Explozie în Republica Moldova după un incident aerian. O dronă Shahed s-a prăbușit în raionul Căușeni
SURSA FOTO: newsmaker.md - Drona Shahed, Republica Moldova
O dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136) s-a prăbușit și a explodat în noaptea de duminică spre luni în apropierea localității Copanca, din raionul Căușeni, potrivit autorităților din Republica Moldova. Incidentul a fost semnalat în jurul orei 01:03, iar zona a fost imediat izolată de polițiști și pompieri. Ministerul Apărării susține că aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa, din Ucraina.
Cum a ajuns drona în Republica Moldova și ce s-a întâmplat la locul impactului
Drona care a căzut în apropierea satului Copanca, din raionul Căușeni, a explodat în momentul impactului cu solul și a provocat un incendiu, potrivit informațiilor transmise de autoritățile de la Chișinău. Primele date indică faptul că este vorba despre un aparat de zbor de tip Gheran-2 (Shahed-136), utilizat de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei.
Inspectoratul General al Poliției a precizat că apelul la Serviciul 112 a fost primit în jurul orei 01:03, după ce a fost observat un aparat de zbor de mici dimensiuni la periferia localității Copanca. La impact, acesta a explodat și a declanșat un incendiu în zona în care s-a prăbușit.
„La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, a comunicat Inspectoratul.
Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că analiza preliminară indică faptul că aparatul de zbor a traversat spațiul aerian al țării în contextul operațiunilor militare desfășurate în apropierea frontierei cu Ucraina, informează newsmaker.md.
„Preliminar obiectul de zbor de tip Gheran 2 (Shahed 136) a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa, Ucraina”, a transmis Ministerul Apărării.
Ministerul Afacerilor Externe condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova
Autoritățile de la Chișinău consideră că incidentul reprezintă o nouă încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova și îl pun în legătură cu atacurile aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm survolarea teritoriului național și explozia produsă în apropierea localității Copanca.
„Încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136), care, în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa din Ucraina, a survolat teritoriul țării noastre și a căzut în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, unde a explodat”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.
Instituția subliniază că astfel de incidente sporesc riscurile de securitate pentru Republica Moldova și pentru întreaga regiune, pe fondul războiului din Ucraina.
„Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni”, se mai arată în declarația Ministerului.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.