Maia Sandu vrea ca R. Moldova să-și producă propriile drone interceptoare: „Trebuie să consolidăm sistemul nostru anti-drone” (video)

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că autoritățile moldovene vor să întărească apărarea antidrone a țării prin producerea de echipamente speciale.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un podcast realizat de jurnalistul Nicolae Chicu, că țara ei trebuie să-și întărească sistemul de apărare, în special prin dezvoltarea sistemelor anti-drone și de bruiaj. Ea a explicat că Rusia a creat un precedent periculos prin folosirea dronelor în război și că aceste tehnologii vor deveni tot mai avansate și mai periculoase. Din acest motiv, consideră că Republica Moldova trebuie să investească mai mult în protecția împotriva dronelor.

Maia Sandu a spus că autoritățile lucrează deja la consolidarea sistemului anti-drone și a celui de bruiaj. De asemenea, ea a menționat că Republica Moldova ar trebui să înceapă să producă propriile drone interceptoare, capabile să oprească și să doboare alte drone. Pentru a face acest lucru, ar fi necesare modificări ale legislației.

În același context, președintele a afirmat că, înainte de venirea actualei guvernări, în Republica Moldova se produceau componente militare destinate Federației Ruse.

Ca exemplu al riscurilor existente, Maia Sandu a relatat că o dronă ar fi fost direcționată intenționat de Rusia să traverseze teritoriul Republicii Moldova de la nord la sud. Ea a precizat că interceptarea unei astfel de drone nu este un proces simplu, deoarece autoritățile trebuie să se asigure că doborârea acesteia nu pune în pericol populația și nu provoacă pagube la sol. Totodată, condițiile meteo pot îngreuna intervenția, deoarece o dronă se poate ascunde în nori. Cu toate acestea, președinta a subliniat că aceste dificultăți nu înseamnă că Republica Moldova nu trebuie să dezvolte un astfel de sistem de apărare.

„Dacă vorbim despre Republica Moldova, trebuie să consolidăm sistemul nostru anti-drone și sistemul de bruiaj. Sunt două elemente la care se lucrează. Trebuie să începem să producem anti-drone, deci drone care să intercepteze și să doboare dronele. Nu este simplu nici aici, pentru că, de exemplu, am avut o dronă care a fost intenționat direcționată de ruși ca să traverseze Republica Moldova de la nord la sud. Deci nu a fost cazul altor drone care pur și simplu traversau ilegal spațiul nostru aerian ca să ajungă în partea de vest a Ucrainei și să ucidă oameni acolo. Asta a fost o dronă care a fost direcționată intenționat de ruși să traverseze spațiul nostru. Acum, ca să dai jos o asemenea dronă, în primul rând trebuie să te asiguri că nu există un pericol pentru oameni, pentru că atunci când o dai jos, ea poate să cadă și să provoace distrugeri mai mari. În același timp, trebuie să ai și vreme potrivită, pentru că, dacă sunt nori, drona se poate ascunde după nori. Deci nu este simplu, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem acest sistem”, a declarat Sandu.

În același interviu, Sandu a declarat că a cerut Guvernului să pregătească modificări ale legislației pentru a permite producerea de drone și sisteme anti-drone în Republica Moldova.

Ea a explicat că statul trebuie să dezvolte astfel de echipamente, dar și să ofere posibilitatea companiilor private să participe la acest proces. Potrivit președintei, Republica Moldova nu dispune în prezent de tehnologiile necesare și nici de suficienți specialiști în acest domeniu, deoarece până acum nu au fost pregătiți astfel de experți.

Maia Sandu a menționat că există investitori străini care dețin deja tehnologiile necesare și ar putea contribui la dezvoltarea acestui sector, însă legea actuală nu le permite să facă astfel de investiții.

Președintele a mai spus că în prezent nu există un cadru legal pentru parteneriate între stat și investitori privați în acest domeniu. Ea consideră că legea trebuie modificată cât mai repede pentru a permite atât investiții private, cât și colaborări între stat și companii care dețin experiență și tehnologie.

„Eu am solicitat Guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, să înceapă modificarea sau să pregătească modificarea legislației, pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și anti-drone, dar, pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile astea noi. Noi nu avem experții, pentru că nu am pregătit asemenea experți. Dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii, doar că legea astăzi nu permite. Nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat și investitori sau chiar investiții private străine ori locale. Locale nu prea văd cum s-ar dezvolta acum. Și am solicitat Guvernului să pregătească modificarea legii și cred că această modificare trebuie făcută cât mai repede”, a adăugat Sandu.

Maia Sandu a spus că se așteaptă la critici din partea celor care nu sunt de acord cu producerea de echipamente militare, dar a explicat că situația este mai complexă. Ea a afirmat că, deși până acum legea nu permitea producerea de armament și muniții, în realitate, înainte ca actuala guvernare să ajungă la putere, în Republica Moldova s-au produs totuși componente pentru complexul militar al Federației Ruse. Aceste activități au fost realizate atât de întreprinderi de stat, cât și de firme private cu capital rusesc, iar acest lucru ar fi avut la bază unele acorduri mai vechi între guverne.

Președintele a mai spus că autoritățile actuale vor legaliza și clarifica aceste activități prin modificarea legislației și vor încerca să atragă investiții, inclusiv prin parteneriate public-private și investiții străine. Ea a explicat că scopul este dezvoltarea de drone interceptoare, necesare pentru a combate dronele care ajung tot mai des în spațiul aerian al țării și care pot reprezenta un pericol real. Ca exemplu al acestor riscuri, a fost menționat un incident din zona Galați.