Benzina și motorina se scumpesc din nou în România după ce OMV Petrom, compania care dă de regulă tonul pieței, a majorat prețurile la pompă în cursul nopții. Potrivit datelor analizate de profit.ro, motorina s-a scumpit cu 15 bani pe litru, iar benzina cu 10 bani pe litru.

Această creștere vine după o pauză de trei zile în care prețurile carburanților nu au mai fost modificate. Scumpirile reflectă evoluția pieței internaționale a petrolului, unde cotațiile au fluctuat puternic în ultimele zile.

Astfel, petrolul Brent, referința pentru piața europeană, a coborât luni seară sub pragul de 100 de dolari pe baril. Cu doar o zi înainte, cotația urcase până la aproximativ 117 dolari pe baril, semn al volatilității generate de tensiunile geopolitice.

Creșterile operate în noaptea de marți continuă seria scumpirilor înregistrate de la începutul conflictului din Iran. În total, de atunci până în prezent, motorina s-a scumpit cu 48 de bani pe litru, iar benzina cu 34 de bani pe litru.

În săptămâna precedentă, OMV Petrom a majorat prețurile timp de trei zile consecutiv, de miercuri până vineri. În acel interval, motorina standard a crescut cu 33 de bani pe litru, iar benzina cu 24 de bani pe litru comparativ cu nivelul existent la începutul conflictului din Iran.

După noile scumpiri, benzina și motorina se scumpesc vizibil în stațiile din București. În rețeaua Petrom din Capitală, prețul motorinei standard a crescut de la intervalul 8,57–8,61 lei pe litru la 8,72–8,76 lei pe litru.

În stațiile OMV din București, motorina standard a urcat de la 8,66–8,70 lei pe litru la 8,81–8,85 lei pe litru.

Majorări similare au fost înregistrate și la benzină. În stațiile Petrom din Capitală, benzina a ajuns la 8,27–8,32 lei pe litru, față de 8,17–8,22 lei anterior. În rețeaua OMV, prețul benzinei a crescut de la 8,26–8,31 lei pe litru la 8,36–8,41 lei pe litru.

Structura pieței energetice explică diferențele de sensibilitate dintre tipurile de combustibil. România este exportator net de benzină, însă importă mai multă motorină, motiv pentru care acest combustibil reacționează mai puternic la evoluțiile internaționale ale petrolului.

Specialiștii din piață estimează că majorările aplicate de liderul pieței vor fi urmate rapid și de celelalte companii petroliere. Operatorii Rompetrol, Mol, Socar sau Lukoil sunt așteptați să ajusteze prețurile în cursul aceleiași zile.

În același timp, analizele din sectorul energetic indică posibilitatea unor scumpiri mult mai mari în perioada următoare. Potrivit unui studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă, prețul motorinei ar putea ajunge până la aproximativ 11,5 lei pe litru până la sfârșitul lunii mai, dacă tensiunile din Orientul Mijlociu persistă și Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată.

Evoluția ascendentă a carburanților nu este specifică doar României. În Bulgaria, benzina și motorina s-au scumpit cu 6–9% ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, potrivit datelor publicate de presa locală și citate de Mediafax.

Creșterea prețurilor petrolului, care a ajuns temporar la aproximativ 120 de dolari pe baril, a avut un impact imediat asupra pieței bulgare. Datele platformei specializate Fuelo arată că benzina A95 s-a scumpit cu aproximativ șapte eurocenți pe litru într-o singură săptămână.

Astfel, benzina era vândută luni cu aproximativ 1,33 euro pe litru (6,78 lei), față de 1,26 euro pe litru pe 2 martie. Motorina a înregistrat o creștere și mai mare, de 12 eurocenți pe litru, ajungând la aproximativ 1,41 euro pe litru, echivalentul a circa 7,19 lei.

Scumpiri au fost raportate și pentru alte tipuri de combustibili. Propan-butanul s-a majorat cu aproximativ 0,04 euro pe litru, adică aproape 7%, iar metanul a crescut ușor, cu aproximativ un eurocent.

Creșterile rapide au determinat convocarea unei sesiuni extraordinare a parlamentului bulgar, în care mai mulți oficiali responsabili de domeniul energetic și fiscal urmează să fie audiați. Printre aceștia se numără ministrul interimar al Finanțelor, Gheorghi Klisurski, șeful vămilor Gheorghi Dimov și reprezentanți ai sectorului petrolier.

Sindicatul Podkrepa a cerut guvernului de la Sofia să adopte rapid măsuri pentru limitarea impactului scumpirilor asupra economiei. Potrivit organizației, o creștere de 10% a prețului petrolului generează în Bulgaria o majorare de aproximativ 4% a prețurilor carburanților și o inflație suplimentară de 0,4% la bunuri și servicii.

În Ungaria, autoritățile au decis să intervină direct pe piață. După o ședință extraordinară a guvernului, premierul Viktor Orban a anunțat introducerea unui plafon pentru prețurile la benzină și motorină.

„Prețurile combustibililor au început să crească brusc în toată Europa, așa că guvernul a decis în ședința de astăzi că vom proteja familiile, antreprenorii și fermierii maghiari. Pentru a reduce prețurile galopate la combustibil, începând de astăzi, de la miezul nopții, va fi introdus un preț protejat, peste care prețurile de vânzare cu amănuntul pentru toate familiile și întreprinderile maghiare nu pot depăși””, a explicat Viktor Orban decizia guvernului.

Conform deciziei guvernului de la Budapesta, plafonul pentru benzină este de 595 de forinți, echivalentul a aproximativ 7,68 lei pe litru. În cazul motorinei, plafonul stabilit este de 615 forinți, adică aproximativ 7,94 lei pe litru.