Reguli la bloc, 2026. Ce obligații legale au românii care locuiesc la parter și demisol

Locuirea la parter, demisol sau subsol poate aduce unele avantaje, dar vine și cu obligații legale pe care mulți proprietari nu le cunosc. De la folosirea grădinii și plata întreținerii până la regulile privind modificarea locuinței, nerespectarea legii poate atrage sancțiuni. Iată ce trebuie să știe toți locatarii de la bloc.

Persoanele care locuiesc la parterul sau la demisolul unui bloc au aceleași drepturi și obligații ca ceilalți proprietari, însă există și câteva reguli care se aplică în mod special situației lor. Acestea sunt prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari și de Codul Civil.

Unul dintre principalele avantaje ale locuirii la parter este accesul rapid în locuință, fără a depinde de funcționarea liftului. În unele blocuri, regulamentul asociației poate prevedea ca locatarii de la parter să fie scutiți de plata energiei electrice folosite pentru funcționarea ascensorului. Totuși, această scutire depinde de regulile stabilite de fiecare asociație de proprietari.

În anumite situații, proprietarii apartamentelor de la parter pot primi dreptul de a folosi grădina aflată în fața locuinței. Acest lucru este posibil doar cu acordul scris al asociației de proprietari și al vecinilor direct afectați. Chiar dacă folosesc acel spațiu, el rămâne proprietate comună și nu poate fi împrejmuit sau modificat după bunul plac. Tăierea arborilor sau a arbuștilor fără aprobarea primăriei este interzisă, chiar dacă aceștia se află în dreptul ferestrelor apartamentului.

Legea interzice și extinderea locuinței fără autorizație. Construirea unui balcon, închiderea unor spații sau orice altă modificare a exteriorului blocului se poate face doar cu autorizație de construire și cu acordul vecinilor, acolo unde este necesar.

Pentru siguranța tuturor locatarilor, nu este permisă depozitarea bicicletelor, cărucioarelor, dulapurilor sau a altor obiecte pe holul blocului dacă acestea blochează sau îngustează căile de acces și de evacuare în caz de incendiu.

Chiar dacă locuiesc la parter și nu folosesc acoperișul sau alte părți ale clădirii în același mod ca ceilalți vecini, proprietarii sunt obligați să contribuie la cheltuielile pentru întreținerea părților comune ale blocului, cum sunt acoperișul, subsolul, fațada și instalațiile comune. Aceste costuri se plătesc în funcție de cota-parte indiviză, conform legii.

Proprietarii trebuie să permită accesul în apartament atunci când sunt necesare intervenții urgente sau reparații la instalațiile comune de apă, canalizare sau încălzire care trec prin locuință.

Nu în ultimul rând, deoarece zona din fața apartamentelor de la parter este cea mai circulată din bloc, locatarii au responsabilitatea de a păstra curățenia în dreptul intrării, contribuind astfel la un mediu plăcut și sigur pentru întreaga comunitate.

Locuirea la demisol sau la subsolul unui bloc este supusă unor reguli mai stricte decât în cazul apartamentelor aflate la etaj. Acest lucru se întâmplă deoarece multe dintre aceste spații au o altă destinație în acte și nu sunt înregistrate oficial ca locuințe. Din acest motiv, este important ca proprietarii sau chiriașii să cunoască reglementările legale înainte de a le folosi ca spațiu de locuit.

Unul dintre avantajele acestor locuințe este că pot avea cheltuieli de întreținere mai mici, mai ales dacă spațiul este înregistrat în acte cu o altă destinație decât cea de locuință. Demisolurile și subsolurile păstrează, de regulă, o temperatură mai scăzută și mai constantă pe timpul verii, ceea ce reduce nevoia folosirii aerului condiționat.

În schimb, proprietarii au obligația de a menține spațiul bine aerisit și curat pentru a preveni apariția igrasiei și a mucegaiului. Lipsa ventilației poate afecta nu doar locuința, ci și structura clădirii, motiv pentru care această responsabilitate este foarte importantă.

Destinația spațiului trebuie respectată întocmai. Dacă în actele de proprietate acesta este trecut ca boxă, depozit sau spațiu cu altă destinație, nu poate fi folosit legal ca locuință până când nu este schimbată destinația prin procedurile prevăzute de lege și aprobate de autoritățile locale.

Locatarii au și obligația de a supraveghea instalațiile comune care trec prin subsol sau demisol. Dacă observă scurgeri, infiltrații sau probleme la canalizare, trebuie să anunțe imediat asociația de proprietari sau administratorul. În același timp, este interzis să modifice instalațiile tehnice ale blocului, cum sunt conductele, tablourile electrice, pompele sau alte echipamente comune, chiar dacă acestea se află în interiorul spațiului pe care îl dețin.

Legea interzice transformarea unui subsol tehnic în locuință dacă spațiul nu respectă condițiile privind înălțimea minimă, iluminarea naturală și celelalte norme prevăzute de legislația în vigoare. Gurile de vizitare ale canalizării, robinetele generale și celelalte instalații comune trebuie să rămână permanent accesibile și nu pot fi acoperite sau blocate.

Persoanele care intenționează să cumpere sau să închirieze un apartament la demisol sau la subsol ar trebui să verifice cu atenție actele proprietății și Cartea Funciară. Unele spații sunt promovate ca apartamente, dar în documentele oficiale figurează ca boxe sau spații de depozitare. Folosirea lor ca locuință fără schimbarea legală a destinației poate duce la sancțiuni și amenzi din partea autorităților competente.