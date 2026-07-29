Bursele europene au închis pe roșu. Rezultatele Hermes și ASM, dar și tensiunile din Orientul Mijlociu au afectat piețele

Piețele bursiere europene au încheiat ședința de tranzacționare în scădere, pe fondul unor rezultate financiare sub așteptări publicate de Hermes International și ASM International, dar și al escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Investitorii au devenit mai prudenți după informațiile privind un posibil răspuns militar al Statelor Unite împotriva Iranului.

Indicele paneuropean Stoxx Europe 600 a închis în scădere cu 0,3%, după ce în prima parte a ședinței se tranzacționa pe plus.

Sentimentul investitorilor s-a deteriorat după ce Fox News a relatat că președintele american Donald Trump a declarat că Iranul va fi lovit puternic ca răspuns la atacul asupra unei baze militare americane din Iordania.

În acest context, cotația petrolului Brent a urcat cu aproximativ 7%, până în jurul nivelului de 90 de dolari pe baril, transmite Bloomberg.

Printre cele mai mari scăderi s-au numărat acțiunile Hermes International, care au pierdut 11% după ce producătorul francez de articole de lux a avertizat asupra unei cereri mai slabe în China.

Și ASM International a înregistrat un declin de 4,8%, după ce perspectivele prezentate de producătorul de echipamente pentru industria semiconductorilor au fost considerate dezamăgitoare de analiști.

Amélie Derambure, manager senior de portofoliu multi-active la Amundi, a declarat că piața traversează o perioadă în care diferențele dintre companii sunt tot mai pronunțate, ceea ce face ca selecția individuală a acțiunilor să fie mai importantă decât evoluția sectoarelor în ansamblu.

În sectorul bancar, Standard Chartered a atins un nivel record al acțiunilor după ce a raportat un profit trimestrial peste estimările pieței și a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de un miliard de dolari.

UBS a avansat cu 0,9%, după publicarea unor rezultate trimestriale peste așteptări și anunțarea unui nou program de răscumpărare de acțiuni de 3 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, indicele european al băncilor a scăzut cu 1,6%, influențat în principal de evoluția CaixaBank. Acțiunile băncii spaniole au pierdut 7,1% după ce veniturile nete din dobânzi aferente trimestrului al doilea au fost sub estimările analiștilor.

Sezonul raportărilor financiare rămâne, în ansamblu, favorabil pentru companiile europene.

Potrivit datelor Bloomberg Intelligence, aproape jumătate dintre companiile din indicele MSCI Europe care și-au publicat până acum rezultatele financiare au depășit estimările pieței.

Printre performerii zilei s-a numărat Kering, ale cărei acțiuni au crescut cu 17% după ce vânzările brandului Gucci au depășit așteptările investitorilor. Evoluția a alimentat optimismul că procesul de redresare al principalului brand al grupului francez începe să dea rezultate.