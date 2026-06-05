Regulă pentru proprietarii de case și terenuri. Ce trebuie să faci după vânzare, moștenire sau donație. Fără aceste documente, Cartea Funciară nu poate fi modificată

Cartea Funciară este documentul care reflectă situația juridică și tehnică a unui imobil și reprezintă una dintre principalele garanții ale dreptului de proprietate. Fie că este vorba despre schimbarea proprietarului, înscrierea unei ipoteci, actualizarea suprafeței unui teren sau corectarea unor erori, orice modificare trebuie realizată conform procedurilor prevăzute de lege și pe baza unor documente justificative.

Sistemul de cadastru și publicitate imobiliară din România funcționează în baza Legii nr. 7/1996, care stabilește regulile privind identificarea, înregistrarea și publicitatea imobilelor.

Cartea Funciară conține toate informațiile esențiale despre o proprietate: datele de identificare ale terenului sau construcției, suprafața, categoria de folosință, proprietarii, precum și eventualele sarcini care grevează imobilul.

Aici pot fi înscrise ipoteci, sechestre, litigii, servituți, drepturi de uzufruct, interdicții de înstrăinare sau alte limitări care afectează exercitarea dreptului de proprietate.

Importanța acestui document este majoră deoarece oferă transparență și siguranță juridică. Persoanele interesate să cumpere un imobil pot verifica situația acestuia înainte de încheierea tranzacției, iar instituțiile bancare consultă datele din Cartea Funciară înainte de aprobarea creditelor garantate cu ipotecă.

În practică, documentul funcționează ca o adevărată „carte de identitate” a proprietății, reflectând istoricul juridic al acesteia și toate modificările care au intervenit de-a lungul timpului.

Contrar opiniei potrivit căreia o carte funciară rămâne neschimbată după prima intabulare, legislația permite actualizarea permanentă a informațiilor pentru ca acestea să corespundă situației reale.

Cea mai întâlnită modificare este schimbarea titularului dreptului de proprietate. Aceasta apare în cazul vânzării, donației, moștenirii sau partajului. În asemenea situații, noul proprietar este înscris în evidențe, iar fostul titular este radiat.

O altă categorie importantă este reprezentată de înscrierea și radierea sarcinilor. Atunci când un imobil este adus drept garanție pentru un credit, banca solicită înscrierea unei ipoteci. După stingerea obligației, ipoteca poate fi radiată din cartea funciară. Același lucru este valabil și pentru alte sarcini, precum sechestrele, interdicțiile de înstrăinare sau anumite drepturi reale.

Pot fi efectuate și modificări privind caracteristicile tehnice ale proprietății. Dacă măsurătorile cadastrale indică o suprafață diferită față de cea înscrisă anterior, proprietarul poate solicita actualizarea datelor. De asemenea, pot fi modificate limitele proprietății, categoria de folosință a terenului sau informațiile referitoare la construcțiile existente.

În practică sunt frecvente și operațiunile de dezlipire și alipire. Dezlipirea permite împărțirea unui teren în mai multe loturi distincte, fiecare cu propriul număr cadastral și propria carte funciară. Alipirea presupune reunirea mai multor terenuri într-un singur corp de proprietate.

O altă procedură importantă este rectificarea cărții funciare, utilizată atunci când informațiile înscrise nu mai corespund realității. Astfel de situații pot apărea în cazul unor erori privind suprafața, proprietarul, amplasamentul imobilului sau atunci când anumite înscrieri au fost făcute în baza unor acte ulterior anulate.

Modificarea informațiilor din Cartea Funciară nu poate fi realizată în mod arbitrar. Legea impune existența unui temei juridic clar pentru fiecare operațiune solicitată.

În cazul transferului dreptului de proprietate, documentul care justifică înscrierea poate fi un contract de vânzare-cumpărare, un contract de donație, un certificat de moștenitor sau o hotărâre judecătorească definitivă.

Pentru modificările de natură tehnică este obligatorie existența unei documentații cadastrale întocmite de specialiști autorizați de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Aceasta trebuie verificată și recepționată înainte de efectuarea modificării.

În cazul dezlipirilor și alipirilor, proprietarul trebuie să demonstreze că deține drepturile asupra tuturor imobilelor implicate și să prezinte documentația tehnică necesară.

Rectificarea cărții funciare poate fi făcută doar dacă există dovezi care demonstrează că informațiile înscrise sunt eronate sau incomplete. Nemulțumirea simplă a proprietarului nu este suficientă pentru modificarea evidențelor.

Pentru radierea unei ipoteci, legea impune prezentarea documentului emis de creditor prin care se confirmă stingerea obligației garantate.

În toate situațiile, cererea trebuie depusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară competent, iar registratorul verifică legalitatea documentelor înainte de aprobarea operațiunii.

Documentele diferă în funcție de tipul modificării solicitate, însă există o serie de acte care se regăsesc în majoritatea procedurilor.

Primul document este cererea de înscriere în cartea funciară, prin care se solicită oficial efectuarea operațiunii.

De asemenea, este necesar actul care justifică modificarea, respectiv contractul de vânzare-cumpărare, certificatul de moștenitor, contractul de donație, hotărârea judecătorească sau orice alt înscris recunoscut de lege.

Pentru modificările tehnice trebuie depusă documentația cadastrală realizată de persoane autorizate.

Actele de identitate ale proprietarilor sunt obligatorii pentru verificarea identității persoanelor implicate în procedură.

În anumite cazuri poate fi solicitat și certificatul fiscal, în special atunci când operațiunea implică transferul dreptului de proprietate.

Pentru înscrierea unei construcții noi sunt necesare documentele care atestă edificarea legală a acesteia și recepția lucrărilor.

În cazul radierii unei ipoteci trebuie prezentat documentul emis de bancă sau de creditor prin care se confirmă achitarea integrală a obligației.

Dacă modificarea are la bază o decizie a instanței, hotărârea judecătorească definitivă reprezintă documentul principal pe baza căruia se operează schimbările.

Nu în ultimul rând, dosarul trebuie să conțină și dovada achitării tarifelor percepute de ANCPI pentru serviciile solicitate.

Actualizarea informațiilor din Cartea Funciară este esențială pentru menținerea unei evidențe corecte a proprietăților și pentru evitarea problemelor care pot apărea în cazul vânzărilor, moștenirilor sau altor operațiuni juridice privind imobilele.