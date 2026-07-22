TotalEnergies schimbă din nou regulile la pompe. Decizia care afectează prețurile la benzină și motorină

Grupul francez TotalEnergies a decis să reintroducă plafonarea prețurilor pentru benzină și motorină în toate stațiile sale din Franța, după creșterea prețurilor la petrol și combustibili determinată de reluarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Compania, unul dintre cei mai mari distribuitori de carburanți din Europa, revine astfel la o măsură aplicată anterior până în luna iunie. În ultimele trei săptămâni, plafonarea fusese menținută doar în aproximativ 1.200 de benzinării din zonele rurale.

Decizia de extindere a măsurii la întreaga rețea de stații TotalEnergies vine după reluarea ostilităților din regiune și după majorarea prețurilor pe piața petrolului.

Directorul general al companiei anunțase anterior că plafonarea va fi păstrată „atât timp cât conflictul va dura”, iar evoluțiile recente au determinat grupul să revină la politica de limitare a prețurilor pentru clienții săi din Franța.

Potrivit reprezentanților TotalEnergies, în toate stațiile sale din Franța, prețul benzinei va fi plafonat la 1,99 euro pe litru, în timp ce motorina nu va putea depăși nivelul de 2,25 euro pe litru.

Măsura reprezintă revenirea la politica de plafonare aplicată de companie înainte de luna iunie. Grupul francez precizează că această decizie are legătură cu evoluția prețurilor la țiței și combustibili, care au crescut după reluarea conflictului din Orientul Mijlociu.

„Atât timp cât durează conflictul” este angajamentul transmis anterior de directorul general al TotalEnergies, iar compania a anunțat că își respectă această promisiune prin reinstaurarea plafonului de preț pentru carburanți.

În perioada de vară, compania aplică și o măsură suplimentară pentru anumite perioade cu trafic intens. Astfel, în weekendurile de vârf pe timpul verii, stațiile TotalEnergies de pe autostrăzi vor avea un plafon de 1,99 euro pe litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Pe lângă plafonarea generală din stațiile companiei, clienții TotalEnergies Electricity & Gas care sunt înscriși în programul „avantaj combustibil” vor beneficia de un plafon de 1,99 euro pe litru pentru benzină și motorină pe tot parcursul anului 2026.

Compania redusese măsurile de plafonare în luna iunie, după ce Iranul și Statele Unite anunțaseră discuții pentru un posibil acord de pace. Începând cu 30 iunie, TotalEnergies limitase aplicarea plafonului la aproximativ 1.200 de stații de alimentare rurale.

Decizia fusese luată după scăderea prețurilor care a urmat începerii negocierilor. Potrivit companiei, menținerea plafonării în aceste puncte de vânzare era legată și de faptul că rotația mai lentă a stocurilor din zonele rurale a făcut ca ajustările de preț să se producă mai greu decât în alte stații.

Reluarea ostilităților în regiune și blocarea din nou a Strâmtorii Hormuz au schimbat situația de pe piața energetică și au determinat TotalEnergies să extindă măsura de plafonare la întreaga sa rețea din Franța. Compania menține astfel limitele de preț anunțate anterior pentru carburanți, în contextul creșterii costurilor asociate petrolului și combustibililor.