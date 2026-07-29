Camera Deputaților a adoptat legea privind prima de carieră didactică. Profesorii vor avea timp în plus la dispoziție pentru a folosi cei 1.500 de lei
SURSA FOTO: Dreamstime - Elevi la școală
Profesorii și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat vor beneficia de un termen mai lung pentru utilizarea primei de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei. Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege care prelungește perioada în care sprijinul financiar poate fi folosit și stabilește cadrul legal pentru acordarea acestuia.
Legea a fost adoptată de Camera Deputaților și merge la promulgare
Proiectul de lege a fost adoptat cu 234 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere, după ce primise anterior votul Senatului. Actul normativ urmează să fie trimis la promulgare președintelui Nicușor Dan.
Legea stabilește acordarea unei prime de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei net pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și universitar de stat aflate în activitate în anul școlar și universitar 2025-2026.
Potrivit raportului comisiilor de specialitate, aproximativ 275.850 de persoane vor beneficia de această măsură, pentru care este alocat un buget de aproape 414 milioane de lei.
Termenul de utilizare a primei este prelungit până în 2027. Cum pot fi cheltuiți cei 1.500 de lei
Principala modificare adusă proiectului este extinderea perioadei în care beneficiarii pot utiliza suma acordată.
Astfel, profesorii și personalul didactic auxiliar care își continuă activitatea și în anul școlar sau universitar 2026-2027 vor putea folosi prima de carieră didactică până la 31 august 2027, în cazul învățământului preuniversitar, respectiv până la 30 septembrie 2027, pentru învățământul universitar.
Anterior, termenul de utilizare expira la finalul anului școlar și universitar 2025-2026.
Prima de carieră didactică este acordată sub forma unui sprijin electronic și este finanțată din fonduri externe nerambursabile.
Conform legii, cel puțin 65% din valoarea acesteia trebuie utilizată pentru cursuri de formare și perfecționare profesională.
Diferența poate fi folosită pentru achiziționarea de cărți de specialitate, materiale didactice sau alte cheltuieli necesare desfășurării activității la clasă.
Actul normativ introduce și o nouă obligație pentru beneficiarii care folosesc banii pentru programe de formare profesională.
Aceștia vor trebui să încarce în aplicația informatică certificatul de absolvire sau de participare în termen de cel mult cinci luni de la utilizarea sumelor, dar nu mai târziu de 31 martie 2028.
AUR: Profesorii nu trebuie să piardă acest drept din cauza întârzierilor administrative
AUR a anunțat că a votat proiectul de lege și a susținut că prelungirea termenului este necesară pentru ca profesorii să nu piardă prima de carieră didactică din cauza întârzierilor administrative.
Deputatul Cristina Dascălu a declarat că prima de carieră didactică reprezintă un angajament al statului față de profesori și că aceștia nu ar trebui să fie afectați de întârzieri birocratice care nu le sunt imputabile. Potrivit acesteia, prelungirea termenului până la 31 august 2027 oferă cadrelor didactice posibilitatea de a beneficia integral de acest drept.
„Un stat care își respectă profesorii își respectă viitorul. Prima de carieră didactică nu este un privilegiu. Este o promisiune făcută celor care, zi de zi, formează generațiile de mâine, iar promisiunile statului trebuie respectate. Profesorii nu pot fi sancționați pentru întârzieri birocratice care nu le aparțin. Proiectul oferă o soluție firească: prelungirea termenului până la 31 august 2027, astfel încât fiecare cadru didactic să poată beneficia de acest drept”, a declarat deputatul AUR.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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