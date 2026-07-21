Un nou episod în relația Moscova–Chișinău. Ambasadorul Moldovei, convocat după acuzații ale Rusiei

Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat marți la Ministerul rus al Afacerilor Externe, unde partea rusă i-a transmis o notă de protest legată de două incidente în care ar fi fost implicați angajați și vehicule ale Ambasadei Federației Ruse la Chișinău.

Ministerul rus de Externe susține că autoritățile moldovene ar fi încălcat prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961, acuzând poliția Republicii Moldova că ar fi exercitat „forţă şi ameninţări cu reţinerea” asupra unor membri ai misiunii diplomatice ruse.

Potrivit comunicatului transmis de Moscova, unul dintre incidente ar fi avut loc duminică, 19 iulie, la Chișinău. Partea rusă afirmă că polițiștii moldoveni ar fi oprit un autobuz al Ambasadei Rusiei pentru verificarea documentelor și, ulterior, ar fi retras plăcuțele de înmatriculare diplomatice ale vehiculului fără explicații.

Rusia susține că, în timpul intervenției, angajații ambasadei ar fi fost supuși folosirii forței și amenințărilor cu reținerea. De asemenea, Moscova afirmă că solicitarea Ambasadei Rusiei către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova pentru trimiterea unui reprezentant la fața locului nu ar fi primit răspuns, informează newsmaker.md.

Al doilea caz menționat de Ministerul rus de Externe ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie, la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Potrivit versiunii prezentate de autoritățile ruse, angajații Ambasadei Rusiei ar fi fost opriți pentru mai mult de patru ore în timp ce părăseau Republica Moldova pentru a transporta „o încărcătură de serviciu” în Federația Rusă.

În urma convocării ambasadorului moldovean, Moscova a transmis că își rezervă dreptul de a adopta măsuri de răspuns. Reprezentanții ruși au invocat obligațiile statului gazdă prevăzute de Convenția de la Viena, inclusiv asigurarea condițiilor necesare pentru activitatea misiunilor diplomatice, libera circulație a personalului acestora și protejarea comunicării oficiale.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat convocarea ambasadorului Lilian Darii la Moscova și a respins acuzațiile formulate de partea rusă.

„În contextul evoluţiilor recente dintre cele două părţi, Ministerul Afacerilor Externe a reiterat că toate acţiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice din 1961 şi cu legislaţia Republicii Moldova. Republica Moldova îşi respectă cu bună-credinţă obligaţiile internaţionale şi va continua să acţioneze în deplină conformitate cu normele dreptului internaţional şi principiul reciprocităţii în relaţiile diplomatice”, a transmis MAE al Republicii Moldova într-un comunicat.

Autoritățile de la Chișinău au precizat că măsurile aplicate în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate conform legislației naționale și obligațiilor internaționale asumate.

Lilian Darii a mai fost convocat recent la Ministerul rus de Externe. Cu mai puțin de o lună înainte de această situație, ambasadorului moldovean i-a fost transmisă o altă notă de protest, după ce Moscova a reclamat că unor curieri diplomatici ruși nu li s-ar fi permis accesul pe teritoriul Republicii Moldova, aceștia fiind întorși de la punctul de frontieră.

Noua convocare are loc după ce Ministerul rus de Externe a anunțat că a transmis o notă oficială de protest în legătură cu incidentele reclamate la Chișinău și la punctul de trecere Leușeni. Partea rusă susține că acestea ar reprezenta încălcări ale prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961, în timp ce Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău afirmă că acțiunile autorităților moldovene au fost realizate în conformitate cu normele internaționale și legislația Republicii Moldova.