Carburanți 4 iunie. Cât costă un plin în marile orașe din România. Noile prețuri la benzină și motorină

Șoferii care alimentează joi, 4 iunie 2026, găsesc prețuri aproape neschimbate la pompă față de ziua precedentă. Motorina continuă să fie mai ieftină decât benzina, însă diferența dintre cele două tipuri de combustibil s-a redus semnificativ în ultima săptămână și a ajuns la doar 9 bani pe litru în cele mai multe dintre marile orașe ale țării.

Datele centralizate de platforma peco-online.ro arată că piața carburanților traversează o perioadă de stabilitate după valul de scumpiri din ultimele luni. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețurile minime au rămas la aceleași niveluri din ultimele zile, în timp ce la Cluj-Napoca benzina și motorina se comercializează la același preț.

În Capitală, cea mai ieftină benzină standard poate fi cumpărată cu 9,62 lei pe litru, iar cea mai ieftină motorină standard costă 9,53 lei pe litru. Același nivel minim este întâlnit și în Timișoara, Iași și Constanța.

Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai mici prețuri dintre cele cinci analizate. Atât benzina, cât și motorina standard se vând aici cu 9,49 lei pe litru, ceea ce face ca diferența dintre cele două tipuri de combustibil să dispară complet.

oras benzina motorina București 9,62 9,53 Cluj-Napoca 9,49 9,49 Timișoara 9,62 9,53 Iași 9,62 9,53 Constanța 9,62 9,53

Diferențele dintre orașe sunt reduse, ceea ce arată că marile rețele de distribuție practică în această perioadă politici comerciale similare. Totuși, pentru un șofer care alimentează frecvent, chiar și câțiva bani diferență pe litru pot însemna costuri suplimentare importante la finalul lunii.

În București, cel mai mic preț pentru benzina standard este afișat la stațiile Petrom, unde carburantul se vinde cu 9,62 lei pe litru. Nivelul este neschimbat de mai multe zile.

La Socar, benzina standard costă 9,64 lei pe litru, în timp ce Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil comercializează carburantul la 9,68 lei pe litru.

Comparând cele cinci orașe monitorizate, Bucureștiul, Timișoara, Iașiul și Constanța înregistrează același preț minim pentru benzină, respectiv 9,62 lei pe litru. Singura excepție este Cluj-Napoca, unde șoferii plătesc cu 13 bani mai puțin pentru fiecare litru alimentat.

Stabilitatea prețurilor observată în ultimele zile vine după o perioadă în care carburanții s-au scumpit constant, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului și al costurilor de distribuție.

La categoria motorină standard, cel mai redus preț din București este de 9,53 lei pe litru și este practicat de stațiile Petrom.

Socar comercializează motorina standard cu 9,54 lei pe litru, în timp ce Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil mențin un tarif de 9,59 lei pe litru.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim al motorinei este identic, respectiv 9,53 lei pe litru. La Cluj-Napoca, combustibilul este mai ieftin și costă 9,49 lei pe litru.

Deși motorina continuă să fie mai accesibilă decât benzina, diferența dintre cele două produse este mult mai mică decât în trecut. În urmă cu doar câteva săptămâni, ecartul depășea în unele zone 20 de bani pe litru.

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard este disponibilă joi la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița. Aici, prețul este de 9,05 lei pe litru, cu 12 bani mai mare decât cel înregistrat cu o zi înainte.

În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif din România este de 9,49 lei pe litru și este practicat de stația Petrolium din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Diferențele dintre stațiile independente și marile lanțuri de distribuție continuă să existe, iar șoferii care urmăresc constant evoluția tarifelor pot economisi sume importante prin alegerea unor puncte de alimentare cu prețuri mai reduse.

Chiar dacă în prezent piața traversează o perioadă de relativă stabilitate, datele statistice arată că șoferii români plătesc mult mai mult pentru combustibili decât în urmă cu un an.

Potrivit Eurostat, prețurile carburanților au înregistrat în martie 2026 una dintre cele mai rapide creșteri din Uniunea Europeană comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România s-a clasat pe locul al doilea în UE în ceea ce privește ritmul de majorare a prețurilor la combustibili.

Evoluția tarifelor din perioada următoare va depinde în mare măsură de cotațiile petrolului la nivel internațional, de cursul de schimb și de eventualele modificări fiscale care ar putea influența costurile de distribuție și comercializare. În aceste condiții, șoferii sunt sfătuiți să urmărească permanent variațiile de preț dintre benzinării, mai ales în perioadele în care operatorii modifică frecvent tarifele de la pompă.