un alt aspect important îl reprezintă protejarea spațiilor comune. Folosirea responsabilă a liftului, menținerea curățeniei pe holuri și reducerea disconfortului creat în zonele comune contribuie la păstrarea unui climat civilizat între vecini. Totodată, durata renovării ar trebui limitată la timpul strict necesar, fără întreruperi lungi între etapele lucrării. Informarea locatarilor cu privire la zilele în care se efectuează operațiuni de găurire, demolare sau transport de materiale poate preveni numeroase neînțelegeri și poate contribui la o conviețuire armonioasă pe durata întregului proces de renovare.

Dincolo de prevederile legale și regulamentele interne ale asociațiilor de proprietari, realitatea din blocurile din România arată că toleranța locatarilor față de zgomot este limitată. Lucrările de renovare generează inevitabil disconfort, mai ales în imobilele cu o izolare fonică redusă, unde sunetele se propagă cu ușurință către apartamentele învecinate sau către cele situate la etajele superioare și inferioare. De exemplu, o bormașină poate produce frecvent un nivel de zgomot de peste 90 de decibeli la sursă, iar activități precum demolările ușoare sau transportul molozului pe casa scării sunt adesea percepute ca fiind chiar mai deranjante decât lucrările propriu-zise.

În aceste condiții, chiar și intervențiile desfășurate în mod legal pot deveni o sursă de tensiune dacă se repetă zilnic sau se întind pe perioade foarte lungi. Experiența de zi cu zi arată că un proprietar responsabil încearcă să concentreze lucrările într-un interval cât mai scurt și să reducă numărul zilelor în care se produc zgomote puternice. Totodată, sunt de evitat intervențiile scurte, dar frecvente, care prelungesc starea de disconfort și mențin senzația de șantier pe parcursul mai multor săptămâni sau chiar luni.

În sezonul renovărilor, relațiile dintre vecini sunt puse la încercare mai ales din cauza zgomotului. Deși nu toate lucrările pot fi realizate în liniște, aproape toate pot fi organizate într-un mod mai civilizat și mai atent față de comunitate. Atunci când proprietarii își informează vecinii din timp, respectă intervalele de liniște și limitează durata intervențiilor la strictul necesar, renovarea devine mai ușor de acceptat de către cei din jur. În acest fel, scara blocului își păstrează rolul de spațiu de locuit și conviețuire, evitându-se conflictele și disputele care apar adesea în perioadele de renovare intensă.