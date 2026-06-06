Europa reduce importurile de gaze, dar dependența de SUA și Rusia crește. Energia solară a economisit deja miliarde de euro

La 100 de zile de la izbucnirea conflictului cu Iranul, Europa continuă să resimtă efectele unuia dintre cele mai importante șocuri energetice din ultimii ani. Volatilitatea prețurilor la petrol și gaze, alimentată de tensiunile din jurul Strâmtorii Hormuz, a readus în prim-plan vulnerabilitățile energetice ale continentului și dependența de importurile de combustibili fosili.

În acest context, sursele regenerabile de energie au jucat un rol important în limitarea impactului economic. Potrivit datelor analizate la nivel european, energia solară a contribuit la economii de aproximativ 12,8 miliarde de euro pentru statele europene până la începutul lunii iunie.

Cu toate acestea, Uniunea Europeană continuă să cheltuiască sume considerabile pentru importurile de gaze și alți combustibili fosili, iar dependența de unii dintre principalii furnizori externi rămâne ridicată.

O analiză realizată de Institutul pentru Economie Energetică și Analiză Financiară (IEEFA) arată că importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) ale Uniunii Europene au continuat să scadă în ultimele luni.

Datele indică o reducere de 1,2% a importurilor europene de GNL începând din luna martie. În paralel, Regatul Unit a înregistrat o diminuare mult mai accentuată, de aproximativ 20%. Per ansamblu, cele două piețe au redus importurile cu circa 3%.

Potrivit experților IEEFA, această evoluție sugerează că strategia adoptată de Uniunea Europeană după criza energetică din 2022 începe să producă efecte.

„UE și-a dat seama că decizia sa din 2022 de a crește importurile de GNL nu mai este sustenabilă”, spune analista energetică IEEFA, Ana Maria Jaller-Makarewicz. „Restricțiile legate de aprovizionare au determinat o reducere a importurilor de GNL, subliniind nevoia iminentă de reducere suplimentară a cererii de gaze pentru a evita punerea în pericol a securității energetice a blocului comunitar.”

În timp ce multe state europene au încercat să își limiteze dependența de gazele importate, altele au ales să își majoreze achizițiile.

„În timp ce mulți membri ai UE au răspuns la ultima criză a combustibililor fosili prin limitarea importurilor de GNL, alții și-au adâncit expunerea prin creșterea acestora”, susține Jaller-Makarewicz.

Germania a înregistrat cea mai mare creștere a importurilor de GNL dintre statele Uniunii Europene, cu un avans de 72% în perioada martie-mai 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Italia și Belgia se numără, de asemenea, printre țările care și-au majorat achizițiile de gaze naturale lichefiate în ultimele luni.

Analiza IEEFA evidențiază și o tendință care provoacă îngrijorări la Bruxelles: creșterea dependenței față de Statele Unite și Rusia în ceea ce privește aprovizionarea cu GNL.

În contextul dificultăților generate de situația din Strâmtoarea Hormuz, importurile europene de GNL din Qatar au scăzut semnificativ.

În schimb, între martie și mai 2026, importurile din alți mari furnizori au crescut. Achizițiile de GNL din SUA au urcat cu 5%, cele din Algeria cu 11%, cele din Rusia cu 25%, iar importurile din Norvegia au înregistrat o creștere spectaculoasă, de 84%.

Datele arată că Statele Unite au furnizat aproximativ 60% din totalul importurilor europene de GNL în această perioadă, față de 56% în urmă cu un an.

Costurile asociate crizei energetice rămân ridicate pentru statele europene.

Majorarea prețurilor combustibililor fosili și măsurile de urgență adoptate de guverne au generat o factură estimată la aproximativ 60 de miliarde de euro pentru Uniunea Europeană în primele luni ale conflictului.

Potrivit cercetătoarei Alice Moscovici, de la Jacques Delors Institute, doar o parte foarte mică din aceste sume a fost utilizată pentru măsuri cu efecte structurale pe termen lung.

„Mai puțin de cinci procente (2 miliarde de euro) din această sumă au fost direcționate către măsuri de electrificare, singura investiție structurală care reduce expunerea astăzi și consolidează reziliența energetică pentru mâine”, spune Alice Moscovici.

Experții din domeniu consideră că dezvoltarea accelerată a energiei regenerabile reprezintă cea mai eficientă metodă prin care Europa își poate reduce vulnerabilitatea energetică.

Anul trecut, producția de energie curată a permis economii estimate la aproximativ 51 de miliarde de euro prin reducerea necesarului de importuri de combustibili fosili.

Energia solară și cea eoliană au avut cea mai mare contribuție la aceste economii.

În paralel, gospodăriile europene investesc tot mai mult în electrificare și în soluții care reduc dependența de gaze naturale.

Vânzările de pompe de căldură au crescut cu 25% în Franța, Germania și Polonia în primele luni ale anului. În Marea Britanie, compania Octopus Energy a raportat o creștere de 51% a vânzărilor în primele trei săptămâni ale lunii martie comparativ cu perioada anterioară.

Și piața vehiculelor electrice continuă să se extindă în mai multe state europene, în timp ce instalarea panourilor fotovoltaice accelerează. Numai în martie 2026, în Regatul Unit au fost finalizate peste 27.000 de instalații solare, cel mai ridicat nivel lunar din ultimii 14 ani.

Specialiștii susțin că viitorul rezilienței energetice europene depinde de accelerarea procesului de electrificare.

„Accelerarea tranziției către transportul, încălzirea și industria electrificate este esențială pentru reducerea dependenței de combustibilii importați și consolidarea rezilienței”, spune Adrian Hiel, directorul Alianței pentru Electrificare. „Motivul pentru care va funcționa este acela că gospodăriile și întreprinderile vor economisi zeci de miliarde de euro în fiecare an.”

Experții europeni observă deja efectele investițiilor masive în energie regenerabilă asupra costurilor energiei electrice.

Potrivit Anetei Stefańczyk, expert în cadrul European Climate Neutrality Observatory, statele care au o pondere redusă a combustibililor fosili în producția de energie beneficiază de prețuri mai avantajoase.

„În primele cinci luni ale anului 2026, țările cu ponderi reduse de combustibili fosili în mixul lor de producție de energie electrică au avut o proporție mai favorabilă între prețurile gazelor naturale și cele ale energiei electrice”, explică aceasta. „Diferențele sunt mari: raportul preț electricitate/gaz este de peste două ori mai mic în Spania, comparativ cu țările care depind mai mult de combustibili fosili, precum Italia sau Polonia.”

Datele grupului Ember arată că 75% din energia electrică produsă în Spania în 2025 a provenit din surse cu emisii reduse de carbon, peste media europeană de 71%.

Specialiștii consideră că acest model ar putea deveni un exemplu pentru alte state europene care încearcă să reducă dependența de importurile de gaze și să își stabilizeze costurile energetice pe termen lung.