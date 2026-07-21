Ilie Bolojan îl felicită pe noul premier al Republicii Moldova. România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Chișinăului la UE

Ilie Bolojan a transmis marți un mesaj oficial de felicitare pentru Vasile Tofan, învestit în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Premierul interimar al României a reafirmat sprijinul Guvernului de la București pentru noul Executiv de la Chișinău și pentru continuarea proiectelor bilaterale. Totodată, acesta a subliniat că România rămâne principalul susținător al parcursului european al Republicii Moldova.

Ilie Bolojan a transmis un mesaj oficial după învestirea noului Guvern al Republicii Moldova, felicitându-l pe Vasile Tofan pentru preluarea mandatului de prim-ministru și reiterând disponibilitatea autorităților române de a continua cooperarea dintre cele două state.

Premierul interimar a arătat că relația dintre România și Republica Moldova trebuie consolidată prin proiectele aflate deja în derulare, în special în domenii considerate strategice, precum infrastructura de transport, energia, educația și cultura. Mesajul a fost publicat pe platforma X, la scurt timp după validarea noului Executiv de către Parlamentul de la Chișinău.

„Îl felicit și îi urez mult succes noului prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, și îl asigur de tot sprijinul și cooperarea Guvernului României. Este important să continuăm să avansăm cu proiectele pe care le avem pe agenda bilaterală, de la cele de interconectare în transporturi și energie, la cele din domeniile culturii și educației”, a scris Ilie Bolojan.

În același mesaj, șeful interimar al Guvernului a evidențiat că dezvoltarea proiectelor comune reprezintă un element esențial pentru apropierea celor două state și pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre București și Chișinău.

Îl felicit și îi urez mult succes noului Prim-ministru al Republicii Moldova, @Vasile_Tofan, și îl asigur de tot sprijinul și cooperarea Guvernului României. Este important să continuăm să avansăm cu proiectele pe care le avem pe agenda bilaterală, de la cele de interconectare… — Ilie Bolojan (@Bolojan) July 21, 2026

Ilie Bolojan a transmis că autoritățile române urmăresc cu atenție evoluțiile privind integrarea europeană a Republicii Moldova și apreciază progresele realizate de Chișinău în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Premierul interimar a reafirmat că România va continua să ofere sprijin politic și instituțional autorităților moldovene pe parcursul negocierilor europene, poziție exprimată în repetate rânduri de oficialii de la București.

„Ne bucurăm și salutăm progresele Chișinăului în procesul de aderare la UE și, așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, România rămâne cel mai activ și devotat susținător”, a afirmat Bolojan.

Declarația vine într-un moment în care autoritățile de la Chișinău încearcă să accelereze implementarea reformelor asumate în relația cu instituțiile europene, obiectiv considerat prioritar de administrația condusă de președinta Maia Sandu.

Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de Vasile Tofan, a primit marți seară votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău, în urma unei ședințe în care majoritatea parlamentară a susținut învestirea noului Cabinet.

Executivul a fost validat cu voturile a 53 de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea aflată la guvernare și care o susține pe președinta Maia Sandu. Reprezentanții opoziției s-au abținut de la vot, potrivit informațiilor publicate de presa din Republica Moldova.

Vasile Tofan, în vârstă de 44 de ani, provine din mediul de afaceri și a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru de către președinta Maia Sandu. Nominalizarea a venit după demisia fostului premier Alexandru Munteanu, care și-a anunțat retragerea din funcție în data de 3 iulie.

La momentul demisiei, Alexandru Munteanu și-a explicat decizia afirmând că nu își mai poate „exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile” sale. În urma acestei demisii, șefa statului a inițiat consultările necesare pentru desemnarea unui nou prim-ministru, proces finalizat prin numirea și învestirea lui Vasile Tofan.