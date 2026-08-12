Europa ar putea trimite trupe în Liban. Trei țări sunt luate în calcul pentru dezarmarea Hezbollah

Israelul și Libanul au convenit asupra unei liste de state care ar putea participa la un mecanism internațional pentru verificarea dezarmării Hezbollah, potrivit unor surse citate miercuri de Reuters. Marea Britanie, Italia și Elveția sunt cele trei țări europene luate în calcul, alături de Indonezia. Mecanismul ar putea include personal internațional și chiar desfășurarea unor trupe străine în Liban pentru monitorizarea procesului. Discuțiile se află însă într-o etapă incipientă.

Dezarmarea Hezbollah ar urma să fie verificată printr-un mecanism la care ar putea contribui Marea Britanie, Italia, Elveția și Indonezia, după ce Israelul și Libanul au acceptat aceste state drept potențiali participanți. Surse familiarizate cu negocierile au declarat pentru Reuters că mecanismul analizat ar putea presupune inclusiv prezența unor trupe străine pe teritoriul libanez.

Lista statelor a fost restrânsă în urma discuțiilor mediate de Statele Unite și desfășurate săptămâna trecută la Roma. Negocierile au reprezentat cea mai recentă rundă de contacte dintre Israel și Liban privind aplicarea acordului încheiat în luna iunie.

Înțelegerea stabilește o legătură directă între retragerea etapizată a Israelului din Liban și dezarmarea grupării șiite Hezbollah. Stabilirea unui sistem prin care respectarea angajamentelor să poată fi verificată reprezintă astfel una dintre componentele procesului negociat cu sprijinul Washingtonului.

Rolul exact al celor patru state nu a fost încă stabilit, iar variantele discutate presupun niveluri diferite de implicare în mecanismul internațional. Potrivit celor trei surse citate de Reuters și preluate de Agerpres, țările respective ar putea participa inclusiv la stabilirea modului concret în care va funcționa sistemul de verificare.

Una dintre variante presupune furnizarea de personal care să supravegheze punerea în aplicare a mecanismului. O implicare mai amplă ar putea însemna trimiterea unor trupe care să monitorizeze procesul sau să participe efectiv la inspecțiile prin care va fi verificată dezarmarea Hezbollah.

Existența unei liste de potențiali participanți fusese confirmată încă de vineri de un oficial libanez. Acesta declarase pentru Reuters că Israelul și Libanul ajunseseră la un acord privind statele care ar putea trimite trupe pentru verificarea dezarmării, fără să dezvăluie însă numele acestora. Oficialul precizase că Statele Unite vor decide care dintre țările selectate va participa efectiv.

Actualele negocieri se bazează pe acordul-cadru convenit de Israel și Liban la sfârșitul lunii iunie, în urma medierii Statelor Unite. Înțelegerea face parte din eforturile Washingtonului de a opri cel mai recent conflict dintre Israel și Hezbollah și de a stabili condițiile pentru reducerea tensiunilor la frontiera israeliano-libaneză.

Conflictul a început în luna martie, după ce Hezbollah, grupare șiită libaneză susținută de Iran, a atacat Israelul. Escaladarea s-a produs pe fondul războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice Iran.

Negocierile privind componența și atribuțiile viitorului mecanism nu au ajuns deocamdată la o formulă definitivă, iar participarea celor patru state menționate nu este încă stabilită. O sursă familiarizată cu situația a precizat că discuțiile referitoare la țările selectate se află într-o etapă incipientă.

Aceeași sursă a manifestat un „optimism prudent” în privința continuării demersului, potrivit Reuters. Următoarele discuții vor trebui să stabilească atât statele care vor participa efectiv, cât și mandatul personalului sau al trupelor care ar urma să verifice procesul de dezarmare.