Ministrul Energiei a declarat, la Antena 3 CNN, că autoritățile încearcă să găsească soluții pentru a limita impactul scumpirilor la carburanți asupra populației și economiei.

Potrivit acestuia, România nu poate controla evoluția prețului petrolului la nivel global, însă poate interveni prin politici interne pentru a proteja consumatorii.

“Ceea ce nu putem să controlăm este prețul la nivel mondial. Deja acolo este o zonă de recorduri istorice. Cea mai mare creștere săptămânală, după 1983. Ceea ce mă interesează pe mine în România e ca oamenii să știe că nu pot să vină pe acest fond companii care să aibă profituri excepționale bazându-se pe acest context excepțional și să bage mâna în buzunarul românilor”.

Ministrul a subliniat că Guvernul analizează mai multe scenarii pentru a tempera creșterea prețurilor la pompă, iar anunțul final va fi făcut de Ministerul Finanțelor.

Bogdan Ivan a explicat că Ministerul Energiei lucrează împreună cu Ministerul Finanțelor și cu celelalte instituții guvernamentale pentru a identifica măsuri care să limiteze efectele scumpirilor asupra economiei.

“Lucrăm împreună cu Ministerul Finanțelor, cu toți colegii din Guvernul României pentru a găsi metode prin care să îi protejăm pe oameni de aceste creșteri galopante. Vorbim și despre transportatori, vorbim și despre agricultori pentru că începe cultura de primăvară. Am ținut legătura și cu ministrul Transporturilor, și cu ministrul Agriculturii, și cu toate structurile patronale pentru a găsi o formulă pentru a limita cât mai mult acest efect extrem de nociv asupra economiei naționale”.

Potrivit oficialului, autoritățile monitorizează constant piața pentru a evita eventuale comportamente speculative ale companiilor.

Ministrul Energiei a precizat că Guvernul ia în calcul și măsuri pentru creșterea capacității interne de procesare a petrolului.

“Am luat în calcul să redeschidem, să reoperaționalizăm rafinăria Petrotel, care va putea să rafineze până la 20% din petrolul rafinat în România și să ne asigure mai multe produse petroliere în piață și de asta mă asigur că avem suficiente produse petroliere. Am crescut foarte mult importurile de petrol brut. Am reușit să amânăm temporar o revizie tehnică a rafinăriei Petromidia”.

În paralel, autoritățile au analizat rute alternative de aprovizionare cu petrol, pentru a evita eventuale probleme de aprovizionare generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Ministrul Energiei a mai afirmat că scumpirile carburanților din România au fost mai reduse decât în alte state europene.

“Avem o creștere de 50 de bani pe litru la motorina standard, comparativ cu Germania unde avem peste 1,2 lei, cu Italia unde avem peste 1,4 lei sau cu Spania unde avem 70 de bani în plus la litru de motorină. Cele mai mici cote ale accizei la carburanți din întreaga UE sunt în Ungaria și Bulgaria, 330 de euro, comparativ cu România, unde avem 600 de euro la tona de carburant”.

Bogdan Ivan a mai precizat că unele evoluții recente de pe plan internațional au adus o ușoară relaxare a pieței.

Ministrul a arătat că anunțul de la summitul G7 privind o posibilă flexibilizare a sancțiunilor împotriva Rusiei a reprezentat „o gură de oxigen”, care a dus în ultimele ore la o scădere a cotației petrolului.

În același timp, specialiștii avertizează că, în scenariul în care conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește și Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, prețul motorinei în România ar putea ajunge până la aproximativ 11,5 lei pe litru până la sfârșitul lunii mai, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă.