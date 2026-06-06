Șeful PPC România cere o Uniune Energetică Europeană: „Nu văd logica existenței a 27 de reglementatori”

Europa trebuie să accelereze integrarea piețelor, să investească mai mult în inovare și să adopte o viziune comună asupra viitorului energetic dacă dorește să rămână competitivă la nivel global. Mesajul a fost transmis de Alessio Menegazzo, CEO & Country Manager al companiilor PPC în România, în cadrul Eurelectric Power Summit 2026, desfășurat la Helsinki.

Potrivit acestuia, Uniunea Europeană se confruntă cu o provocare majoră: într-o lume dominată de mari blocuri economice și de competiția dintre Statele Unite și China, Europa continuă să funcționeze printr-un sistem fragmentat, cu reguli și centre de decizie multiple.

„Eu mă consider înainte de toate un cetățean european. Sunt italian, am studiat într-o școală germană și trăiesc în România de aproape 25 de ani. Din această perspectivă, sunt 100%, chiar 300%, de acord cu una dintre concluziile fundamentale ale raportului Draghi: trebuie să înțelegem unde merită să rămânem state și unde merită să avem o ambiție europeană comună. Dacă vorbim despre energie, cred că a venit momentul să discutăm serios despre o Uniune Energetică Europeană”, a declarat Menegazzo.

Șeful PPC România consideră că modelul actual de organizare al Uniunii Europene nu mai răspunde suficient de rapid provocărilor economice și geopolitice ale prezentului.

În opinia sa, Europa trebuie să depășească abordarea bazată exclusiv pe interese naționale și să construiască mecanisme comune, capabile să susțină competitivitatea continentului.

„Dacă ne comparăm cu Statele Unite și China, observăm că vorbim despre entități care au masă critică, capacitate de coordonare și mecanisme de decizie mult mai simple. Statele Unite sunt o federație, China funcționează la rândul ei ca un sistem integrat. În Europa avem încă tendința de a privi totul prin prisma suveranităților naționale. Eu cred că trebuie să începem să trecem de la suveranitatea energetică națională la o formă de suveranitate energetică europeană. Dacă vrem să fim relevanți la nivel global, nu mai putem continua să gândim exclusiv în granițele fiecărei țări”, a explicat acesta.

Menegazzo a criticat și fragmentarea sistemului de reglementare din energie, considerând că actuala structură reduce eficiența și îngreunează funcționarea unei piețe energetice cu adevărat integrate.

„În energie, sincer, nu văd logica existenței a 27 de autorități de reglementare diferite și apoi a unor organisme europene de coordonare deasupra lor. Dacă vrem o piață unică funcțională, trebuie să avem și mecanisme mai integrate de reglementare. Evident că este o problemă politică sensibilă, pentru că fiecare stat dorește să își păstreze controlul, însă trebuie să ne întrebăm dacă actualul model ne ajută să fim mai competitivi sau, dimpotrivă”, a afirmat Menegazzo.

Un alt aspect semnalat de CEO-ul PPC România este legat de modul în care economiile cetățenilor europeni sunt utilizate în afara continentului.

„Una dintre observațiile foarte importante din raportul Draghi este că economiile europenilor pleacă în afara Europei. Banii economisiți aici ajung în fonduri de investiții din Statele Unite, iar apoi sunt utilizați pentru a finanța dezvoltarea unor companii și tehnologii care concurează inclusiv cu Europa. Avem resurse, avem capital, dar nu reușim să construim instrumentele prin care acest capital să lucreze mai eficient pentru economia europeană.”

În analiza sa asupra competitivității europene, Menegazzo consideră că dezbaterea despre declinul industriei europene ratează adesea problema de fond.

„Nu cred că problema principală este dezindustrializarea. Problema reală este că Europa nu a investit suficient în inovare. Trăim foarte bine în Europa, avem o calitate a vieții pe care foarte mulți oameni din alte regiuni ale lumii o admiră. Însă bunăstarea trebuie susținută și prin investiții continue în tehnologie și inovație. Dacă nu faci asta, inevitabil pierzi teren”, a explicat el.

