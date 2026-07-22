Cadastru gratuit pentru proprietarii din România. ANCPI stabilește mai multe condiții pentru înscriere: Deținătorii trebuie să se informeze din timp

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat o serie de informații privind condițiile în care proprietarii pot beneficia de înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, precum și pașii care trebuie urmați pe parcursul procedurii.

Potrivit informațiilor oferite de instituție pe Facebook, înregistrarea gratuită a proprietății este posibilă numai în momentul în care începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea în care se află imobilul. Procedura nu poate fi inițiată individual, la solicitarea fiecărui proprietar, ci are loc atunci când este demarată înscrierea în masă a imobilelor din localitate sau din sectorul cadastral vizat.

ANCPI recomandă proprietarilor și deținătorilor de imobile să se informeze din timp cu privire la demararea procesului de înregistrare sistematică.

Aceștia trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru, să pregătească documentele referitoare la proprietate și să participe la etapa efectuării măsurătorilor cadastrale.

„Cum beneficiezi de cadastru gratuit Înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul integrat de cadastru și carte funciară este posibilă atunci când procesul de înregistrare sistematică începe în localitatea în care se află imobilul. Acest proces nu se face individual, la cererea fiecărui proprietar, ci atunci când începe înscrierea în masă a imobilelor din localitate sau din sectorul cadastral vizat.

Pentru a beneficia de cadastru gratuit, proprietarii/deținătorii trebuie să se informeze din timp, să urmărească anunțurile primăriei și ale firmei de cadastru, să pregătească documentele referitoare la imobil și să participe la etapa măsurătorilor”, a scris Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pe Facebook.

După finalizarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt publicate pentru verificare timp de 60 de zile. Acestea sunt afișate la sediul primăriei, într-un alt loc anunțat în mod oficial și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În această perioadă, proprietarii și deținătorii trebuie să verifice datele înscrise referitoare la imobilele lor și să semnaleze eventualele erori sau neconcordanțe, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege.

ANCPI desfășoară în prezent Faza a II-a a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027 și are ca obiectiv extinderea înregistrării proprietăților în sistemul de cadastru și carte funciară din zonele rurale ale României.

„După realizarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt publicate pentru verificare timp de 60 de zile, la sediul primăriei, în alt loc anunțat și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). În această perioadă, proprietarii/deținătorii trebuie să verifice datele înscrise și să semnaleze eventualele erori sau neconcordanțe, potrivit procedurilor prevăzute de lege. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027”, a conchis ANCPI.

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