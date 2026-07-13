Explozie în Republica Moldova după un incident aerian. O dronă Shahed s-a prăbușit în raionul Căușeni

O dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136) s-a prăbușit și a explodat în noaptea de duminică spre luni în apropierea localității Copanca, din raionul Căușeni, potrivit autorităților din Republica Moldova. Incidentul a fost semnalat în jurul orei 01:03, iar zona a fost imediat izolată de polițiști și pompieri. Ministerul Apărării susține că aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa, din Ucraina.

Drona care a căzut în apropierea satului Copanca, din raionul Căușeni, a explodat în momentul impactului cu solul și a provocat un incendiu, potrivit informațiilor transmise de autoritățile de la Chișinău. Primele date indică faptul că este vorba despre un aparat de zbor de tip Gheran-2 (Shahed-136), utilizat de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei.

Inspectoratul General al Poliției a precizat că apelul la Serviciul 112 a fost primit în jurul orei 01:03, după ce a fost observat un aparat de zbor de mici dimensiuni la periferia localității Copanca. La impact, acesta a explodat și a declanșat un incendiu în zona în care s-a prăbușit.

„La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, a comunicat Inspectoratul.

Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că analiza preliminară indică faptul că aparatul de zbor a traversat spațiul aerian al țării în contextul operațiunilor militare desfășurate în apropierea frontierei cu Ucraina, informează newsmaker.md.

„Preliminar obiectul de zbor de tip Gheran 2 (Shahed 136) a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa, Ucraina”, a transmis Ministerul Apărării.

Autoritățile de la Chișinău consideră că incidentul reprezintă o nouă încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova și îl pun în legătură cu atacurile aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm survolarea teritoriului național și explozia produsă în apropierea localității Copanca.

„Încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136), care, în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa din Ucraina, a survolat teritoriul țării noastre și a căzut în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, unde a explodat”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Instituția subliniază că astfel de incidente sporesc riscurile de securitate pentru Republica Moldova și pentru întreaga regiune, pe fondul războiului din Ucraina.