Potrivit acestuia, succesul economic al următoarelor decenii va aparține regiunilor care sunt dispuse să finanțeze tehnologii noi și să își asume riscuri.

„Inovarea presupune capital și presupune asumarea unui anumit grad de risc. Banii publici sunt importanți, dar au reguli stricte. Capitalul privat este cel care poate finanța cu adevărat schimbarea și tehnologiile noi. Problema este că Europa nu a creat întotdeauna condițiile necesare pentru ca acest capital să rămână și să fie investit aici”, a declarat acesta.

Referindu-se la România, șeful PPC a apreciat nivelul de pregătire al specialiștilor români, însă a subliniat că progresul depinde și de cultura organizațională și de disponibilitatea de a accepta schimbarea.

„România are talent, are ingineri foarte buni și oameni extrem de capabili. Problema nu ține de naționalitate sau de genetică, ci de cultură organizațională și de apetitul pentru risc. Mi-ar plăcea să văd mai multă ambiție și mai multă curiozitate. Schimbările sunt dificile peste tot, dar fără ele nu poți progresa.”

Unul dintre subiectele abordate la Helsinki a fost și rolul energiei regenerabile în evoluția prețurilor la energie.

Menegazzo respinge ideea că dezvoltarea accelerată a energiei verzi ar fi fost responsabilă pentru criza energetică traversată de Europa.

„Datele arată foarte clar că nu regenerabilele au provocat criza energetică din 2022. Criza a fost generată de explozia prețului gazelor naturale. Gazul a fost folosit ca armă economică și geopolitică, iar consecințele au fost resimțite în întreaga Europă. Acesta este un fapt demonstrat de toate analizele serioase realizate de Agenția Internațională pentru Energie, de Comisia Europeană sau de organizații precum Ember”, a declarat el.

În opinia sa, unul dintre cele mai reușite exemple europene este Spania, care a reușit să reducă semnificativ costurile energiei printr-o strategie consecventă.

„Spania este probabil unul dintre cele mai interesante exemple din Europa. Acum zece ani avea printre cele mai ridicate prețuri la energie. Astăzi are frecvent unele dintre cele mai mici prețuri. Nu pentru că a avut noroc, ci pentru că a urmat o strategie clară, pe termen lung, bazată pe investiții în regenerabile, rețele și capacități de stocare. Au avut o viziune și au rămas consecvenți indiferent de schimbările politice”, a explicat Menegazzo.

CEO-ul PPC România a comentat și schema de plafonare și compensare aplicată în România în timpul crizei energetice.

„Nevoia de intervenție a fost legitimă. Nimeni nu contestă acest lucru. Problema a fost modul în care s-a implementat schema și faptul că, în cei patru ani în care aceasta a funcționat, nu au fost făcute reformele necesare pentru a evita repetarea unei situații similare. A fost o schemă extrem de costisitoare, iar România încă suportă consecințele financiare ale acestei decizii”, a afirmat el.

În opinia sa, viitoarele scheme de sprijin trebuie să fie direcționate mai eficient.

„Nu cred că este normal ca o persoană cu venituri foarte mari să beneficieze de același nivel de sprijin ca un consumator vulnerabil. Ajutorul trebuie direcționat către cei care au cu adevărat nevoie și către sectoarele economice care creează valoare. Există deja exemple funcționale în Franța, Italia sau Germania care arată că acest lucru este posibil.”

În final, Menegazzo a vorbit despre transformările profunde prin care trece sectorul energetic și despre schimbarea modelului tradițional de funcționare a sistemelor electrice.

„Citesc din ce în ce mai multe studii și analize care arată că energia în bandă nu mai este conceptul dominant care era acum cinci sau zece ani. Tehnologia evoluează foarte rapid. Stocarea energiei, digitalizarea rețelelor, flexibilitatea consumului și implicarea consumatorilor schimbă fundamental modul în care funcționează sistemul energetic”, a afirmat acesta.

Potrivit CEO-ului PPC România, cheia succesului va fi capacitatea companiilor și a autorităților de a anticipa schimbările și de a investi înainte ca problemele să apară.