Prețuri carburanți vineri, 24 iulie. Cât costă benzina și motorina înainte de weekend. Cele mai mici tarife

SURSA FOTO: Dreamstime - Pompă de benzină la o stație de alimentare cu carburanți

Prețuri carburanți vineri, 24 iulie. Platforma Peco Online a publicat cele mai recente date privind prețurile carburanților din România, valabile pentru vineri, 24 iulie 2026. Potrivit informațiilor furnizate, cea mai ieftină benzină din țară costă 8,65 lei/litru, iar cea mai ieftină motorină are un preț de 9,14 lei/litru.

Cea mai ieftină benzină este comercializată la o stație Petromar din municipiul Alexandria, județul Teleorman. Prețul este de 8,65 lei/litru, iar stația este situată pe strada Dunării, nr. 201.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din România este de 9,14 lei/litru și este practicat la o stație Gazprom, potrivit datelor publicate de platformă.

Peco Online a publicat date și despre cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din primele cinci orașe ale României după numărul de locuitori.

În București, benzina poate fi alimentată de la 8,84 lei/litru, motorina de la 9,64 lei/litru, iar GPL-ul de la 4,52 lei/litru.

În Cluj-Napoca, cel mai mic preț al benzinei este de 8,87 lei/litru, motorina pornește de la 9,64 lei/litru, iar GPL-ul costă cel puțin 4,53 lei/litru.

În Timișoara, benzina este disponibilă de la 8,84 lei/litru, motorina de la 9,64 lei/litru, iar GPL-ul de la 4,56 lei/litru.

În Iași, benzina are un preț minim de 8,87 lei/litru, motorina poate fi alimentată de la 9,79 lei/litru, iar GPL-ul costă de la 4,56 lei/litru.

În Constanța, cel mai mic preț al benzinei este de 8,87 lei/litru, motorina poate fi cumpărată de la 9,64 lei/litru, iar GPL-ul este disponibil de la 4,54 lei/litru.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 8,84 9,64 4,52 Cluj-Napoca 8,87 9,64 4,53 Timișoara 8,84 9,64 4,56 Iași 8,87 9,79 4,56 Constanța 8,87 9,64 4,54

Față de joi, 23 iulie, aproape toate prețurile au rămas neschimbate. Singura modificare este în Iași, unde prețul minim al motorinei a crescut cu 0,15 lei/litru, de la 9,64 lei/l la 9,79 lei/l. Cele mai mici prețuri la benzină și motorină la nivel național au rămas neschimbate.

Valorile prezentate au caracter informativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, zona în care aceasta este amplasată și momentul actualizării datelor. Din acest motiv, șoferilor le este recomandat să verifice prețurile înainte de alimentare, în special în perioadele în care tarifele la carburanți se modifică frecvent.