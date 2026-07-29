Camera Deputaților a adoptat legea privind prima de carieră didactică. Profesorii vor avea timp în plus la dispoziție pentru a folosi cei 1.500 de lei

Profesorii și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat vor beneficia de un termen mai lung pentru utilizarea primei de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei. Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege care prelungește perioada în care sprijinul financiar poate fi folosit și stabilește cadrul legal pentru acordarea acestuia.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 234 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere, după ce primise anterior votul Senatului. Actul normativ urmează să fie trimis la promulgare președintelui Nicușor Dan.

Legea stabilește acordarea unei prime de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei net pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și universitar de stat aflate în activitate în anul școlar și universitar 2025-2026.

Potrivit raportului comisiilor de specialitate, aproximativ 275.850 de persoane vor beneficia de această măsură, pentru care este alocat un buget de aproape 414 milioane de lei.

Principala modificare adusă proiectului este extinderea perioadei în care beneficiarii pot utiliza suma acordată.

Astfel, profesorii și personalul didactic auxiliar care își continuă activitatea și în anul școlar sau universitar 2026-2027 vor putea folosi prima de carieră didactică până la 31 august 2027, în cazul învățământului preuniversitar, respectiv până la 30 septembrie 2027, pentru învățământul universitar.

Anterior, termenul de utilizare expira la finalul anului școlar și universitar 2025-2026.

Prima de carieră didactică este acordată sub forma unui sprijin electronic și este finanțată din fonduri externe nerambursabile.

Conform legii, cel puțin 65% din valoarea acesteia trebuie utilizată pentru cursuri de formare și perfecționare profesională.

Diferența poate fi folosită pentru achiziționarea de cărți de specialitate, materiale didactice sau alte cheltuieli necesare desfășurării activității la clasă.

Actul normativ introduce și o nouă obligație pentru beneficiarii care folosesc banii pentru programe de formare profesională.

Aceștia vor trebui să încarce în aplicația informatică certificatul de absolvire sau de participare în termen de cel mult cinci luni de la utilizarea sumelor, dar nu mai târziu de 31 martie 2028.

AUR a anunțat că a votat proiectul de lege și a susținut că prelungirea termenului este necesară pentru ca profesorii să nu piardă prima de carieră didactică din cauza întârzierilor administrative.

Deputatul Cristina Dascălu a declarat că prima de carieră didactică reprezintă un angajament al statului față de profesori și că aceștia nu ar trebui să fie afectați de întârzieri birocratice care nu le sunt imputabile. Potrivit acesteia, prelungirea termenului până la 31 august 2027 oferă cadrelor didactice posibilitatea de a beneficia integral de acest drept.