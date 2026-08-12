Schimbare importantă pentru clienții ENGIE. Ce apare acum la plata facturii
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Clienții ENGIE au la dispoziție noi modalități pentru achitarea facturilor, prin integrarea serviciului RoPay atât în platformele digitale ale companiei, cât și în centrele de relații cu clienții. Plata poate fi făcută direct din aplicația de mobile banking, fără introducerea manuală a IBAN-ului sau a datelor cardului.
Plata facturilor ENGIE nu mai este ca înainte. Ce opțiune au acum clienții
Pentru plata online, RoPay poate fi utilizat din aplicația MyENGIE, dar și de pe pagina dedicată plăților de pe site-ul engie.ro. Tranzacția este confirmată direct în aplicația de mobile banking a clientului, fără ca acesta să fie nevoit să introducă datele cardului sau să salveze un instrument de plată în platforma ENGIE.
O altă opțiune este disponibilă în centrele de relații cu clienții ENGIE. Aici, RoPay este integrat în aplicația SoftPOS utilizată de reprezentanții companiei. Procedura presupune generarea pe telefon a unui cod QR corespunzător sumei de plată.
Clientul scanează codul QR folosind aplicația sa de mobile banking și confirmă tranzacția. Confirmarea plății este transmisă instant către ENGIE, astfel încât operațiunea poate fi finalizată rapid.
ENGIE extinde opțiunile de plată pentru clienți
Extinderea RoPay la ENGIE permite utilizarea plăților instant cu telefonul atât online, cât și în punctele fizice. Potrivit Ralucăi Țintoiu, soluția este deja folosită de milioane de clienți, iar integrarea în aplicația SoftPOS facilitează plata rapidă direct din aplicația de mobile banking.
„Extinderea RoPay către ENGIE arată cât de rapid poate evolua experiența de plată atunci când infrastructura bancară, tehnologia și nevoile reale ale clienților se întâlnesc în același loc. Faptul că 8,4 milioane de clienți pot folosi RoPay Alias pentru transfer între indivizi și peste 6.67 milioane de clienți pot utiliza deja RoPay în comerțul electronic ne arată că există un teren solid pentru plățile instant cu mobilul. După implementările din eCommerce și zona de plăți recurente, facem acum un pas nou: activăm RoPay și în aplicația SoftPOS, pentru ca plata instant să poată fi acceptată mai simplu și în punctele fizice de lucru”, a explicat pentru economica.net, Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking, ING Bank România.
Cu cine va colabora compania
Soluția permite companiilor să aibă mai multă flexibilitate în gestionarea plăților realizate în punctele fizice de contact cu clienții. Astfel, plata prin RoPay poate fi utilizată fără dependența exclusivă de terminalele POS clasice.
„Ne dorim să oferim clienților noștri experiențe cât mai simple, rapide și sigure în relația cu ENGIE, iar extinderea opțiunilor de plată face parte din această direcție. Prin integrarea RoPay atât în platformele digitale, cât și în centrele noastre fizice de lucru, le oferim clienților o modalitate modernă de a-și achita facturile, direct din aplicația de mobile banking, fără pași suplimentari. Ne bucurăm să colaborăm cu ING Bank România și TRANSFOND pentru a aduce această soluție mai aproape de clienții noștri și pentru a susține adoptarea unor metode de plată digitale, rapide și accesibile”, a declarat Cristian Tudose, Managing Director B2C – ENGIE Romania.
Implementări similare au fost realizate și de MedLife și Hidroelectrica
ENGIE Romania se alătură astfel numărului tot mai mare de comercianți care folosesc RoPay pentru plăți. Potrivit informațiilor prezentate, ING a dezvoltat soluții de plată de acest tip împreună cu clienți precum Auchan, Generali, PPC, eMAG și Digi România. Implementări similare au fost realizate și de MedLife și Hidroelectrica, împreună cu băncile partenere ale acestora.
„RoPay a fost construit ca o soluție standardizată care permite utilizarea plăților instant în contexte cât mai diverse, indiferent de banca utilizatorului sau de canalul prin care este inițiată plata. Implementarea pentru ENGIE arată această capacitate a infrastructurii de a susține scenarii diferite de plată, de la fluxuri online până la încasări în puncte fizice de lucru. Pentru piață, este important ca astfel de soluții să fie ușor de recunoscut și disponibile într-un cadru sigur”, Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.
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