Prețuri carburanți 6 iunie. Benzina și motorina se apropie de 10 lei/litru. Ce se întâmplă acum în marile orașe din România

Prețurile carburanților continuă să crească în România, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor de pe piețele energetice internaționale. În mai multe orașe din țară, benzina și motorina standard au ajuns să fie comercializate la valori aproape identice, iar în cazul sortimentelor premium a fost atins deja pragul psihologic de 10 lei pentru un litru.

Datele disponibile pe platforma Peco Online arată că, sâmbătă, 6 iunie, în București, Timișoara, Iași și Constanța, unele stații de alimentare vând benzina standard cu 9,53 lei/litru, în timp ce motorina standard costă 9,49 lei/litru. Diferența dintre cele două produse este astfel de doar patru bani.

Situația este similară cu cea înregistrată vineri la Cluj-Napoca, unde benzina și motorina standard erau deja comercializate la același preț, respectiv 9,49 lei pentru un litru.

În prezent, singura alternativă semnificativ mai accesibilă pentru șoferi rămâne GPL-ul, care este vândut la aproximativ 4,42 lei/litru, adică la mai puțin de jumătate din prețul carburanților clasici.

Creșterea prețurilor este vizibilă și în segmentul premium. În unele benzinării din Capitală, atât benzina premium, cât și motorina premium au ajuns să fie vândute cu 10 lei pentru un litru.

Pragul de 10 lei este unul important din punct de vedere psihologic pentru consumatori, deoarece marchează o nouă etapă în evoluția costurilor cu transportul. Pentru un șofer care alimentează un rezervor de 50 de litri, costul unei alimentări complete poate depăși astfel 500 de lei.

Scumpirile sunt puse în principal pe seama evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului. Investitorii urmăresc cu atenție conflictul din Iran și efectele pe care acesta le poate avea asupra producției și transportului de țiței din regiune. Orice risc privind aprovizionarea globală cu petrol generează presiuni asupra cotațiilor, care se reflectă ulterior și în prețurile de la pompă.

Deși majorările de preț ar putea sugera o reducere a consumului, datele din piață arată exact contrariul. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), livrările de benzină și motorină către piața internă au crescut semnificativ în luna martie 2026, chiar dacă prețurile au înregistrat una dintre cele mai puternice creșteri lunare din ultimii ani.

Fenomenul este vizibil mai ales în cazul motorinei, combustibil utilizat pe scară largă de transportatori, agricultori și companii care operează flote auto.

Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, consideră că această evoluție nu reprezintă o anomalie economică, ci un comportament logic al consumatorilor într-o perioadă dominată de incertitudini.

„Preţul benzinei şi al motorinei a înregistrat una dintre cele mai abrupte creşteri lunare din ultimii ani, în România, însă volumele livrate către piaţă au crescut puternic, în special la motorină. Pentru mulţi observatori aceasta poate părea o anomalie sau chiar un paradox.

În realitate, datele sugerează mai degrabă un comportament economic perfect raţional într-o perioadă de incertitudine, în care anticiparea unor costuri mai mari în viitor a devenit mai importantă decât nivelul efectiv al preţului din prezent”, susţine preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă.

Explicația este legată de așteptările consumatorilor și ale companiilor privind evoluția viitoare a prețurilor. Atunci când există temeri că benzina și motorina se vor scumpi în continuare, mulți aleg să își facă rezerve sau să alimenteze mai des pentru a evita costuri și mai mari în perioada următoare.

În cazul firmelor de transport, impactul este și mai important. O creștere de câțiva zeci de bani pe litru poate însemna mii sau chiar zeci de mii de lei în plus la nivelul unei flote. Din acest motiv, multe companii încearcă să își optimizeze achizițiile și să cumpere combustibil înaintea unor noi majorări.

Același comportament este întâlnit și în rândul persoanelor fizice, care tind să alimenteze preventiv atunci când observă o tendință accentuată de creștere a prețurilor.

Evoluția prețurilor din România este strâns legată de situația de pe piețele internaționale. Conflictul din Orientul Mijlociu și riscurile asociate aprovizionării cu petrol au determinat creșteri ale cotațiilor internaționale ale țițeiului, iar efectele au fost resimțite rapid și la pompă.

Analiștii avertizează că volatilitatea ar putea continua și în perioada următoare. În funcție de evoluțiile geopolitice și de deciziile marilor producători de petrol, carburanții ar putea înregistra noi fluctuații.

Pentru moment, șoferii români se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate prețuri din ultimii ani, iar diferența dintre benzină și motorină s-a redus la minimum în numeroase stații de alimentare din țară. În același timp, consumul rămâne ridicat, semn că teama unor scumpiri suplimentare cântărește mai mult decât nivelul actual al prețurilor.