Petrolul se ieftinește după semnalele transmise de Donald Trump. Investitorii cred că un nou conflict major cu Iranul poate fi evitat

Cotațiile petrolului au înregistrat joi una dintre cele mai importante scăderi din ultimele săptămâni, după ce au apărut informații potrivit cărora președintele american Donald Trump nu este dispus, în acest moment, să susțină o escaladare militară de amploare împotriva Iranului. Evoluția a fost interpretată de piețe drept un semnal că riscul unei crize majore în Orientul Mijlociu s-a redus temporar, ceea ce a determinat investitorii să își revizuiască estimările privind aprovizionarea globală cu petrol.

Piețele internaționale de energie au reacționat rapid la informațiile publicate de The Wall Street Journal, care indică faptul că administrația de la Washington încearcă să evite deschiderea unui nou front militar în Orientul Mijlociu.

La momentul redactării articolului, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) era cotat la 92,30 dolari pe baril, în scădere cu 3,72 dolari, respectiv 3,87% față de ședința precedentă. De asemenea, petrolul Brent, reperul utilizat pe piața europeană și la nivel internațional, cobora la 94,58 dolari pe baril, după o depreciere de 3,23 dolari sau 3,30%, potrivit Reuters.

Scăderea vine după o perioadă în care cotațiile au fost susținute de temerile privind extinderea conflictelor din Orientul Mijlociu, regiune care concentrează o parte importantă a producției și exporturilor mondiale de petrol. Orice risc de întrerupere a fluxurilor de țiței din zonă are un impact imediat asupra piețelor, iar investitorii urmăresc cu atenție fiecare evoluție diplomatică sau militară.

Potrivit surselor citate de publicația americană, Donald Trump le-ar fi transmis consilierilor săi că actualul armistițiu dintre Statele Unite și Iran continuă să funcționeze, în ciuda unor incidente punctuale care au avut loc în ultimele săptămâni.

Sursele susțin că liderul de la Casa Albă nu dorește reluarea unui conflict militar direct și că ar lua în calcul abandonarea armistițiului doar în situația în care Iranul ar provoca victime în rândul forțelor americane.

Mesajul este important pentru piețe deoarece, în ultimele luni, investitorii au evaluat permanent posibilitatea unei confruntări directe între Washington și Teheran, un scenariu care ar putea afecta transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Casa Albă nu a confirmat oficial informațiile. Totuși, un reprezentant al administrației americane a declarat că președintele continuă să favorizeze o soluție diplomatică și că negocierile rămân opțiunea preferată de Washington.

În același timp, oficialul a avertizat că Iranul va suporta consecințe dacă va refuza să participe la un proces de negociere care să reducă tensiunile din regiune.

În primele zile ale săptămânii, perspectivele unei detensionări păreau mai reduse. Presa de stat iraniană a anunțat suspendarea contactelor cu Statele Unite, iar decizia a fost pusă pe seama operațiunilor militare desfășurate de Israel în Liban împotriva grupării Hezbollah.

Mișcarea a alimentat îngrijorările privind o posibilă extindere a conflictului regional și a readus în atenția piețelor riscul implicării directe a Iranului.

Analiștii au avertizat în repetate rânduri că orice deteriorare a situației dintre Iran și statele occidentale poate genera șocuri pe piața energetică mondială. Iranul este unul dintre actorii importanți din regiune, iar o eventuală perturbare a exporturilor sale sau a transportului prin Golful Persic ar putea duce la creșteri semnificative ale prețurilor.

Sentimentul investitorilor s-a îmbunătățit însă miercuri, după ce Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu.

Acordul a fost interpretat ca un semn că actorii implicați încearcă să limiteze extinderea conflictului și să evite o confruntare regională de amploare.

Investitorii speră că această evoluție poate crea condițiile necesare pentru reluarea dialogului dintre Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, piețele rămân prudente, deoarece există în continuare incertitudini legate de respectarea acordurilor și de posibilitatea apariției unor noi incidente.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri, pentru CNBC, că „Hezbollah trebuie dezarmat şi că Libanul trebuie demilitarizat”.

Declarația arată că, deși armistițiul este în vigoare, diferențele dintre părțile implicate rămân semnificative, iar stabilitatea pe termen lung nu este garantată.

Pe lângă provocările externe, administrația Trump trebuie să gestioneze și opoziția din Congres.

Camera Reprezentanților a aprobat miercuri o rezoluție care cere retragerea forțelor americane din conflict sau, alternativ, obținerea unei aprobări explicite din partea Congresului pentru continuarea operațiunilor militare.

Inițiatorii documentului susțin că implicarea militară a Statelor Unite trebuie să respecte procedurile constituționale și să beneficieze de sprijin legislativ.

Rezoluția trebuie însă adoptată și de Senat pentru a produce efecte. Chiar și în această situație, analiștii consideră că documentul ar putea fi blocat prin veto prezidențial.

Scăderea de joi a cotațiilor arată cât de rapid reacționează investitorii la informațiile privind situația din Orientul Mijlociu.

În ultimele luni, conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran a generat episoade repetate de volatilitate pe piețele energetice. De fiecare dată când a existat riscul unei escaladări, prețurile petrolului au urcat, pe fondul temerilor privind aprovizionarea globală.

În prezent, piețele par să mizeze pe un scenariu în care diplomația va avea prioritate în fața unei confruntări militare directe. Totuși, analiștii avertizează că situația rămâne fragilă, iar orice incident major ar putea schimba rapid direcția cotațiilor și ar putea readuce presiuni asupra prețurilor energiei la nivel mondial.