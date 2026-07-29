Prețuri carburanți miercuri, 29 iulie. Cât costă astăzi un litru de benzină și motorină. Cele mai mici tarife din țară

Prețuri carburanți miercuri, 29 iulie. Platforma Peco Online a publicat miercuri, 29 iulie 2026, cele mai recente date privind prețurile la benzină și motorină din România. Potrivit informațiilor disponibile, cea mai ieftină benzină standard din țară poate fi cumpărată în județul Teleorman, iar cel mai mic preț la motorină este de 9,14 lei pe litru.

Conform datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard costă 8,65 lei/litru și este disponibilă la stația Petromar din municipiul Alexandria, județul Teleorman, situată pe strada Dunării.

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț înregistrat la nivel național este de 9,14 lei/litru, la o stație Gazprom.

Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, regiunea în care se află aceasta și momentul în care sunt actualizate datele. De aceea, este recomandat ca șoferii să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților se modifică frecvent.

Diferențele de preț între orașe și benzinării rămân semnificative, iar platforma a publicat și cele mai mici tarife pentru benzină, motorină și GPL în cele mai populate cinci orașe din România.

În București, cea mai ieftină benzină costă 9,15 lei/litru, motorina 9,98 lei/litru, iar GPL-ul 4,52 lei/litru.

În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită la 9,14 lei/litru, motorina la 9,98 lei/litru, iar GPL-ul la 4,56 lei/litru.

Timișoara are cel mai redus preț dintre marile orașe pentru benzină, de 9,13 lei/litru, în timp ce motorina costă 9,98 lei/litru, iar GPL-ul 4,56 lei/litru.

La Iași, benzina este disponibilă la 9,15 lei/litru, motorina la 9,98 lei/litru și GPL-ul la 4,56 lei/litru.

În Constanța, cea mai ieftină benzină costă 9,15 lei/litru, motorina 9,98 lei/litru, iar GPL-ul 4,54 lei/litru.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 9,15 9,98 4,52 Cluj-Napoca 9,14 9,98 4,56 Timișoara 9,13 9,98 4,56 Iași 9,15 9,98 4,56 Constanța 9,15 9,98 4,54

În ultimele zile, carburanții s-au scumpit de la o zi la alta, după mai multe majorări consecutive ale prețurilor. Această evoluție este influențată de creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, principalul furnizor de petrol al României.